Smutný Fiala, Rakušan i Bartoníček. Ale nedá se nic dělat

Pokus opozičních stran odvolat předsedu SPD Tomia Okamuru z funkce předsedy Poslanecké sněmovny skončil neúspěchem. Sněmovna nezařadila na program bod o jeho odvolání ani o distancování se od jeho novoročního projevu, ve kterém kritizoval podporu Ukrajině a vedení EU. Návrh podpořilo všech 92 opozičních poslanců, ale proti hlasovalo všech 108 členů vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
Opozice, která návrh iniciovala jako reakci na Okamurovy protiukrajinské výroky, vyjádřila hluboké zklamání. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan prohlásil, že opozice i nadále považuje Okamurovo setrvání v čele sněmovny za neakceptovatelné a zvažuje všechny možnosti dalšího postupu. „Nehodláme se s tím smířit,“ řekl Rakušan, který kritizoval koalici za ochranu Okamury navzdory jeho výrokům, které podle opozice poškozují zahraniční zájmy Česka.
„Navrhli jsme usnesení, aby sněmovna odsoudila výroky Tomia Okamury, které vadily i koaličním poslancům. Jednohlasně zamítnuto všemi stranami Babišovy vlády. ANO a Motoristé drží při SPD i za cenu vlastního svědomí,“ vyjádřil se šéf STAN na síti X.
„Tomio Okamura nemá v čele sněmovny co dělat. Od voleb stupňuje své výroky vůči Ukrajině. Minimálně v rámci opozice se budeme nadále snažit o jeho odvolání, možná se v koaličních poslancích a poslankyních hne svědomí,“ říká místopředsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Kateřina Stojanová.
„Poslanci vládní koalice nejenže odmítli bod o odvolání Okamury, odmítli i možnost debaty o usnesení, které by odsoudilo jeho novoroční projev. Tím se vládní poslanci postavili na jeho stranu a bohužel se ztotožnili s kolaborantskými myšlenkami. Kdo prohrává? Česká republika…“ vyjádřil se na síti X poslanec a první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil.
Tím se vládní poslanci postavili na jeho stranu a bohužel se ztotožnili s kolaborantskými myšlenkami.
Kdo prohrává? Česká republika…
„T. Okamura se opět vrátil k zákonu o referendu. Debatu o jeho setrvání v čele sněmovny však dnes koalice rovnou zamítla. Nabízí se tedy otázka: Bude mít i referendum výjimku, že se nesmí vztahovat na Tomia Okamuru? Pokud ne, kdy budeme moci hlasovat jeho odvolání z čela sněmovny?“ napsal na X poslanec a lídr STAN na Jižní Moravě Josef Flek.
„Ukazuje se, že jsem měl pravdu, když jsem varoval velmi obsáhle ve vystoupení v Poslanecké sněmovně před volbou Tomia Okamury do čela Poslanecké sněmovny,“ řekl na tiskové konferenci opoziční poslanec Petr Fiala (ODS).
Bartoníček: Opozici nezbývá než na sebe upozornit
Jednání Poslanecké sněmovny okomentoval na síti X novinář Radek Bartoníček. „Opozičním stranám nezbývá než na sebe upozornit. ODS, když dělala tiskovku, vzala s sebou tabule, na kterých byly různé kritické titulky k dnešním vládním stranám a k jejich politice. Piráti zase chodili pozpátku, čímž chtěli dát najevo, že podle nich tato vláda svým způsobem povede Českou republiku zpět dozadu. Vládní politici se nad tím vším jen usmívali. Byli spokojení. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá oznámila, že vládní většina bude chtít změnit jednací řád,“ řekl Bartoníček.
Připomněl, že minulá vládní většina za celé čtyři roky jednací řád nezměnila. „Mnohokrát se jí stalo, že řada jejích poslanců toho litovala. Dnešní vládní poslanci, tehdy opoziční, často obstruovali a využívali, zneužívali jednací řád. A teď, když jsou ve vládě, tak jednací řád změní a nepochybně to bude v neprospěch dnes opozičních stran,“ soudí novinář.
Spokojený byl podle něj Andrej Babiš. „Dlouze mluvil jako premiér o tom, proč by vláda měla dostat důvěru. Mluvil opravdu hodně dlouho. Vystoupili i další členové vlády. Většina z nich vystupovala podrobně, což jsem ocenil a jsem velmi zvědavý, jak na to bude reagovat opozice. Jestli bude mít věcné připomínky. Vždy je pro demokracii důležité, když vláda a opozice věcně argumentují,“ zdůraznil Bartoníček.
Nezměnila se podle něj atmosféra ve sněmovně. „Ten někdy až příšerný hluk, neochota vyjít si vstříc mezi poslanci vzájemně. Aby když někdo mluví, druzí byli ticho. Slušnost se někde ztratila. Čekám už mnoho let na to, kdy se do Poslanecké sněmovny vrátí. A kdy při tom jednání bude určitá atmosféra a klid a vstřícnost. Když někdo mluví, aby ho bylo možné slyšet ve sněmovně. Kdy konečně něco takového nastane,“ uzavřel novinář.
