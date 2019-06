Soudruzi odboráři vylézají z děr, naštvala se Černochová u televize. Začíná prý rvačka o kost

Poslankyně Jana Černochová si vyslechla slova Josefa Středuly, šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů, která prones v Interview ČT24, a byla velmi znepokojena tím, co slyšela. Když totiž Středula mluvil o rozpočtu, položil si mimo jiné otázku, zda musíme odvádět tolik peněz na armádu.

Česko vydává na obranu 1,4 desetiny procenta na obranu, ale při vstupu do NATO v roce 1999 jsme se zavázali, že budeme vydávat dvě procenta HDP ročně, tedy podstatně více, než dnes skutečně vydáváme.

„Je diskutabilní otázka, zda mají být výdaje na obranu 1,4 procenta HDP. To je velká otázka, protože každá desetinka skutečně představuje značný objem finančních prostředků. Jsme členy NATO opravdu hodně dlouho a z tohoto pohledu jsme tento závazek celých těch několik desítek let nenaplňovali. A najednou je máme naplňovat v situaci, kdy potřebujeme řešit věci, které je nutné řešit. Je to otázka na politika,“ pravil Středula.

Odborářský boss by raději zvyšoval minimální mzdu, finanční prostředky do zdravotnictví a tak podobně.

Černochová, která se problematikou obranyschopnosti země dlouhodobě zabývá, má za to, že rozhodně musíme zvyšovat výdaje na obranu a dostat se až na úroveň dvou procent

„Tak... a to byl přesně ten důvod, proč jsem chtěla, aby postupné navyšování výdajů na obranu, na 2 % HDP, bylo garantováno v zákoně. Už to začíná a vylézají soudruzi odboráři z děr a začínají se rvát o kost. Nepřeju si to, ale ministr obrany Metnar bude tahat za kratší konec a tahle battle – se socialisty a bolševiky – nedopadne pro armádu bohužel dobře. Měl mě poslechnout a dát to do zákona, jako to mají v Polsku!“ napsala Černochová na sociální síti Facebook.

Prohlásila také, že se vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), jejímž členem byl i Andrej Babiš (ANO) jako ministr financí, zavázala zvyšovat výdaje na obranu do roku 2020. A dopadlo to prý tak, že skutek’ utek’.

