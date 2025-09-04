Soudy daly hnutí STAČILO! za pravdu. Pokus Voltu vyšachovat je z voleb narazil

Hnutí STAČILO! může pokračovat v kampani a nadále usilovat o hlasy voličů. Všechny žaloby, jimiž se strana Volt snažila zpochybnit jejich kandidaturu, byly krajskými soudy zamítnuty. Verdikty jsou podle vedení hnutí jednoznačné: STAČILO! neporušilo zákon a nejedná se o žádnou „nepřiznanou koalici“, jak tvrdili oponenti. Navíc postupovalo stejně jako jiné etablované strany, například ODS, TOP 09 nebo ANO.

Soudy daly hnutí STAČILO! za pravdu. Pokus Voltu vyšachovat je z voleb narazil
Foto: Youtube
Popisek: Daniel Sterzik

 „Potvrdilo se, co jsme od začátku říkali – Volt se snažil obejít vůli občanů u volebních uren prostřednictvím soudních síní. Tento pokus o vyloučení našeho hnutí byl od počátku vědomě účelový. Ale umlčovaná většina občanů bude mít svůj silný hlas – a tím hlasem je hnutí STAČILO!,“ uvedl předseda hnutí Daniel Sterzik.

Soudy podle STAČILO! rovněž potvrdily, že krátce před volbami nelze svévolně zasahovat do volební soutěže. „Soudy dokonce Volt napomenuly, že i sám kandiduje v koalici s dalšími stranami. U sebe, Pirátů nebo STAN jim to nevadí – ale u nás jim vadí všechno. Jejich postup je nevěrohodný a zjevně diktovaný jejich bruselskou centrálou. STAČILO! jsme a budeme silný hlas umlčované většiny, a ten k volebním urnám půjde,“ doplnila Kateřina Konečná, europoslankyně a volební lídryně hnutí. Podle jejich slov se hnutí STAČILO! ke kauze i zveřejněným usnesením jednotlivých soudů podrobněji vyjádří na mimořádné tiskové konferenci, která proběhne v průběhu příštího týdne.

Strana Volt Česko však trvá na svém. Podle jejího vedení není žaloba útokem na volební proces, ale snahou bránit důvěru v demokratické instituce.

„Volt vznikl jako celoevropské hnutí v reakci na vzestup nacionalistických a šovinistických tendencí, které v uplynulé dekádě sílily napříč Evropou. Tato uskupení často šíří lži a dezinformace a mnohá z nich přímo podporují Putinův teroristický režim, jehož cílem je rozklížit naše demokracie. Jedním z důsledků působení těchto sil byl i brexit. Obrana důvěry v demokracii a férových volebních podmínek je proto jedním ze stavebních kamenů naší DNA. Tuto důvěru nepodkopává ten, kdo upozorňuje na volební podvody, ale ten, kdo je páchá,“ uvedl Volt ve svém oficiálním prohlášení.

„Pro spravedlnost jsme tak nyní ochotni jít až k Ústavnímu soudu, od něhož očekáváme, že před protiprávním chováním STAČILO! nebude zavírat oči,“ doplnilo vedení strany.

Ústavní soud zatím neupřesnil, kdy bude případ projednávat. Z letošních parlamentních voleb hnutí STAČILO! již vyloučit nemůže.

