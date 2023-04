Socha kojícího muže. Asistenti chystaní na „porod penisem“. Školy měnící dětem pohlaví... Transgender v západních zemích

Sociálními sítěmi se začala šířit fotografie sochy, která vyobrazuje rodově ambivalentní postavu obdařenou mužským pohlavním orgánem, jak ze svých ženských ňader kojí malého novorozence. Tento „kojící muž“, lze-li vyobrazený výjev takto nazvat, pochází z Dánského muzea genderu (KØN) nacházejícího se v dánském městě Aarhus. Muzeum se dříve nazývalo Kvindemuseet (Muzeum žen), ovšem od roku 2021 nese současný název. „Vizí muzea je podněcovat zvědavost, dialog, přemýšlení a poznání o významu genderu v minulosti, současnosti i budoucnosti. KØN - Gender Museum Denmark představuje kulturní historii genderu v širší perspektivě, zahrnující všechny barvy duhy,“ píše se na stránkách této instituce, která je zčásti financovaná dánským státem.

Sochu „kojícího muže“ muzeum na své facebookové stránce představilo následujícím popiskem: „Podívejte se na dokončení 3,5 metru vysoké sochy živého muže. Socha "Agape", kterou vytvořil umělec Aske Kreilgaard, je hybridem mezi mužským a ženským: kojícím mužem. Zastavte se na rozhovor s umělcem o myšlenkách a pracovním procesu, který za dílem stojí. Dokončení sochy je předehrou k páteční oslavě Mezinárodního dne mužů v muzeu.“

Socha vzbuzuje na sociálních sítích bouřlivé reakce. Někteří komentující na Twitteru si všímají podobnosti k dávné satanistické modle známé pod názvem Bafomet, která bývá vyobrazována jako transsexuální bytost s mužskými i ženskými pohlavními orgány.

Podobné sochy nejsou na Západě ničím ojedinělým. Na „ženu s penisem“ narazí člověk např. v anglickém městě Summertown. Monument, který nese název „Žena naší doby“, má podle svých tvůrců symbolizovat „moderní feminitu“.

Summertown UK celebrates femininity with a penis

By Marica Micallef

In the town of Summertown UK, a bronze monument was erected to celebrate femininity. The name of this monument is “The Woman of our Time Statue”. And the woman of our times is a person with a penis! https://t.co/ozW8GReVSj pic.twitter.com/Tr1zc8IzdC