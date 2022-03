Šokující pozadí cesty premiérů do Kyjeva. Víme, co se odehrálo na zámku ve Versailles. Na Fialu prý zapomněli

reklama

ParlamentníListy.cz už o víkendu kontaktovaly předsedu vlády Petra Fialu. Zajímali jsme se o to, zdali během velmi prestižního setkání hovořil mezi čtyřma očima s prezidentem Macronem.

Francie sehrává klíčovou roli vyjednavače v mnoha oblastech, proto jsme chtěli vědět, jestli předseda kabinetu vyjednal cokoli nového směrem k České republice.

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 7% Nezvládne 86% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 62422 lidí

Redakci ovšem ředitelka komunikace Palais de l’Élysée, sídla prezidenta Francie, Manon Hirtz sdělila, že žádné takové bilaterální jednání neproběhlo.

O to víc jsme zjišťovali, zdali se právě na setkání špiček EU mluvilo o cestě premiérů do Kyjeva.

Petr Fiala a premiéři Polska a Slovinska totiž v pondělí dorazili do Kyjeva a jednali s prezidentem Zelenským. Mimo jiné i o vstupu Ukrajiny do EU. Ovšem z Evropské unie se ozývá jen mlčení a novináři naznačují, že představitelé EU měli k cestě spíše výhrady. Premiéři prý nedali vědět ani Rusům, že do Kyjeva pojedou. Novinářka amerického deníku New York Times už tuší, že v otázce přístupu k Rusku vznikne v EU rozkol.

Oficiálně se o celé záležitosti v souvislosti s jednáním ve Versailles nechtěl bavit nikdo.

Nastalo zděšení

PL se však podařilo najít přímý zdroj z jednoho západoevropského státu, který se dvoudenního rokování přímo účastnil. A ten neměl v případě zachování své anonymity problém popsat, co přesně se mezi státníky dělo.

„Bylo to tak, jak píšou globální média. Oficiálně se toto téma skutečně nediskutovalo, to mohu potvrdit," řekl. Jak to tedy bylo? „Byl jsem u toho, když polský premiér Morawiecki vystoupil a řekl, že se chystá do Kyjeva. Bylo to velmi zvláštní, protože nepanovala žádná radostná atmosféra. Jeho slova provázelo vyloženě zděšení," řekl nám tento vysoký diplomatický zdroj.

Co bylo na jeho slovech stěžejní?

„Abych byl zcela pregnantní, premiér Morawiecki hovořil, že do Kyjeva pojede polský a slovinský premiér, tedy on a premiér Janša," uvedl exkluzivně pro PL.

Z jednání premiérů v Kyjevě. Zdroj: Mateusz Morawiecki, Twitter

Následující dotaz byl automatický.

O České republice řeč nepadla? „Ne, premiér Polska zmínil tyto dvě země. Vaše republika nezazněla. Jak to bylo dál, nevím. Opakuji, premiér Morawiecki to řekl zčistajasna, nastalo zděšení a dotazy týkající se zajištění bezpečnosti. Premiér Morawiecki uvedl, že na toto téma hovořit nebude, jelikož jde o utajované skutečnosti."

Jak již česká média informovala, premiér Petr Fiala spolu s premiéry Slovinska a Polska podnikli cestu do Kyjeva.

Psali jsme: A to bylo co? Hromy na Fialu v Kyjevě. Od Magdy Vášáryové!

Fotogalerie: - Křídla pro Ukrajinu

„Víme, že bojujete i za naše životy a naši svobodu. Nejste sami, naše země vám stojí po boku. Evropa vám stojí po boku,“ řekl na brífinku po jednáních Fiala dle ČT. Polský premiér Morawiecki si pak myslí, že EU by měla Ukrajině urychleně přidělit status kandidátské země. Slovinský premiér Janša prohlásil, že Ukrajina bojuje za evropské hodnoty. Dodal, že jedním ze smyslů cesty je i vyjádření jednoty států Evropské unie, které podporují suverenitu Ukrajiny. Vzkázal zemi, aby byla statečná. „Ukrajina patří do Evropy a budeme podporovat vaše členství v Evropské unii, abyste se stali členy co nejdříve,“ řekl.

Rozpaky

Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4444 lidí

Dle Financial Times pak představitelé EU měli k cestě výhrady a trvali na tom, že premiéři nemají pověření Evropské unie. Mluvčí předsedkyně EK von der Leyenové a předsedy Evropské rady Charlese Michela uvedli, že o cestě do Kyjeva se předsedové dozvěděli minulý týden a upozorňovali na bezpečnostní rizika. Dle poradce premiéra Morawieckiho byl informován i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, ale cesta „nemá s aktivitami NATO nic společného“.

Na tento „rozkol“ pak upozornila novinářka New York Times z Bruselu, Matina Stevisová-Gridneffová, která říká, že premiéři svou cestu drželi, jak se říká, pod pokličkou, dokud neseděli ve vlaku. Podle Putinova mluvčího Peskova se ani jedna z vlád cestujících premiérů s Ruskem nespojila, tedy není zde žádná indikace, že by vlaku Rusové vědomě umožnili bezpečně projet.

„Východoevropští členové bloku se dlouho cítili nepochopeni bohatšími a staršími zeměmi Evropy. Zvláště když jde o Rusko,“ tvrdí novinářka s odkazem na e-mail, který dostala a který varuje před opakováním chyb z let 1938 a 1968. „EU toho udělala hodně velmi rychle v otázce sankcí na Rusko. Pokračovat v tom bude nesmírně těžké. Obraz jednoty, dosud tak důležitý, se začne drolit. Pobaltské státy a další budou čím dál víc agitovat za ještě víc,“ dodala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „A teď můžeme ubytování uprchlíků majitelům nařídit.“ Hejtman v ČT opěvoval nouzový stav. Veřejnost ve varu Zelení: Předseda ukrajinských zelených žádá o podporu vyhlášení Ukrajiny kandidátským státem EU „Blokování webů? Přípustné snad ve válce, ale to my nejsme!“ Psycholog se podíval do hlav „mocným“ Vzkaz pro Fialu. Nechovejte se jako Babiš. Svobodný Vondráček se opřel do premiéra

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.