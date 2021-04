Spokojený Flegr: Hlavní promořovač odchází, zločinná strategie snad končí

reklama

„Situace v Česku je, zdá se, pozitivní, ale samozřejmě křehká. Zatím vidíme, jak v ostatních zemích Evropy – nebo v mnoha zemích Evropy – se situace zhoršuje, u nás se zlepšuje, takže je jasné, že stačí udělat nějakou chybu, a to zlepšování se může zastavit a můžeme najet na trajektorii, kterou mají v těch jiných zemích. Musíme být strašně opatrní,“ poznamenal Flegr, že se domnívá, že je to na hodně dobré cestě. Zároveň je ohromným optimistou ohledně léta.

„Je vidět, že ten virus v našich podmínkách dobře reaguje na sluníčko a na zvýšené teploty. Myslím si, že ta infekčnost klesne velmi výrazně o desítky procent a ty počty nakažených a hospitalizovaných a mrtvých budou výrazně nižší,“ míní Flegr. Důležité však podle jeho slov je, aby se na podzim neopakoval nápor viru. „Musíme udělat vše pro to, aby bylo hodně oočkovaných a aby bylo kvalitní testování ve školách a v podnicích,“ podotkl.

Své pak řekl i k novému šéfovi Ministerstva zdravotnictví Petru Arenbergerovi. „Neznám ho, ale trochu mě naplňuje optimismem, že se začíná mluvit o tom, že vlastně by se měl zbavit hlavního promořovače, náměstka Černého, a že bychom tedy mohli konečně se s touto zločinnou strategií rozloučit, a pokusit se tedy přestat uzavírat kompromisy s virem a pokusit se ho stlačit na naprosté minimum,“ dodal.

Flegr se následně vyjádřil i k rozvolňování. „V současné době bychom se měli nejvíc soustředit na to dostat děti v co největším počtu zpátky do škol. A to se dá udělat, ale musejí se zajistit dostatečné kapacity kvalitního testování. Aby jednou týdně byly testovány kvalitním standardním PCR testem. Když tohle dokážeme zajistit, tak můžeme pustit děti do školy vlastně naráz. Tím tempem, jakým budeme schopni zajišťovat testování, tak tím tempem můžeme otevírat školy,“ podotkl.

Podle jeho slov, i když teď uděláme fatální chybu, tak tím, že jsme ochránili z poměrně velké části nejvíc senzitivní členy naší populace (vakcinací), tolik mrtvých už nebude. „Jenže bohužel by mohla být strašná kvanta těch nemocných, kteří se z toho dostanou, ale budou mít nějaké zdravotní potíže. Já se skutečně bojím, a to neříkám kvůli tomu, že bych chtěl strašit, tohle je opravdu moje noční můra. Já se opravdu bojím, že spousta lidí, kteří tu nemoc prodělali, s tím budou mít velice vážné zdravotní následky v horizontu několika let,“ obává se Flegr.

To, že přijde pandemie, bylo podle jeho slov naprosto jasné. „Je to téměř zázrak, že ještě nepřišla, že zatím vždycky jsme tomu hrobníkovi z lopaty tak nějak vyklouzli. Normální situace pro takhle početný biologický druh je, že čas od času na něj přijde pandemie, a když má velké štěstí, tak ji nějakým způsobem překoná, když má smůlu, tak vyhyne. Takže my bychom na to největší nebezpečí, které nám příroda přichystala, se měli nějakým způsobem připravit. Prostě že by nás vygumoval z povrchu zemského asteroid, tak to je zhruba stotisíckrát menší pravděpodobnost, než že nás vygumuje pandemie. Na ten asteroid se připravujeme, protože to jsou takové ty hezké filmy a víme, jak by to vypadalo, takže jako dá se to docela dobře zpropagovat, ale na pandemii, která je neskutečněkrát vlastně pravděpodobnější, tak jsme byli úplně nepřipraveni,“ sdělil Flegr.

