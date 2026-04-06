Reprezentoval Ukrajinu na světových soutěžích, nakonec však padl rukou vlastního krajana daleko od frontové linie. Bývalý sáňkař Oleh Avdějev zahynul při výkonu služby, když se stal obětí útoku během mobilizační kontroly. Jeho smrt odhaluje hluboké trhliny a napětí v ukrajinské společnosti, která čelí vyčerpávající válce i vnitřním konfliktům.
Bývalý ukrajinský sáňkař a olympionik Oleh Avdějev zemřel v neděli ve věku 52 let ve Lvově při výkonu služby v ukrajinské armádě. Jako vojenský verbíř prováděl spolu s kolegy kontrolu dokladů u 26letého muže, když do situace zasáhl jeho starší bratr Andrij.
V následné potyčce Andrij olympionika bodl nožem do krku. Avdějev utrpěl smrtelné zranění a po převozu do nemocnice svým zraněním podlehl. Útočník byl na místě zadržen. Podle vyšetřovatelů se pokusil pomoci bratrovi, aby se vyhnul mobilizaci.
Avdějev byl v minulosti reprezentantem Ukrajiny v závodech na dvojsaních. Účastnil se akcí světového poháru i olympijských her v letech 1998 a 2002.
st. ljt Oleh Awdiejew (51) - ???? oficer, wcześniej saneczkarz, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1998 i 2002 r. Mężczyzna służył w wojskowej komendzie uzupełnień we Lwowie, zginął na służbie zabity nożem podczas wykonywania kontroli drogowej. Sprawcą okazał się funkcjonariusz celny pic.twitter.com/ickADjVSNH— Kto umarł? (@KtoUmarl) April 4, 2026
Po skončení sportovní kariéry sloužil v armádě a v poslední době působil právě jako verbíř. Pomáhal s náborem v rámci mobilizační kampaně. Ukrajinské ministerstvo obrany incident komentovalo slovy: „Kdo zabije vojáka, ať už na frontě, nebo mimo ni, jedná proti Ukrajině.“
Ukrajinci se snaží vyhnout mobilizaci
K tragické události došlo v době, kdy se již přibližně rok množí zprávy o útocích na armádní verbíře a náborová střediska po celé Ukrajině. Podle zahraničních médií dochází k násilným incidentům, při nichž se lidé snaží bránit mobilizaci – od fyzických napadení přes střelbu až po výbuchy u náborových center.
Například loni v únoru došlo během pěti dnů ke čtyřem útokům na mobilizační kanceláře. Několik explozí si vyžádalo mrtvé a zraněné. Letos v březnu byla napadena skupina verbířů ve Volyni. Dav zaútočil na auto a osvobodil muže určeného k odvodu.
Ukrajinská armáda tyto incidenty označuje za součást širšího odporu proti mobilizaci a v některých případech obviňuje z jejich podněcování Rusko. Velitel armády vyzval k tvrdé reakci na útoky na náborové důstojníky, neboť tyto činy oslabují mobilizační úsilí v době, kdy Ukrajina čelí nedostatku vojáků na frontě.
Smrt bývalého olympionika vyvolala v ukrajinském sportovním prostředí šok a znovu otevřela debatu o bezpečnosti verbířů i o napětí spojeném s mobilizací. Vyšetřování pokračuje a útočník Andrij podle prvních výslechů tvrdí, že si okolnosti činu jen matně pamatuje.
