Sliby Ukrajině? Má teď největší armádu v Evropě. Takže... Známá tvář varuje

„V parlamentech máme spoustu lidí, kteří chtějí dělat spoustu krásných věcí,“ řekl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler v rozhovoru pro XTV. Mezi tyto nápady jmenoval například bohatou a ekologickou Ukrajinu nebo užívání elektroaut. Na tyto věci však chybí v rozpočtu Evropské unie peníze, přesněji 66 miliard eur, jak podotkl maďarský prezident Viktor Orbán. Šmucler dodal, že to však zmínil i Evropský účetní dvůr. „Celý problém, který my máme, je, že jsme jako malé děti. Schvalujeme si úžasné a skvělé věci. Nepochybně je těžké se proti tomu postavit. Když se tomu někdo postaví, tak je čaroděj druhé kategorie,“ prohlásil Šmucler a dodal, že miliardy na tyto nápady prostě chybí a jak řekla Evropská unie, musí se vybrat dodatečnými daněmi, které členské státy budou muset dovybrat od svých občanů. „Někomu se ty peníze vzít musí a vezmou se tomu, kdo je má,“ míní Šmucler.

Moudré lidi za těmito rozhodnutími Šmucler nevidí. Spíše mu připomínají rodinu, která si pro radost na Vánoce vezme půjčku a nemyslí, co bude v budoucnu. „To myslím, že je celá politika Evropské unie, evropského prostoru. To znamená, že žijeme na dluh,“ shrnul prezident stomatologické komory.

Odtud se téma hovoru přesunulo k hospodaření České republiky, načež Šmucler poznamenal, že minulé vlády byly „hlupáci“ a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a současný premiér Petr Fiala (ODS) „využívají blbosti asi tři sta let premiérů“. I komunisti se dle Šmuclerova názoru mohli u moci udržet déle, pokud by se nesnažili o vyrovnaný rozpočet a dovolili si i ty deficitové. Současný premiér podle Šmuclera má potřebné vzdělání k řízení státu, ale spoléhá se na zaplacení dluhů inflací, sám je spokojený, dokud ho lidé v příštích volbách znovu zvolí a na budoucnost příliš nemyslí.

Fotogalerie: - Armáda na pražské náplavce

Z dotací Evropské unie se dle jeho názoru pořídily „hovadiny“. Hlavní bylo podle slov Šmuclera, který vychází z rozhovorů, které vedl s některými premiéry, čerpání rozpočtu, dokud peníze chodily z Bruselu. Pokud však lze očekávat příchod Ukrajiny do NATO, z České republiky by se stal plátce, a přílivu peněz z Evropské unie bude konec. Slib Ukrajincům o bohaté a zelené Ukrajině bude dle slov Šmuclera třeba dodržet, Ukrajinci to budou vyžadovat. Je třeba navíc vzít v potaz, že Ukrajina dnes má největší armádu Evropy. „Nemůžete říkat někomu, kdo má největší armádu, že ,my ti tady slibujeme hory doly, černý les' a za dvacet let řeknete, že to byla legrace,“ vysvětlil situaci Šmucler.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve čtvrtek setkal se švédskou ekologickou aktivistkou Gretou Thunbergovou a dalšími osobnostmi, které vytvářejí pracovní skupinu pro řešení ekologických škod způsobených déle než rok přetrvávající ruskou invazí, informovala společnost Reuters. Podle Šmuclera se jedná o politický marketing, který má za cíl vybrat další finanční prostředky na pomoc Ukrajině. „Celá politika je marketing. Když děláte tohle, tak asi zase přijde nějaká podpora Ukrajině a je to to, co řekla Evropská unie – že z Ukrajiny udělá vzorový ekologický stát,“ řekl Šmucler s tím, že Ukrajina pravděpodobně bude nejzelenější zemí v Evropě. „Budou se učit žít v socialismu,“ popsal Šmucler budoucí vývoj Ukrajiny, která bude sponzorovaná evropskými dotacemi.

Zmínil také výhodu novomanželských půjček, které byly párům poskytovány za komunistického režimu právě za účelem plození děti. Dnes už by se to dalo považovat za diskriminaci vůči párům žijícím v registrovaném partnerství. „Samozřejmě, že všichni rozumíme, že ty novomanželské půjčky měly smysl, aby páry měly to dítě. Ale už nemůžete. Teď, když bude manželství pro každého, tak nemůžete udělat novomanželskou půjčku, protože to už by byli klidně dva šedesátiletý chlapy nebo ženy,“ shrnul Šmucler a shodil ze stolu i argument, že některé manželské páry se rozhodnou děti nemít. „Drtivá většina manželství vzniká za účelem mít děti,“ řekl. Česká republika si vše tak dle jeho názoru právně zkomplikovala.

Fotogalerie: - Přerušená sněmovna

„Debata v Parlamentu byla směšná,“ prohlásil však Šmucler o vystoupeních poslanců. Nikomu v České republice nevadí, že spolu stejnopohlavní páry žijí, debata zde existuje právě kvůli výchově a osvojení si dětí.

Kauzu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka komentoval Šmucler s tím, že žádná ze stran nedokázala situaci vyřešit včas. Rektor Petr Dvořák měl vše buď vyřešit rychle, anebo se tím vůbec nezabývat. Pokud je Ševčík špatným děkanem nebo je celá Národohospodářská fakulta špatná, měl by ji rektor zrušit, je to právem Vysoké školy ekonomické. „Měli bychom si hlídat svobodu slova, to je jedna věc. Pak jestli mají pocit na Vysoké škole ekonomické, že to pan Dvořák řídí nějak špatně, a že tam má fakultu, která je k ničemu, jak jsem slyšel v poslední době, tak ať to udělá lepší,“ řekl Šmucler.

„Bývala to politika, teď už je to jen showbyznys,“ prohlásil Šmucler k poslednímu tématu představené moderátorem Veselým. Tímto tématem byl prezident Spojených států amerických Joe Biden, který údajně až moc vřele objal americkou herečku. Problém u Bidena vidí v jeho špatné fyzické kondici, se kterou navíc plánuje znovu kandidovat na prezidenta.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.