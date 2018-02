Soudy poslaly do vazby posádky dvou kamionů s migranty

„Po provedeném vazebním zasedání a informacích, které byly obsažené v policejním spise, jsem dospěla k závěru, že vazební důvody u obou obviněných jsou dány,“ řekla ČTK soudkyně tachovského soudu Michaela Řezníčková. Vazbu na oba cizince uvalila ze všech tří zákonných důvodů – tedy z obavy, že by se obvinění mohli vyhýbat hrozícímu trestu, skrývat se nebo uprchnout na neznámé místo, že by mohli ovlivňovat vyšetřování, i z obavy, že by mohli v trestné činnosti pokračovat. Ze stejných důvodů uvalil vazbu na další dva zadržené muže i plzeňský soudce Josef Miller.

Cizinci jsou stíháni za organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Za to jim hrozí až pětileté tresty, dodala Řezníčková. Další podrobnosti o případu s ohledem na vyšetřování nesdělila.

Dva kamiony s migranty směřovaly k přechodu do Německa. Policisté zadrželi řidiče a jejich spolujezdce ve věku 26 let, 26 let, 29 let a 37 let. Policie je všechny obvinila z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

Mezi 35 migranty bylo 11 dětí. Případem se zabývá cizinecká policie. Žádné další podrobnosti o skupině, zemi původu, popisu cesty či dalšího postupu české strany zatím neposkytla.

Soudy v Plzeňském kraji se už v minulosti zabývaly cizinci, kteří převáželi migranty. Plzeňský krajský soud v roce 2016 zpřísnil trest dvěma maďarským převaděčům. V jejich kamionu našla policie v létě 2015 na dálnici D5 u Ostrova u Stříbra 76 běženců z Pákistánu a Afghánistánu. Padesátiletému Zoltánovi Kapineczovi a osmatřicetiletému Menyhértu Sásovi v březnu 2016 vyměřil tachovský okresní soud 18 měsíců vězení. Krajský soud pak trest zrušil a odsoudil oba muže na tři roky a k vyhoštění z ČR na osm let.

Česká republika není podle zprávy cizinecké policie hlavní tranzitní ani cílovou zemí pro migrující cizince. Podle meziročního srovnání loni ubylo tranzitních nelegálních migrantů oproti roku 2016 o dvě třetiny. Cizinecká policie zadržela v roce 2017 celkem 172 tranzitních migrantů, o rok dříve jich bylo 511 a při vrcholu migrační krize v roce 2015 jich bylo 2 294. Nejčastěji jsou to občané Afghánistánu, Sýrie a Iráku.

autor: nab