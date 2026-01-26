Spojené státy opustily WHO, a zdá se, že nemusejí být poslední

Zástupci Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA uvedli, že rozhodnutí o vystoupení na „špatném zvládnutí pandemie COVID-19 ze strany WHO, její neschopnost přijmout naléhavě potřebné reformy a její neschopnosti ukázat nezávislost na nevhodném politickém vlivu některých členských států WHO“. „WHO se vzdala svého hlavního poslání, bránila včasnému a přesnému sdílení kritických informací, které mohly zachránit životy amerických občanů, a poté tato selhání zatajila pod záminkou jednání v zájmu veřejného zdraví,“ řekli ve společném prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio a ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy jr.
Můžeme si o politice Donalda Trumpa a jeho administrativy myslet leccos, ale WHO a její praktiky kritizuje naprosto oprávněně. Jen samotné Parlamentní listy opakovaně našly řadu důkazů o selhání této značně byrokratické organizace. Na první ukázala i americká administrativa – zcela skandální chování WHO na počátku koronavirové pandemie. Když se nový virus šířil po čínské provincii Wu-chan, Světová zdravotnická organizace tvrdila, že Čína situaci zvládá. A když koronavirus převálcoval i zbytek Číny a přeskočil do dalších zemí, generální ředitel WHO tleskal „transparentnosti“ čínské reakce. A ve vychvalování vedení čínského prezidenta Si Ťin-pchinga Tedros pokračoval, i když se množily důkazy o tom, že čínští úředníci umlčují lékaře referující o nemoci a záměrně hlásí nižší počty případů nákazy.
A nerozhodně postupovala WHO i v dalších případech, jmenujme epidemii eboly v roce 2014. Tehdy ženevští byrokraté vyhlásili celosvětový stav nouze s asi pětiměsíčním zpožděním, přestože měli dobré informace o katastrofální situaci v postižených afrických státech. Úředníci z ženevské centrály organizace se nechali slyšet, že pandemie nebyla vyhlášena, i když se o ní vědělo, protože „by to mohlo rozzlobit africké země, poškodit jejich ekonomiky nebo narušit pouť muslimů do Mekky“. S Afrikou je spojen i zatím zřejmě největší skandál WHO. Více než osmdesát afrických žen z odlehlých vesnic Demokratické republiky Kongo obvinilo zaměstnance WHO, že je v letech 2018 až 2020 zneužívali a výměnou za zaměstnání požadovali sex nebo si sexem nechali platit za poskytování dávek humanitární pomoci. Přitom pravidelně docházelo i ke znásilněním.
Kdo by se domníval, že se WHO poučila, tak je bohužel hodně naivní. Potvrzuje to i návštěva ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu Hanse Klugeho v Moskvě vloni v červnu. A nejenže Kluge navštívil hlavní město země, která již více než tři roky vraždí ukrajinské vojáky i civilisty, ale dokonce si potřásl rukou s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Tedy vrcholným představitelem režimu, který pravidelně bombarduje a ostřeluje ukrajinská města a vesnice. Takové setkání lze označit za absolutní šok.
A to není vše, již v květnu 2025 se pan Kluge setkal s náměstkem ruského ministra zdravotnictví Olegem Salagajem, aby projednali „ruské pokroky v oblasti zlepšení zdraví matek a dětí“. Připomeňme, že Rusko systematicky bombarduje porodnice a nemocnice na Ukrajině a zároveň krade děti ukrajinským rodičům. Ve stejný okamžik přitom šéf WHO chválil Rusko za jeho zdravotní politiku vstřícnou k dětem. Nelze se divit, že prestižní americký list The Washington Post publikoval komentář s názvem Světová zdravotnická organizace se zbláznila, neměla by se brát vážně.
Zatím jsou USA prvním odvážlivcem, který se k opuštění WHO odhodlal. Ale rozhodně nemusejí být posledním. Například vloni v květnu odsouhlasila svůj záměr opustit Světovou zdravotnickou organizaci Argentina, proces by mohl být ukončen letos v březnu. A může to být jen začátek velké laviny odchodů – odchod z WHO debatují mimo jiné i politici v Brazílii, Maďarsku či Itálii. A ze strany mnoha dalších zemí sílí kritika politiky WHO. To potvrdilo i listopadové zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy WHO o tabáku (COP11), kde Světová zdravotnická organizace čelila kritice za prosazování „prohibicionistického“ přístupu, přičemž kritici jej označili za „arogantní“ neschopnost přijmout strategie snižování škod způsobených tabákem. Kritici argumentovali, že WHO ignorovala důkazy o bezpečnějších nikotinových výrobcích a vylučovala hlasy spotřebitelů. WHO by se tedy měla okamžitě vzpamatovat a změnit svůj kurz, nebo řady jejích členů mohou prořídnout. A to hodně rychle.
