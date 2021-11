Slíbili dostatečný odběr vakcín a testů?! Petr Žantovský cítí „byznys tisíciletí“. Jde po těchto stopách

reklama

Přiostřující propagandou kolem Covidu-19 startuje přehled mediálních zajímavostí uplynulého týdne. „Užívají se podpásové argumenty, lidé jsou děleni na plnoprávné a bezprávné, jsou stavěni do šiku jedni proti druhým, postup vlády připomíná bohapustou improvizaci. Dobře to ve čtvrtečním textu na Reflexu vystihl Oldřich Tichý. Zamýšlí se nad protimluvem dvou vládních opatření – na jedné straně neuznává testy pro vstup do hospod a na hromadné akce, na druhé straně je vyžaduje po zaměstnancích. Dochází přitom k celkem logickému dilematu: ‚Buď vláda slíbila někomu jak dostatečný odběr vakcín, tak testů. Na spotřebu vakcín tlačí tím, že nebude pro volnočasové aktivity uznávat testy, které ale zároveň v práci nařídí jako povinné. A nebo je kabinet složen z idiotů‘. A nedokáže říct, která možnost je horší,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ze všech možných i nemožných řečí na toto téma asi nejstrašnější bylo možné spatřit v titulku článku „Covid vs. svoboda. Jsou neočkovaní černí pasažéři nebo mají právo zemřít?“ na Seznam Zprávách. „To je brutální asi tolik jako Vojtěchova či Babišova kampaň na podporu očkování s nahými těly pacientů. Sugeruje se nám tu falešné dilema: naočkuj se, nebo zemřeš. Jinak to číst nelze. V článku samém jde vlastně o anketu mezi různými osobnostmi na téma ‚Je povinné očkování zásahem do svobody jednotlivce?‘ Každý z oslovených odpověděl podle svého. Zastánci povinného očkování použili často značně podpásové argumenty. Předseda Penklubu Jiří Dědeček přirovnal povinné očkování k dopravním předpisům, které vám přece zakazují jezdit si takovou rychlostí, jak ‚svobodně‘ chcete,“ poukazuje mediální analytik.

Fotogalerie: - Národní třída s respirátory

Byznys tisíciletí, na němž se podílejí různé elity

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 15% Ano, ale jen důchodců 2% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 3% Ne 80% hlasovalo: 41892 lidí

Zároveň však upozorňuje, že v tomto článku na Seznam Zprávách se vyskytly i rozumné hlasy. „Třeba Martin Nitsche z Filosofický ústavu Akademie věd říká, že ‚pro společnost je větším rizikem omezování svobody. Když společnost lehce sahá k nějaké formě omezujícího násilí (fyzického i legislativního), byť zaštiťovaného dobrými důvody, staví se sama proti sobě a stává se nesvobodnou. Taková, vnitřně rozklížená společnost se pak musí udržovat totalizujícími prostředky. Tváří v tvář riziku totalitarizace je přijatelnější alternativou vystavit se riskantní svobodě individuálních rozhodnutí‘. Jasná řeč. Vysvětluje také, že ohrožuje-li mne rozhodnutí druhého nenechat se naočkovat proti Covidu, mohu tomu čelit svou vakcinací a nošením respirátoru, protože svoboda druhého je důležitější než svět bez nebezpečí,“ uznale přikyvuje mediální odborník.

Fotogalerie: - Protesty a Sametový Můstek

Vakcinační propaganda podkopává důvěru ve stát

A oceňuje i vyjádření filosofa a biologa Stanislava Komárka, který na konto vakcinační propagandy pronesl: „Podobné akce podkopávají důvěru občanů ve stát, vytvářejí dosti děsivý precedent a přinesou na dlouhé lokte nesrovnatelně větší škodu, než je pochybný epidemiologický prospěch, též nepříjemně upomínající na praktiky nacistického režimu vůči Židům. Neočkovaní se stávají oficiální vrstvou ,nepřátel lidu´, proti nimž lze libovolně štvát v médiích, jako kdysi proti chartistům – ti se přece také mohli zapojit do budování světlých zítřků. Pokud se nějaká metoda ukáže jako málo účinná (očkování nepředstavuje ,tečku za covidem´, jak bylo ujišťováno), bývá zvykem opět přitvrdit v tomtéž, ne hledat novou cestu (třeba účinná antivirotika). Ve spojení s cenzurou a trestáním ,dezinformací´ pak vzniká zcela neblahá směs“.

Psali jsme: Zrůdnost. Vystrčil si brousí zuby. Nemocný prezident, co jsme to za lidi? Žantovský vzpomněl, jaké to bylo s Havlem Orgán Petra Fialy. Hyeny kolem Zemana, to si k Havlovi nedovolili. A nová Kubiceho zpráva, bilancuje Žantovský týden Předvolební zvěrstvo Českých elfů. Chásko, na tohle je paragraf, varuje Žantovský Tohle je nátlak Bruselu na české volby, paní Jourová?! Petr Žantovský se zhrozil nad slovy eurokomisařky

Minulou sobotu jsme v Týdnu v médiích zmínili oficiálně vyhlášenou cenzuru blogů na portálu Aktuálně.cz. „V té konkrétní zmínce šlo o spisovatele a režiséra Jana Tománka, který na svůj blog vypsal různé sentence o covidu, které se v mediálním diskursu nesmějí používat. Týká se to především pochybností o funkčnosti či rizicích vakcinace a podobně. V reakci na to mu Aktuálně.cz zrušilo jeho blog. Nezůstal v tom ovšem sám. V týchž dnech tam to stejné postihlo advokátku Janu Zwyrtek Hamplovou a lékaře Jana Hnízdila. Ten ve svém posledním zveřejněném blogu popisuje proces cenzury ze strany šéfredaktora Aktuálně.cz Josefa Pazderky,“ odkazuje mediální analytik na závěrečný blogerský počin jednoho z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny.

Šéfredaktor Aktuálně připomněl předlistopadové časy

V něm lékař Jan Hnízdil mimo jiné píše: „Byl jsem (Pazderkou) informován, že porušuji etický kodex, neboť ,bloger nesmí ve svém blogu úmyslně zveřejňovat informace nepravdivé, zavádějící, neúplné či takové, jejichž pravdivost si nemohl předem dostatečně ověřit a které by mohly poškodit práva či dobré jméno jiných osob či organizací.´ Byl jsem vyzván, abych sporné blogy neprodleně odstranil, respektoval názory ,ministerstva zdravotnictví, případně Státního ústavu pro kontrolu léčiv i dalších odborných institucí.´ Pokud této žádosti nevyhovím, bude redakce ,nucena sáhnout k dočasnému zmrazení blogerského účtu, případně k jeho úplnému uzavření“.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle mediálního analytika je to otevřená diskriminace za vyslovené názory. „A zejména její zdůvodnění tím, že Hnízdilem psané texty neodpovídají oficiální politice státu a jeho orgánů, nám nutně musí připomenout časy, o nichž jsme si 17. listopadu 1989 mylně mysleli, že jsou definitivně za námi. A přesně to naplňuje svrchu citované varování Martina Nitscheho: naše země se stává totalitní diktaturou. Vladařem však není ideologie jako za socialismu, nýbrž korporátní peníze. Follow the money, praví okřídlené úsloví. Zde to platí tuplovaně. Až zase budeme od médií typu Aktuálně.cz slýchat, jak jsou nezávislá a nestranná, vzpomeňme si na příběh Hnízdila, Tománka a Hamplové,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Trochu perverzní velkoplošný hologram Václava Havla

Odvolávka na 17. listopad padá právě v týdnu, uprostřed něhož jsme si připomínali 32. výročí událostí, které vedly k revolučním společenským změnám. „Proto se ve středu v různých městech, zejména v Praze, konaly rozmanité akce zaštítěné tímto symbolickým datem. Tyto akce měly různou návštěvnost, třeba akce Milionu chvilek na Staroměstském náměstí přivábila řádově stovky lidí, zatímco demonstrace proti covidovým opatřením tisíce. To je pro všechny vyznavače pravdy a lásky docela zdrcující fakt. Je zajímavé, jak se s tím média vyrovnávala. Jako příklad bych vzal Deník N, který přinesl fotoreportáž z pražských ulic. Z fotek zde zveřejněných je nepoměr početní účasti na obou akcích zcela patrný,“ poukazuje mediální odborník.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale Deník N našel způsob, jak z této pro něj nemilé skutečnosti vybruslit, a kompenzuje to alespoň nálepkami. „Například účastníky ‚covidové‘ demonstrace nazývá ‚davem‘. Tak nějak titulovali komunističtí papaláši účastníky lednových, srpnových či listopadových shromáždění před oním převratem. Deník N neopomněl opakovaně připomenout, že účastníci demonstrace neměli roušky. Jaký zločin! Z galerie snímků z pražských ulic je patrné, jak titěrná účast provázela kladení kytek na Národní třídě za účasti Starostů, Pirátů či senátorů. Co však vypadá až trochu perverzně, je promítaný velkoplošný hologram Václava Havla,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Bez dohody USA a SSSR by disidenti vize neuskutečnili

Ovšem největší bizarnost z této reportáže mapující dění 17. listopadu našel v textu nazvaném Glosa Petera Sutorise. „Před 32 lety dokázali čeští a slovenští disidenti využít měnící se geopolitické situace, vstoupit do mocenského vakua a proměnit svou vizi ve skutečnost. Dnes je třeba podobný přístup, abychom změnili uvažování o klimatu,“ napsal kulturní antropolog působící na Universitě of London. „To je pozoruhodný intelektuální výkon. Dokonale ignoruje historická fakta, neboť bez dohody USA a SSSR by žádní disidenti žádné vize neproměňovali, vždyť šlo o geopolitický kšeft, a navíc do toho bez jakékoli souvislosti vkládá ekoaktivistický výkřik. Velmi dobře tak demonstruje sémantické a myšlenkové bludiště, v němž žijeme a které tak vyhovuje těm, kdo se nás snaží ovládat,“ dodává mediální analytik.

Psali jsme: Kolik nás ta hrůza stála? Žantovskému se udělalo nevolno. A pak je tu tahle věc z ČT... Klaus jako „praještěr s vyceněnými krvavými zuby“? Fendrychu, takto psal Árijský boj o Židech, nechápe Žantovský Nehorázný výrok senátora ODS. Toho muže mnozí ani neznáte. Žantovský si posvítil na něj i na Vystrčila Konec srandy. Rakušan vážně nabádá „očistit státní správu“. A Žantovský připomíná, co tento člověk dovede

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.