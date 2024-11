Špatná čísla pro Trumpa? Objevily se nesrovnalosti

Anketa Budou volby v USA férové? Budou 2% Nebudou 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1567 lidí 2016, kdy Hillary Clintonová porazila Donalda Trumpa celostátně pouze o 2 procentní body a na počet volitelů prohrála. Vzhledem k americkému volebnímu systému znamená i mírné celkové vítězství demokratů v počtu hlasů větší naději na výhru spíše pro republikány. Může za to především stát Kalifornie, který již desítky let hlasuje „modře“ a demokraté tam získávají náskok v řádu milionů hlasů, který pak zkresluje zbylé výsledky. Druhým takovým státem je New York, třetím Illinois. Dohromady tyto tři státy v roce 2016 demokratům přidaly o 7 milionů hlasů navíc oproti republikánům a v roce 2020 dokonce o 8 milionů víc.

Poslední roky už pro agenturu nejsou tak dobré. Dostala se do křížku s hodnotiteli průzkumů veřejného mínění, jako je projekt FiveThirtyEight, který ji vyřadil ze svého hodnocení pro údajnou zaujatost. Šéf agentury Mark Mitchell přešel do protiútoku, když se pozastavil nad čerstvě publikovaným průzkumem z amerického státu Iowa, kde se bude hrát o 6 volitelů z celkového počtu 538. V Iowě Donald Trump vyhrál obě poslední volby o zhruba deset procentních bodů a na podobný výsledek unisono ukazují i všechny průzkumy veřejného mínění. Až na jeden. Výzkumnice Ann Selzerová se svou agenturou pro list Des Moines Register zveřejnila data, podle kterých demokratka Kamala Harrisová zázračně přeskočila Donalda Trumpa a v Iowě vede o 3 procentní body v poměru 47 : 44. Harrisová by překvapivým vítězstvím v Iowě nejen „ukradla“ Trumpovi hlasy 6 možná klíčových volitelů, ale pokud by měla Ann Selzerová se svým průzkumem pravdu, napovídalo by to, že radikálně odlišné mohou být konečné výsledky i v jiných státech včetně klíčových bojišť. Čísla z průzkumu Selzerové jsou natolik odlišná od zbytku pole, že by jim nejspíš nikdo nevěnoval pozornost, kdyby Selzerová nebyla jednou z nejpřesnějších průzkumnic voleb v roce 2020 podle ratingu zveřejněného projektem Five ThirtyEight.

„Pokud vás zajímá můj pohled na volby, domnívám se, že Trump vyhraje i na celkový počet hlasů, a to někde v rozpětí 2–4 procentních bodů,“ předpovídá Mitchell, podle kterého tak Trump vyhraje i ve všech klíčových tzv. „battleground“ státech, kde je očekáván těsný souboj. Trump má podle něj nakročeno k lepšímu výsledku, než jakého by dosáhnul ve kterémkoli jiném čase v uplynulých osmi letech. Mitchell předpovídá, že Trump dosáhne nejméně na 297 hlasů volitelů a Harrisová na 222 s tím, že zbylých 19 je ve hře. K vítězství ale stačí nadpoloviční počet, tedy 270. Trump by se tak podle Mitchella měl stát 47. americkým prezidentem. Mitchell se proto pozastavil nad již zmíněným průzkumem Ann Selzerové, který v Des Moines Register získal titulek Kamala Harris přeskakuje Donalda Trumpa. Mitchell se obdivně vyjadřuje k přesnosti průzkumů Selzerové nejen v posledních, ale i v předminulých volbách a říká, že průzkum mohl veřejnost zaujmout i proto, že Iowa je státem, kde se průzkumy dělají obtížně.

„Každý věděl, že ten průzkum vyjde a jeho výsledky zřejmě unikly někomu z demokratů, kde to kolovalo jako nejnovější dávka naděje,“ poznamenal Mitchell. Říká ale, že s průzkumy Selzerové v tomto státě už letos byly problémy. V červnu vytvořila jiný průzkum, v době, kdy ještě kandidoval stávající prezident Joe Biden. Trump v onom průzkumu vedl o 18 procentních bodů. Mitchell říká, že tento průzkum Selzerová nezveřejnila až do doby, kdy na jeho existenci upozornil jiný výzkumník Rich Baris. Mitchell říká, že takový pohyb voličů o 21 procentních bodů směrem doleva je nevysvětlitelný. Toho si všimnul i americký investor a komentátor Collin Rugg. „Stejný průzkum tvrdí, že Harrisová získala 30 procentních bodů u seniorů ve srovnání s průzkumem Bidena v roce 2020. Přemýšlejte hlavou,“ dodal.

NEW: Ann Selzer poll shows Kamala Harris leading by three points in Iowa.



Harris: 47%

Trump: 44%



The same poll had Trump leading Biden by 18 points in June, an unbelievable 21-point swing.



I said this exact quote two days ago: "I am seeing a coordinated left-wing operation… pic.twitter.com/WsF4Q5Iw2G — Collin Rugg (@CollinRugg) November 3, 2024

Mitchell hovoří o tom, že průzkum je součástí koordinované snahy demokratů v posledních předvolebních dnech o vytvoření mediální vlny o tom, že Kamala Harrisová získává překvapivě na síle. Podle Mitchella se tak děje v mainstreamových médiích, ale i na sociálních sítích a jinde. Mitchell se pozastavuje nad tím, že zatímco celou sezonu Iowu nikdo nezkoumal, v jeden den vyšly hned dva průzkumy renomovaných agentur. Kromě Selzerové vydala svůj průzkum i Emerson College. V jejím průzkumu ale Trump vede o 10 procentních bodů. Mezi oběma průzkumy je rozdíl tak velký, že nejde hovořit o pouhé chybě. Mitchell průzkum Selzerové označil za „smradlavou bombu“.

K průzkumu se vyjádřila i Ann Selzerová. Když se jí moderátor zeptal na křížové tabulky, které se zveřejňují vedle průzkumů a obsahují data o jednotlivých voličských skupinách, podle kterých lze ověřit relevanci průzkumu, Selzerová se zarazila. Data byla standardně označena písmeny D (demokraté) a R (republikáni) a procentuálním náskokem jedné nebo druhé strany u dané skupiny voličů. Zatímco moderátor četl otázku, Selzerová řekla: „Toto je ve formátu, který je pro mě obtížné přečíst. Co znamenají ta písmena D a R?“ Video je ovšem ukončeno hned vzápětí a není jasné, zda Selzerová nemohla mít na mysli třeba rozlišení mezi afiliací respondentů k jedné z politických stran. Taková čísla by totiž vypadala o dost jinak než ta, která ukazují prostý poměr hlasů pro Harrisovou a Trumpa.

When asked to explain her own poll's crosstabs, Ann Selzer says:



"What does this D represent, and the R represent?"



LMAO.



pic.twitter.com/xUKmnU91pw — Pro America Politics (@Pro__Trading) November 3, 2024

