Spisovatel z Kyjeva promluvil k Evropanům. Dopředu varoval, že to nebude hezké

Ukrajinský spisovatel Stas Olenchenko, který pochází z Kyjeva, se rozhodl promluvit k lidem žijícím v liberálních demokraciích. A dopředu upozornil, že to, co chce všem lidem sdělit, nebude hezké. Podívejte se sami…

Stas Olenchenko všem občanům žijícím v liberálních zemích připomněl, že jejich demokracie není samozřejmost. Všichni by podle něj měli mít na paměti, že i demokratické zřízení může rychle skončit a to, že si ji lidé mohou momentálně užívat, je dáno tím, že předchozí generace vydupaly tento systém ze země. A mnohdy za to zaplatili vlastní krví.

„Nemůžete si dovolit považovat demokracii za samozřejmost. Může se vám zdát, že demokratické instituce vašich zemí tu byly odjakživa – ale to jen proto, že jste se narodili poté, co generace vašich krajanů položily své životy na obranu a rozvoj těchto institucí,“ zdůraznil spisovatel.

Demokracie na celém světě čelí tlakům zvenčí i zevnitř a všichni by podle něj měli vědět, že mohou být poslední generací, která ještě žije v demokracii. „Žili jste svůj život v pohodlí vítězství svých předků, ale možná jste poslední generací, která může během dospívání pocítit tento komfort,“ varoval všechny s dovětkem, že ve světě existují aktéři, kteří si přejí demokracii rozdrtit. Bez ohledu na názor demokratů. Občané demokratických zemí v drtivé většině o válku nestojí, ale aktér, jako třeba Rusko, se Ukrajinců neptal a zkrátka udeřil.

„Rusko a Írán jsou našimi nejzjevnějšími nepřáteli. Jejich spojenci a zástupci musejí být také považováni za vaše nepřátele. Tyto země/korporace/aktéři se neřídí vaší logikou spolupráce a stability – hledají nestabilitu a chtějí vám co nejvíce ublížit,“ napsal Olenchenko.

Pokud si to občané demokratických států uvědomí a začnou země jako Írán nebo Rusko vnímat jako hrozbu, tím větší šanci podle spisovatele mají, že svou demokracii uchovají i pro příští generace. „Pokud tuto hrozbu ignorujete, válka stejně přijde a zaskočí vás,“ konstatoval kyjevský spisovatel.

Jedním dechem dodal, že Evropané si ani rok a půl poté, co Rusové decimují Ukrajinu, neuvědomují, co musejí udělat.

„Skutečnost, že Rusko stále může nakupovat prakticky všechny vojenské technologické komponenty od evropských společností, aby dál bombardovalo Ukrajinu v trosky, je pro mě jasný signál: Většina Evropanů stále nechápe hrozbu, před kterou všichni stojíme,“ konstatoval Olenchenko.

Zdůraznil, že nelze obchodovat s aktéry, kteří vás chtějí zamordovat. Stejně tak podle spisovatele není možné na jedné straně pomáhat Ukrajině, ale na straně druhé obchodováním pomáhat Rusku. Pokud to demokraté dělají, svou demokracii ještě více ohrožují.

„Pokud budete věci řídit obvyklým způsobem, demokracie, kterou mnozí z vašich krajanů považují za samozřejmost, vybledne i ve vaší zemi – kvůli mocnostem, které na tom tvrdě pracují a nedostává se jim ani zdaleka dostatečného tlaku od vašich vlád a zástupců firem. Jako někdo, kdo byl svědkem dvou celonárodních prodemokratických revolucí v mé vlasti a dvou vln ruské agrese za pouhých 28 let mého života, vás mohu ujistit: Vaše demokracie nevydrží, pokud nejste připraveni brát bezpečnost vážně,“ poznamenal varovně spisovatel.

Demokratické země by teď z pohledu spisovatele měly přerušit kontakty s Ruskem, odstřihnout se od všeho ruského, vyhostit ruské špiony, a tak podobně. Občané demokratických států by podle Olenchenka měli též tlačit na své politiky, aby pomohli Ukrajině, protože Ukrajina je teď tou zemí, která pomáhá udržet bezpečnost i v dalších evropských zemích, když na svém území čelí ruské agresi. Ukrajina brání demokracii v Evropě. Tak to vidí Stas Olenchenko.

A pokud jednou Ukrajina padne, i kvůli tomu, že jí ostatní demokratické země nepomohou, jednou budou samy čelit útoku a pocítí na vlastní kůži hrůzy války. „Věřte mi, že se vám nebude líbit,“ zdůraznil.

„Chcete-li, aby další generace žila v pohodlí vašich demokratických institucí, je načase brát bezpečnostní záležitosti vážně a jednat hned. Nezbývá čas – mnoho sil s vámi již válčí, i když se rozhodnete nevidět věci tímto způsobem,“ uzavřel svůj apel na občany demokratických zemí, aby pomohli Ukrajině.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

