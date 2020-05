Smartwings: Vítáme snahu vlády, nejsme bezvýznamná firma

Letecká společnost Smartwings vítá snahy vlády o její podporu. Žádost o pomoc se ale podle ní změnila v souboj politických stran a vyřizování účtů, sdělila dnes ČTK mluvčí firmy Vladimíra Dufková. Firma odmítá tvrzení, že by byla bezvýznamnou firmou lokálního charakteru. Reagovala tak na dnešní informaci ministra dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), podle nějž by stát mohl koupit dominantní, až stroprocentní podílve Smartwings. Společnost doufá, že debata bude věcná.

„Smartwings jako vesměs všechny aerolinky světa přitom neudělaly nic jiného, než že se stejně jako ostatní letecké společnosti obrátily na stát s žádostí o podporu v situaci, do které se nedostaly vlastní vinou. Jsme společnost s obratem přes miliardu dolarů a ročně přispíváme do státního rozpočtu a ostatním subjektům české ekonomiky miliardové částky a zcela odmítáme tvrzení, že jsme bezvýznamná firma lokálního charakteru," uvedla mluvčí.

Firma podle ní přes všechny potíže se zákazem létání Boeingů MAX loni dosáhla konsolidovaného provozního zisku zhruba 470 milionů korun. „Pro Letiště Václava Havla Praha a celý český cestovní ruch (Smartwings) nezpochybnitelně představují strategického partnera. Proto stále věříme, že se další debata o podpoře společnosti, která zaměstnává na 2500 lidí, bude odehrávat ve věcné rovině," uvedla Dufková.

O tom, že by stát mohl koupit dominantní, až stoprocentní podíl ve Smartwings, hovořil dnes Havlíček v České televizi. Rozhodnout se podle něj musí do konce června, projedná to vláda. Individuální bankovní záruku dnes Havlíček také nevyloučil. Vstup do společnosti na úrovni stoprocentního podílu by musel být za částku blížící se nule, záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na nízké miliardy korun, upřesnil pro ČTK ministr.

Podle Havlíčka má podnik strategický význam, s tím ale nesouhlasí například místopředseda vládní ČSSD Roman Onderka. Firma má podle něj do strategického podniku hodně daleko. ČSSD podle něj bude chtít, aby hnutí ANO předložilo seznam takových podniků, pak se lze bavit o tom, jak v nich zachovat zaměstnanost. „Vstup do jakékoli firmy je až ta poslední záležitost, kterou by stát měl dělat. Měla by být promyšlená, projednaná a férová vůči všem strategickým firmám v České republice," řekl ČT Onderka.

Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Do skupiny patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA). Loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Letecké společnosti po celém světě odstavily nyní z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Řada zemí totiž rozšířila omezení v letecké dopravě, aby zpomalila šíření epidemie onemocnění způsobeného koronavirem.

