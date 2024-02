Soudce vzkazuje autorům. Pokud bude existovat mírnější způsob, jak psát o kauzách, knihu zakážu

Přestože ten dodnes tvrdí, že se stal obětí nejen násilného trestného činu ze strany svého bývalého společníka, ale také „justiční mafie“, krajský soud ve Zlíně nakonec vyhověl pokynu nadřízeného Vrchního soudu v Olomouci a manžele Novotné zprostil viny. O kauze jsme psali zde.

Jenže problém nastal ve chvíli, kdy autorský tým novinářky Marie Formáčkové ještě před definitivním pravomocným verdiktem odvolacího soudu poslal do tisku tři tisíce kusů knížek, ve které byla jedna kapitola věnována právě únosu Pavla Buráně a jeho verzi, jak a proč byl přepaden, odvlečen do domu svého bývalého společníka a donucen podepsat dokumenty, díky kterým si měl Jaroslav Novotný přijít na stovky milionů korun. Přestože se autoři snažili získat vyjádření také Novotného, byli odmítnuti a tak se v knize objevila pouze Buráňova verze kontroverzního sporu, který zaměstnává policii, justici i média již téměř deset let.

„Soud k omezení přistoupil zejména proto, že předmětná kniha nabízí zcela zjevně nepřiměřený způsob prezentace žalobců, jenž jako soukromé osoby nemají povinnost snášet a který přímo zasahuje a tento zásah může být další distribucí knihy pouze umocněn, do jejich práva na dobré jméno, do jejich cti, vážnosti a soukromí a je způsobilý poškodit jejich dobrou pověst. Označuje je za pachatele trestné činnosti, obviňuje je z podání omamných látek poškozenému, vynáší negativní hodnotící soudy o charakteru žalobce Jaroslava Novotného. Do knihy je zcela nekriticky reprodukována pouze verze událostí podle poškozeného Pavla Buráně,“ konstatuje samosoudce Ondřej Sekvard v písemném odůvodnění rozsudku.

Soud se také velmi jednoznačně vymezil proti způsobu, jakým se vydavatel knížky jejím vyzněním pokusil rozvířit společenskou diskusi o dnešních problémech české justice: „Soud má za to, že forma dosažení sledovaného cíle zvolená žalovanou společností není přiměřená, protože daného cíle bylo možné dosáhnout, aniž by došlo k zásahu do práv žalobců. Jestliže tedy primárním cílem nebylo škodit žalobcům, ale rozvířit veřejnou diskusi nad fungováním justice, nad rozporuplným rozhodováním soudů v trestních věcech a poukazovat na nekvalitní a případně zdlouhavou činnost soudů, jedná se o záměr bohulibý. Uvedený záměr byl nicméně realizován cestou, jíž nelze přiznat soudní ochranu. Způsob podání informací spíše nasvědčuje motivaci naznačované žalobci o úmyslné difamaci namířené proti žalobcům, než rozproudění veřejné diskuse o fungování justice a rozhodování soudů,“ konstatoval soudce Sekvard.

Městský soud v Brně se navíc také postavil do role arbitra, který posuzuje to, jakou formu zvolila k popisu příběhu sporu Buráň – Novotný autorka Marie Formáčkové. „Žalovaná společnost a

autorka napadeného textu mohly, a hlavně měly zvolit jiné zpracování příběhu, pokud jej chtěly nabídnout čtenáři k zamyšlení. Pokud tedy existoval jiný, ve vztahu k žalobcům mírnější a zejména ve vztahu k dosažení cíle vhodnější způsob, jak kauzu veřejnosti podat, musel soud uložit žalované povinnost zdržet vydání předmětné knihy,“ dodal soudce Ondřej Sekvard.

S rozhodnutím soudu se však nehodlá smířit vydavatelská společnost. „Podle nás to není správné, když k takovéto věci dojde kdekoliv na světě. Soud tímto svým rozhodnutím poukázal na fakt, že je něco takového u nás vůbec možné. Věříme, že dojde k nápravě a otevře se veřejná diskuse na tohle téma. Pokud by však nadřízeny soud nenapravil rozhodnutí soudu nalézacího, mohlo by skutečně dojít k tomu, že by mohl tento případ posloužit jako precedens. Věříme však, že se tohle nemůže stát a věříme ve zdravý rozum,“ řekl za vydavatele Martin Mareček s tím, že se proti rozhodnutí Městského soudu v Brně určitě odvolá.

Nad přístupem brněnského soudu nevěřícně kroutí hlavou také podnikatel Pavel Buráň, který se snažil i prostřednictvím tohoto soudu prokázat to, že byl skutečně unesen a vydírán. Jenže soudce Ondřej Sekvard odmítl jak další výslech svědků, tak „pitvání“ samotného trestního řízení, které bylo již pravomocně ukončeno zproštěním viny manželů Novotných. „Rozhodování o vině a trestu je svěřeno výhradně trestnímu soudu a je pouze otázkou dokazování v trestním řízení, zda je to obžalovaný, v tomto konkrétním případě žalobci, kdo spáchal skutek konkrétně specifikovaný v obžalobě a zda je vinen či nikoliv ze spáchání trestného činu. Pokud trestní soud pravomocně rozhodne o nevině obžalovaného, je za splnění zákonných podmínek možné danou otázku znovu řešit cestou mimořádných opravných prostředků,“ napsal v rozsudku soudce Sekvard.