Šokující výpověď – Německo otevírá otázky, které v Česku zatím nezaznívají

První březnovou událostí je vystoupení toxikologa Dr. Helmuta Sterze před vyšetřovací komisí Bundestagu (videozáznam ZDE). Sterz není neznámou postavou – jedná se o německého toxikologa, který v minulosti působil ve farmaceutickém průmyslu a zastával vedoucí pozice, mimo jiné i ve společnosti Pfizer. S ohledem na závažnost celé věci přikládám strojový překlad jeho písemného stanoviska předloženého komisi (originál ZDE), doplněný o vysvětlivky v hranatých závorkách.
Tisk vyšetřovací komise č. 21(27)30 ze dne 16. března 2026
Písemné stanovisko odborného experta
Dr. med. vet. Helmut STERZ, toxikolog
Stanovisko před vyšetřovací komisí ze dne 19. března 2026 k tématu: „Výkonnost zdravotnického systému, očkovací strategie a výzkum“
Moje stanovisko se soustředí na otázku:
Byly nové mRNA vakcíny proti Covid-19 prozkoumány a schváleny podle platných mezinárodních směrnic pro bezpečnost léčiv?
Moje analýza podrobně hodnotí mRNA vakcínu „COMIRNATY“ společnosti Pfizer & BioNTech.
FAKTA A POZOROVÁNÍ, O KTERÁ SE MOJE ANALÝZA OPÍRÁ:
1. SARS-CoV-2 je uměle vytvořený virus z výzkumu biologických zbraní s úzkou vazbou na rodinu koronavirů.
Osobám odpovědným ve vládě SRN byla tato teze oznámena již na začátku „koronavirové pandemie“. Toto poznání bylo drženo v tajnosti. Profesor Wiesendanger publikoval „laboratorní hypotézu“ v únoru 2021, která již není vědou zpochybňována (DOI: 10.13140/RG.2.2.31754.80323).
Ambati a kol. (2022) vypočítali pravděpodobnost, že furinová štěpná sekvence nalezená v nukleotidové sekvenci SARS-CoV-2 má přirozený původ, na 1 ku 321 miliardám (DOI: 10.3389/fviro.2022.834808).
Z genetického materiálu viru SARS-CoV-2 odvozená modifikovaná messenger ribonukleová kyselina, která sloužila jako vakcína, tedy rovněž představuje produkt výzkumu biologických zbraní.
2. Opatření proti smrtelné nákaze jsou stanovována prostřednictvím nouzových nařízení.
Tato nouzová nařízení mohou pro vývoj vakcíny umožnit zkrácený program bezpečnostních zkoušek (toxikologických testů na zvířatech), než dojde k nouzovému schválení. Takový zkrácený bezpečnostní program musí být založen na vědecké strategii. Z mého pohledu jako toxikologa je takový zkrácený postup při prokázání smrtelné nákazy, srovnatelné s ebolou, zcela obhajitelný.
3. SARS-CoV-2 způsobuje v podstatě příznaky onemocnění, které jsou známy z chřipkových virů.
V žádném případě nehrozila smrtelná nákaza. Ohrožení života existovalo pouze tehdy, když virus napadl osobu, která měla narušený imunitní systém. Srovnatelná rizika s několika tisíci úmrtí existují v každé chřipkové sezóně, aniž by se z tohoto důvodu vyhlašovala pandemie.
Osobám odpovědným ve spolkové vládě bylo již po „Bergamu“ jasné, že Covid-19 nebyl smrtelnou nákazou, která by byla srovnatelná s propuknutím viru Ebola nebo Nipah.
4. V případě infekce SARS-CoV-2 měla preklinická a klinická vývojová fáze nových mRNA vakcín zohlednit předchozí poznatky o této rodině virů a skutečné nebezpečí, které virus představuje.
Rozhodnutí výrazně zkrátit bezpečnostní zkoušky, jako by šlo o „zabijácký virus“, nebylo v případě covidové pandemie v žádném případě oprávněné.
Pokud nemělo být očkováním chráněno pouze známé rizikové skupiny (osoby se sníženou imunitou, tedy především starší a nemocní lidé), ale celá populace, pak byl zkrácený program toxikologických zkoušek na zvířatech absolutně kontraindikován [tzn. absolutně nevhodný]. Rozsah preklinického bezpečnostního programu měl být maximální, protože většině populace nehrozily od koronaviru žádné závažné příznaky onemocnění. V praxi se však postupovalo přesně opačně!
Navíc odborníci věděli, že vývoj vakcín na základě nové mRNA technologie byl po dobu 20 let neúspěšný. Tyto výzkumné projekty byly během klinického zkoušení zastaveny buď kvůli nedostatečné účinnosti, nebo kvůli nepřijatelné toxicitě.
Bylo známo, že spike protein nacházející se na virovém obalu se podstatně podílí na toxicitě viru. Bylo proto zcela nepochopitelné, že BioNTech použil tento toxický protein jako antigen. Genetická manipulace tohoto spike proteinu navíc jeho toxicitu dále zvýšila.
Tyto předchozí poznatky měly stačit k tomu, aby byly mRNA vakcíny klasifikovány jako „pochybné“, a proto neměly být podle § 5 zákona o léčivech uvedeny na trh.
5. Pokud přesto existoval záměr vyvinout mRNA vakcínu proti SARS-CoV-2, byla by následující vyšetření na vědecky nejvhodnějších druzích zvířat nezbytně nutná:
- Studie pro stanovení dávky před zkouškou obecné toxicity: Neprovedeno!
- Studie farmakokinetiky a toxikokinetiky: Neprovedeno!
- Studie obecné toxicity (krátkodobá studie) na jednom vhodném druhu zvířete: Provedeno na potkanech, pouze omezeně vypovídající!
- Studie obecné toxicity (subchronická, nejméně 3 měsíce) na dvou vhodných druzích zvířat: Neprovedeno!
- Testy mutagenity: Neprovedeno!
- Studie karcinogenity: Neprovedeno!
- Studie imunotoxicity: Neprovedeno!
- Studie reprodukční toxicity: V rozporu se směrnicemi nebyly provedeny na dvou druzích zvířat! Studie provedená na potkanech není plně vypovídající. Tím nebylo možné dostatečně odhadnout následující rizika:
- poruchy plodnosti (samčí zvířata nebyla vůbec léčena)
- poruchy březosti
- poruchy nitroděložního vývoje embryí a plodů
- poruchy postnatálního vývoje u potomků
- Studie bezpečnostní farmakologie: Neprovedeno!
- Interakční studie: Neprovedeno!
6. Strategie vynechání preklinických bezpečnostních zkoušek vedla k zakázanému pokusu na lidech.
V protokolech Institutu Roberta Kocha je dne 27. dubna 2020 zaznamenáno, že vývoj několika vakcín bude probíhat ve zrychleném režimu a že relevantní data mají být shromažďována až po uvedení na trh. Bill Gates již o Velikonoční neděli 2020 uvedl v německé televizi obdobné prohlášení. Zdůraznil však, že bezpečnost vakcín nebude zanedbána. De facto byla bezpečnost vakcín před nouzovým schválením zcela opomenuta. Již klinické studie byly zahájeny bez relevantních toxikologických bezpečnostních dat.
Jednalo se tedy o pokusy na lidech, které jsou podle Norimberského kodexu přísně zakázány! Po nouzovém schválení došlo, jak se mnozí odborníci obávali, k lavině závažných vedlejších účinků.
7. Zjištění farmakovigilance po schválení přípravku Comirnaty
Dne 30. dubna 2021 byly předloženy registrované nežádoucí účinky z prvních dvou měsíců po podmíněném schválení přípravku Comirnaty.
Dvě třetiny hlášených případů se týkaly žen. Vedle 42 086 hlášení s celkem 158 893 případy bylo zaznamenáno 1 223 úmrtí! Již v tomto okamžiku měl být přípravek Comirnaty stažen z trhu.
8. Nežádoucí účinky očkování, které byly u lidí registrovány od začátku roku 2021, by při pečlivém provedení toxikologických studií uvedených v bodě 5 mohly být předpovězeny, a tím pádem i zabráněny.
mRNA vakcíny tedy neměly být buď vůbec schváleny, nebo měly být na začátku roku 2021 znovu staženy z trhu.
9. Národní a mezinárodní směrnice, které měly být použity pro pečlivé posouzení přípravku Comirnaty:
[výčet směrnic a zákonů v publikovaném překladu vynechán]
10. Dopady změny výrobního postupu mRNA po uvedení na trh
Pro uvedení mRNA látek na trh bylo nutné použít velkokapacitní výrobní postup, aby bylo možné zajistit potřebné šarže. Přitom byla použita plazmidová DNA získaná z bakterií E. coli [tj. bakterie Escherichia coli]. Výsledkem byly významné kontaminace vakcín bakteriální DNA. Důsledky této neschválené změny výrobního postupu jsou nepředvídatelné, protože celá genetická aparatura lidského genomu může být narušen cizími bakteriálními geny.
ZÁVAŽNÉ ODCHYLKY OD SMĚRNIC ÚŘADŮ
Moje analýza odhalila závažné odchylky prakticky od všech závazných úředních směrnic týkajících se preklinické bezpečnosti. Je skutečně děsivé, když je nyní zpětně nutno konstatovat, že většina vedlejších účinků zaznamenaných u lidí při použití COMIRNATY mohla být při pečlivě provedených pokusech na zvířatech předvídána a omezením indikace by se jim dalo předejít.
Odchylky jsou dále ještě jednou shrnuty.
Studie obecné toxicity
Byla provedena pouze na dva týdny zkrácená studie na potkanech bez dostatečného zdůvodnění dávky, která nemohla prokázat neškodnost BNT162b2 pro účastníky fáze 1 klinického hodnocení. Protože nebyla předložena žádná delší studie na jiném druhu zvířete, jsou údaje o obecné toxicitě přípravku COMIRNATY předložené k registraci nedostatečné.
Chybí toxikologické hodnocení snášenlivosti galenické pomocné látky „lipidové nanočástice“ (LNP). Tato látka byla výrobcem označena jako nevhodná pro obecné použití u lidí. LNP jsou toxické a rozšiřují molekuly mRNA v celém lidském organismu.
Při přechodu výroby mRNA vakcíny na velkokapacitní produkci pro šarže po uvedení na trh byla použita DNA z bakterií E. coli. Fragmenty DNA této bakterie, které při tom vznikají, jsou rovněž přenášeny LNP do lidského těla. Tyto fragmenty mohou prostřednictvím zabudování chromozomů E. coli změnit lidský genom, což může vést k nepředvídatelným škodám.
Byla tato výrobní metoda mRNA oznámena úřadům?
Studie reprodukční toxicity
Studie plodnosti u samic potkanů: Nebyla testována maximálně tolerovaná dávka. Tato studie tedy neprokazuje, že u samic potkanů nemohou nastat nežádoucí účinky na plodnost. Není tedy vhodná k odhadu rizika poruch funkce reprodukčních orgánů u ženy.
Studie plodnosti u samců potkanů: Samci potkanů v této studii nebyli léčeni přípravkem BNT162b2. Registrační dokumentace tedy neobsahovala žádné údaje o riziku poruch plodnosti u samců potkanů, čímž bylo znemožněno odhadnout riziko pro muže. Toto opomenutí bylo úmyslným pochybením.
Studie teratogenity [tzn. poškození vývoje plodu] na potkanech: Studie vykazuje závažné metodologické chyby. Nebyl zkoumán druhý, vhodnější druh zvířete pro potvrzení výsledků. To je od katastrofy s Conterganem předepsáno [autor naráží na aféru léku thalidomid, který na konci 50. a začátkem 60. let v Evropě způsobil tisíce případů vrozených vad u dětí]. Nebylo tedy možné odhadnout bezpečnost očkování žen v plodném věku ani těhotných žen ani riziko nitroděložních vývojových poruch. Časné potraty, které se ve studii na potkanech objevily, byly nesprávně označeny jako irelevantní.
Perinatální a postnatální toxicita u potkanů: Metodologické nedostatky této studie a některé její výsledky vyvolávaly pochybnosti o bezpečnosti BNT162b2 pro kojence během období kojení.
Studie na juvenilních zvířatech: Aby bylo možné obecně a celosvětově zahrnout děti do očkování proti Covid-19, bylo nutné provést studii na juvenilních zvířatech. To nebylo zohledněno. Mezitím je v USA po mRNA očkování zaznamenáván významný nárůst úmrtí malých dětí. To bylo možné předvídat, pokud by byl zkoumán pro člověka relevantní druh zvířete.
Studie bezpečnostní farmakologie
BioNTech a Pfizer neprovedly žádné preklinické studie, ve kterých by bylo možné posoudit riziko poruch funkce hlavních orgánových systémů, zejména centrálního nervového systému, kardiovaskulárního systému a respiračního systému. To je závažné opomenutí zejména s ohledem na to, že se v klinické praxi od začátku očkovací kampaně hromadí závažné vedlejší účinky u lidí!
Studie imunotoxicity
Výrobci BNT162b2 nepovažovali imunotoxikologická vyšetření za nutná. Proti tomu však stojí nesčetné vedlejší účinky zaznamenané systémy farmakovigilance, které poukazují na imunotoxikologické riziko očkování proti Covid-19. Absence těchto dat v registrační dokumentaci je neomluvitelná.
Studie genotoxicity a karcinogenity
BioNTech a Pfizer neprovedly ani s novými galenickými pomocnými látkami (nano-lipidy), ani s konečnou formou vakcíny studie genotoxicity. Toto opomenutí je nepřijatelné, neboť se objevuje stále více publikací a záznamů ve farmakovigilanci, které svědčí o genotoxickém riziku očkování proti Covid-19, jež se projevuje zvýšeným výskytem rakoviny. Mathilde Debord publikovala dne 19. června 2025 v „Le Point Critique“, že na základě 100 vědeckých studií bylo prokázáno 17 různých mechanismů mRNA vakcín, které mohou vyvolat rakovinu.
Studie interakcí s jinými léky/vakcínami
Pfizer a BioNTech se v otázce lékových interakcí neřídily požadavky úřadů a tyto skandální postupy výrobců byly úřady tolerovány bez dalšího odporu nebo dodatečných požadavků.
SHRNUTÍ: NEDODRŽENÍ „SPRÁVNÉ KLINICKÉ PRAXE“
Výrobci Pfizer a BioNTech nepředložili žádné preklinické studie, které by mohly prokázat přijatelnou bezpečnost jejich vakcíny. Pro několik důležitých potenciálních vedlejších účinků nebyly bezpečnostní studie na zvířatech ani alternativní studie vůbec plánovány.
Odborné informace výrobců určené očkujícím lékařům a očkovaným osobám byly neúplné nebo nesprávné. Informace o bezpečnosti a kvalitě nových vakcín, které během „pandemie“ šířily úřady a jejich experti, postrádaly vědecky podložený základ a často obsahovaly úmyslné nepravdy s cílem přimět lidi k očkování pomocí vyvolávání strachu.
Tento postup při preklinickém vývoji přípravku COMIRNATY hodnotím jako kriminální!
Za okolností počínající pandemie by bylo pochopitelné, že se Pfizer/BioNTech nechtěly okamžitě pustit do maximálního programu konvenčních preklinických studií. Jednotlivé toxikologické studie, například týkající se genotoxicity a imunotoxicity, však měly být provedeny i za nouzových podmínek.
Jakmile se však v klinické praxi začaly objevovat závažné vedlejší účinky v neobvyklém množství – což začalo již před uvedením na trh –, mělo být, pokud měl být vakcinační přípravek přesto uveden na trh, zaprvé omezeno jeho použití a zadruhé okamžitě a cíleně provedena celá řada toxikologických studií na vhodných druzích zvířat. To by bylo možné i po uvedení na trh, pokud by nebyly pochybnosti o dobré účinnosti vakcíny. Skutečnost, že to výrobci dodnes nezvážili, představuje závažné porušení Správné klinické praxe při vývoji léčiv.
Zmínil jsem, že jak v USA, tak v Evropě mohou být po vyhlášení zdravotního stavu nouze přijaty zvláštní zákony, které všechny osoby zapojené do řešení krizové situace zbavují odpovědnosti za škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku těchto opatření. Tato imunita však odpadá, pokud se dotčené osoby nebo instituce dopustí úmyslného pochybení nebo vědomého porušení úředních povinností v souvislosti se Správnou klinickou praxí. Moje analýza dokládá, že k takovým pochybením během preklinických bezpečnostních zkoušek v mnoha případech došlo.
Naomi Wolf a Amy Kelly publikovaly analýzu více než 450 000 stran dokumentů společnosti Pfizer, které byly zpřístupněny na základě soudního rozhodnutí u FDA. Tyto dokumenty měly být původně veřejnosti nepřístupné po dobu více než pěti desetiletí. Od roku 2022 obsah těchto dokumentů analyzovalo 3 250 nezávislých expertů. Výsledek analýzy je šokující a v několika kapitolách potvrzuje i moje vlastní pozorování. Ve své předmluvě k této knize Steve Bannon uvádí, že „Pfizer Documents“ představují neuvěřitelné odhalení chamtivosti a nepoctivosti jedné společnosti, přičemž byly zcela ignorovány nejen zákony, ale i zdraví Američanů.
Zdravotnické úřady odpovědné za registraci a jim nadřízené politické struktury se významně podílely na klamání veřejnosti. Výsledkem masového očkování jsou neomluvitelné zdravotní škody u milionů lidí, výrazná nadúmrtnost v mnoha zemích západního světa a obrovské škody pro národní ekonomiky.
Nezanedbatelným „vedlejším účinkem“ propojení farmaceutického průmyslu a vlády je rostoucí nedůvěra obyvatelstva vůči všem zúčastněným institucím, bohužel i vůči lékařské profesi.
Americký stát Kansas podal v červnu 2024 žalobu na společnost Pfizer za to, že veřejnosti neposkytla pravdivé informace o bezpečnosti a účinnosti své vakcíny. To by mohl být slibný začátek pro vyšetření tohoto celosvětového farmaceutického skandálu.
A tím se dostáváme k druhé březnové události: vydání nové knihy prof. Sucharita Bhakdiho a prof. Helmuta Sterze mRNA-Impfungen: Das größte organisierte Verbrechen gegen die Menschheit (mRNA očkování: Největší organizovaný zločin proti lidstvu; Kopp Verlag, 2026, ISBN 978-3-98992-163-4).
Prof. Sterz zde nejde po povrchu. V kapitole IV „Injekce modRNA: ruská ruleta“ na stranách 103–105 formuluje konkrétní požadavky na vyšetření toho, co sám označuje za „celosvětový farmaceutický skandál“. Nejde o obecné úvahy ani akademickou debatu, ale o tvrdé obvinění – přehledný seznam kroků směřujících k vyvození konkrétní odpovědnosti.
Níže uvádím tento text, který přeložil a na závěr pražské přednášky dr. Ute Krüger přečetl MUDr. Aleš Novotný:
POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ CELOSVĚTOVÉHO FARMACEUTICKÉHO SKANDÁLU:
- okamžitě povolat vyšetřovací komise parlamentů, na nichž se nesmějí podílet ti, kteří se provinili během tzv. „pandemie“ covidu;
- vyhlásit generální amnestii pro všechny, kteří se šílení médií během tzv. „pandemie“ jakkoliv bránili, ať už na základě svých odborných znalostí, nebo zdravého rozumu;
- soudní rozhodnutí z doby pandemie je nutno okamžitě všechna zrušit jako politicky ovlivněná a zahájit vyšetřování, zda se zúčastnění soudci podíleli na zločinu;
- všechny osoby, které se podílely na stanovení, vyhlášení a prosazování absurdních a škodlivých tzv. „opatření“ k tzv. „boji proti pandemii covidu“, je nutno okamžitě odstranit z jejich pozic a hnát k odpovědnosti;
- je nutno soudit viníky zločinu tzv. „pandemie“ a potrestat je vzhledem k jejich podílu na tomto zločinu, i když byli nebo jsou na nejvyšších místech politiky nebo státní správy, protože se vědomě podíleli na prosazení zločinných záměrů farmaceutických firem, čímž zásadně porušili svůj úřední slib sloužit občanům a chránit je před těmito záměry;
- všechny vědecké poradce vlád z této doby je nutno soudně vyšetřovat a hnát k odpovědnosti;
- všechny osoby, které se aktivně podílely na ohavné mediální kampani proti neočkovaným, by se měly svým pronásledovaným obětem veřejně omluvit;
- všichni pomahači státní moci, podílející se na zločinu tzv. „pandemie“, jako např. pracovníci ve zdravotnictví, médiích, kultuře, sportu, církvích a lokální politice, se musí zodpovídat před soudy;
- manipulace a falšování výsledků klinických zkoušek u výrobců tzv. „vakcín“ BioNTech a Pfizer bylo zjevně zločinné, osoby na nich zúčastněné je nutno okamžitě postavit před soud;
- všechny osoby u těchto firem, stejně jako zúčastnění ve státních úřadech RKI, PEI a těch, které dozorovaly výsledky zahájeného tzv. „očkování“, které věděly nejpozději od března 2021 o nezvykle vysokém počtu nežádoucích účinků, musí být okamžitě postaveny před soud, protože to veřejnosti tajily a tím se podílely na zločinu ohrožení jejího zdraví;
- vládami smluvně potvrzená imunita výrobců vakcín před následky jejich činů musí být okamžitě zrušena, protože jejich jednání odpovídá hrubému zanedbání povinností, nebo dokonce vědomému a úmyslnému jednání;
- zisky farmaceutických firem z této očkovací kampaně musí být převedeny do fondu na odškodnění obětí tzv. „očkování“ proti covidu, který musí zůstat otevřený, protože je nutno počítat s mnoha pozdními zdravotními následky;
- odškodnění obětí tzv. „očkování“ musí být rychlé a bezproblémové, protože odpovědnost nese státní moc a její bezohledné zločinné jednání;
- očkovací povinnost těmito látkami pro kohokoliv musí být okamžitě zrušena;
- státní orgány odpovědné za zdraví obyvatelstva jsou povinny okamžitě a kompletně zveřejnit všechny dnes známé poznatky a data související s riziky tzv. „očkování“ pomocí modRNA a zajistit jejich doručení všem zdravotnickým pracovníkům, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že je nezná, že o nich neví;
- lékaři nemohou požadovat trestněprávní imunitu za své jednání; pokud neinformují pacienty v plném rozsahu své činnosti, včetně rizika velmi četných a rozmanitých těžkých až smrtelných vedlejších účinků vakcinace RNA, jsou naopak za svou činnost plně odpovědní;
- lékařům, kteří budou nadále aplikovat RNA látky jako „očkování“, je nutno okamžitě odebrat jejich aprobaci k výkonu lékařského povolání;
- politika musí okamžitě přestat s pokusy přikazovat či zakazovat lékařům, jak mají léčit, jak jsme toho byli od roku 2020 svědky během zločinné kampaně tzv „pandemie“ covid-19.
Tyto požadavky nejsou žádnou abstraktní teorií. Jsou to konkrétní kroky, podle nichž by měly postupovat i české instituce, pokud chtějí obnovit alespoň základní důvěru veřejnosti.
To se ale nestane, dokud budou v rozhodujících pozicích dál sedět lidé, kteří by své kroky měli vysvětlovat před soudy nebo nezávislou parlamentní vyšetřovací komisí. Není proto divu, že důvěra v instituce klesá. Příčinou nejsou ruské dezinformace ani vágně definovaný „extremismus“, ale netransparentnost a neochota nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí.
V zahraničí už očistný proces začal a postupně se otevírají témata, která byla ještě nedávno považována za nedotknutelná. V České republice zatím nic podobného neprobíhá a nevyhnutelný střet s nepříjemnou realitou se dál odkládá. Čím déle to bude trvat, tím vyšší bude cena – odborná, společenská i lidská.
