Soláry? Za to Zelení nemůžou! Matěj Stropnický přijel a „jel bomby“

Do XTV zavítal bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický. Řekl, že vedl Zelené příliš brzo, protože jejich témata nebyla ještě na stole. A k návratu do politiky se nestavěl odmítavě. Za své protesty proti kácení stromů s kůrovcem se prý nestydí. A Zelení podle něj mají na talíři soláry neoprávněně. Došlo i na Gretu. Aktivistka dělá dle jeho názoru to, co ji baví. Své dítě by klidně protestovat pustil. „Ona říká strašně jednoduchou věc. Začněte už dělat to, co víte, že máte udělat,“ popsal, proč její poselství tak funguje.

Xaver Veselý označil Stropnického za bývalého politika, ale tomu se bývalý předseda Zelených bránil. „Teď zrovna nemám veřejnou funkci, ale když se člověk pustí do politický práce, tak mu to z hlavy úplně nejde. Čili to jede pořád dál, akorát to nemá teď ten dopad," tvrdil. Dodal, že nyní je znovu student, protože se znovu přihlásil na doktorské studium sociologie a bude psát práci o současnosti české levice. „To tady nikdo nedělá, ona tady skoro žádná levice není," dodal Stropnický s tím, že českou levici bude muset znovu objevit a popsat, proč dle jeho slov „není". Odpověď zatím nemá.

Moderátor se pak zeptal na chyby, které v životě učinil. Stropnický prohlásil, že kandidoval na předsedu Zelených příliš brzo. „Stal jsem se předsedou, když vůbec nebylo klimatický téma na stole. Na stole byla migrace, která mě úplně smetla. Protože jsme zastávali názor, kterej byl nevolitelnej,“ zhodnotil Stropnický. Xaver se optal, zda to tehdy nevěděl, a bývalý předseda odvětil, že to špatně odhadl, ale že tento názor Zelení zastávají i dnes. Dnes by prý situace byla jiná, neboť klima a s ním spojené otázky jsou na stole.

Výraz „politický pád“ korigoval na „neúspěch“. „Já jsem do tý funkce nastupoval jako právě skončivší náměstek primátorky v Praze, takže v docela vysoký pozici, takže jsem si řek, že je možná načase dostat Zelený zpátky do Sněmovny, kam si pořád myslím, že patřej, ale v tu chvíli jsem dostal takovou konstelaci, mimo jiné i ve vedení Zelených, kdy jsem zase čelil spoustě vnitřních sporů, půtek, negace, a to mi prostě taky nepomáhalo,“ vymlouval se Stropnický. A dodal, že právě proto rezignoval a dal šanci někomu jinému. Doplnil, že to ovšem neznamená, že by se do politiky rád nevrátil. Fotogalerie: - Zeman o zelených fanaticích

Že se Zelení v Česku nechytají, to je pro něj tématem pro bezesné noci. Zmínil, že v Budapešti vedl vítěznou antiorbánovskou koalici politik Zelených, v Polsku se tři Zelení dostali do parlamentu, v Rakousku jednají Zelení o vstupu do vlády, v Německu údajně předstihli Angelu Merkelovou v průzkumech. „U nás je to fakt jako zakletý,“ mínil Stropnický.

Příčiny? Stropnický mluvil jednak o tom, že již druhý prezident v řadě považuje ekologii za úhlavního nepřítele, což prý v žádné z okolních zemí nebylo tak extrémní. Veselý se tázal, zda není trocha pravdy v tom, že Zelení jsou „blokovači a zdržovači dálnic“, na což Stropnický argumentoval sesuvem na D8, což podle něj dokazuje, že jejich připomínky jsou validní a dálnice byla špatně naprojektovaná.

„S tim kůrovcem na Šumavě je to dost podobný. Když se podíváme dneska na ty lesy 10 let poté, po kůrovcovejch kalamitách, já jsem se té blokády také zúčastnil, nestydím se za to, soud nám dal za pravdu, že jsme na to měli právo, to minimálně. A dnes se podíváte, tak ty lesy tam jsou na tom mnohem líp, než ty lesy, o kterých se mluvilo letos v létě a jejichž záběry viděla celá republika na Vysočině,“ pokračoval Stropnický. Dodal, že je třeba se na místo podívat, ale ne z helikoptéry.

Stropnický není ani fanouškem vlády Zelených s Mirkem Topolánkem, založené na přeběhlících. Vyčetl této vládě, že podporovala radar a privatizovala. Dodal, že se jí snažil oponovat. Špatně nastavená podpora pro fotovoltaiku zruinovala důvěru v obnovitelné zdroje na celou dekádu, tvrdí. Prý s nastavováním ani neměli nic společného, ale skandál už jim nikdo neodpáře. Což prý vede k tomu, že lidé raději volí Piráty.

Xaver se pak zeptal na zámek, a jak se daří jeho oprava. Stropnický řekl, že tento projekt je realističtější než uspět v čele Zelených. Je to prý práce, u které vám lidé neházejí klacky pod nohy. PhDr. Matěj Stropnický SZ



Veselý pak nadhodil, zda by se Stropnický bránil tomu, že by se mu do zámku nastěhovali squatteři, zda by nelpěl na majetku. Bývalý předseda Zelených mínil, že panuje mylná představa, že se squatteři stěhují do obydlených domů. A dodal, že by v nedoopraveném zámku stejně zmrzli.

Zmíněna byla i Greta Thunbergová. Stropnický řekl, že by se s ní rád setkal, ale aktivistka má prý důležitější věci na práci. Líto mu dívky prý není. „Já myslím, že dělá to, co chce dělat. Je to na ní vidět, že tohleto ji baví, že ji to zajímá, že to považuje za důležité,“ poznamenal. Což poněkud nesedí s jejími slovy z New Yorku. Moderátor řekl, že je mu Grety líto, když si o ní kdekdo otírá boty, ale Stropnický opáčil, že to je očekávatelné ve veřejném prostoru. Veselý se zeptal, zda by Stropnický pustil své vlastní dítě na takovou dráhu, což bývalý předseda kvitoval slovy: „Určitě. Ona říká strašně jednoduchou věc. Začněte už dělat to, co víte, že máte udělat. Na to nepotřebujete bejt filozof ani akademik, ani vystudovanej klimatolog, ona říká tohle jednoduchý sdělení a to je strašně silný,“ zdůvodnil, proč se o Gretě tolik mluví. To, co říká, je prý přiměřené jejímu věku.

Na závěr Stropnický řekl, že kauza Čapí hnízdo šla mimo něj. Problém s Andrejem Babišem je podle něj v tom, že vlastní obrovskou nadnárodní firmu, nikoliv „malé“ Čapí hnízdo.

