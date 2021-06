Šokovaní. Zvažují právní kroky. Na Primě zaznělo, co se na Zemana chystá

reklama

„Se mnou osobně ta jeho slova moc nedělá, protože já jsem sebevědomá žena, já si věřím a tyhle urážky od pana prezidenta mě urazit nemůžou,“ reagovala Králová na CNN Prima News.

Horší je ale podle ní odezva u transgender komunity, která je prezidentovými slovy šokována. „Translidé jsou opravdu velmi zranitelná skupina obyvatel. Je to něco, co jsme si nevybrali, s čím se snažíme nějakým způsobem žít, zapojit se do obyčejného života. My svým stavem nikomu neubližujeme, chceme si jen žít normální život jako ostatní, ale tady prezident republiky vlastně legitimizoval nenávist vůči translidem,“ štve Královou.

„Vyjádřil se o nás jako o lidech, kteří jsou odporní. O lidech, které vlastně ani nezná a nerozumí tomu. Ve spolku Transparent nyní řešíme a debatujeme, zda proti prezidentovi nezahájíme právní kroky. Uvidíme, zda půjde o nějakou žalobu, nebo třeba demonstraci, ale ta podle nás nemá smysl, protože tohle on přesně chtěl. Podle mě nemá cenu demonstrovat a musíme to prostě odsoudit,“ dodala Králová.

Zemanova slova odsoudil i Jan Gregor z Aliance pro rodinu, která zastává hodnoty tradiční rodiny a vystupuje proti transgender politice. „Taková slova jsou i pro nás moc, my jsme nikdy nechtěli útočit na lidi, zejména na trans lidi, kteří trpí genderovou dysforií, což pro ně ani pro okolí není jednoduchá situace. Takže útočení na konkrétní osoby, k tomu bychom se nikdy nechtěli dostat a není to něco, co bychom schvalovali. Je potřeba rozlišovat jednotlivé lidské příběhy a nepaušalizovat. Na druhou stranu, ta ideologie, a to transgender hnutí, jak ho známe v dnešní podobě, tam se nebojím kritiky třeba za legislativní tlaky na témata, která mohou ohrožovat většinovou společnost,“ řekl k tomu Gregor.

„Transgender ale není ideologie, je to opravdu genderová dysforie, je to stav, který člověk prožívá od narození a musí se s tím nějak vypořádat,“ reagovala Králová, podle níž organizace Transparent v zásadě bojuje jen o změnu legislativy v případě povinné sterilizace při úřední změně pohlaví. „My jsme jedna z posledních zemí v Evropě, kde to je pořád nutné a je neskutečně zajímavé, že zrovna prezident republiky vyjádřil svůj odpor k lidem, kteří se podle něj sebepoškozují. Tím myslel právě tu změnu pohlaví, ale my jsme jedna z posledních zemí, která to vyžaduje a ne všichni transgender lidé o ní stojí, buď ze zdravotních, nebo osobních důvodů,“ dodala nabroušeně Králová.

Podle Gregora je ale potřeba v otázkách transgender a práva jistá obezřetnost, kterou právě transgender organizace postrádají. „Na Západě je ale bohužel již vidět, jak ty organizace tlačí na to, aby se čím dál více zjednodušovala ta pravidla pro úřední změnu pohlaví. Sterilizaci pak označují jako zásah do lidských práv, přitom hormonální léčbu ale nikdo nekritizuje. A když začne hormonální léčba již v pubertě, také to vede k nezvratným biologickým změnám a ti lidé jsou v podstatně poškozeni. A pokud tam není dostatečná ta právní hradba, tak se mohou dít případy, kdy lidé po pubertě zjistí, že jejich tranzice není to, co by už dále chtěli,“ odkázal Gregor na několik podobných případů ze Spojených států.

„Ty případy sice existují, ale statisticky jsou to úplně bezvýznamná čísla. Vždycky se najdou výjimky, v jakékoli lidské činnosti. Takže tohle se sice skutečně děje, ale pak máte desetitisíce lidí, kteří chtějí žít lepším životem v jiném pohlaví a neměli bychom kvůli excesu jednotlivců něco zakazovat tisícům dalších lidí,“ reagovala Králová.

Podle Gregora je ale varovným signálem, že od té doby, co se transgender stalo tématem v médiích nebo na sociálních sítích, rychle narůstá počet dětí, které se s transgender identifikují. „To číslo narůstá v řádech stovek procent, a tak je otázka, jestli v té společnosti opravdu byla taková míra neinformovanosti anebo jestli ty děti a mladiství, kteří se v životě hledají, tak si v tomto nejzranitelnějším období řeknou, že jejich problémy vyřeší transgender cesta,“ varuje Gregor.

„Kdybych vyrůstala dnes a ne v 90. letech, kdy k tomu nebyly žádné informace, mohla jsem se stát ženou již mnohem dříve a ne ve svých čtyřiceti letech. My přece musíme dopřát dlouhý a spokojený život všem translidem, kteří o to stojí,“ uzavřela Králová.

