Spolupracovník ČT se rozpovídal: Lukašenko to s falšováním přehnal, horší než někde v Africe. Ale teď jsem ke změnám skeptický

„Viděl jsem, jak se volby falšují, ale to, co jsem viděl v Bělorusku, to je naprosto nevídané. To není k vidění vůbec nikde. Ani v Africe,“ řekl v pořadu Interview ČT24 novinář a spolupracovník ČT Tomáš Vlach k tématu aktuální situace v Bělorusku. I přes dřívější podporu to dle něho tentokrát „Lukašenko přehnal“, přesto se obává, že nynější dění v zemi změny neodstartuje. Demonstrace konané přes pracovní týden dle jeho informací slábnou a větší akce se již konají zejména během nedělí.

Místní si prý uvědomují, že dění v jejich zemi připomíná to z roku 1989, jak ovšem prý řekla novináři jedna z oslovených, situace je v lecčem odlišná „U vás zmlátili pár studentů a vy jste z toho udělil revoluci. Kdyby se něco takového stalo u nás, tak si toho nikdo nevšimne. Tady je to normální,“ prý slyšel s odkazem na sedmnáct tisíc zatknutých po aktuálních protestech. Zatýkaní totiž často byli dosti brutálně zmláceni.



Sám Vlach si nemyslí, že nynější dění odstartuje nějaké změny. „Jsme v tom dosti skeptický, ačkoliv bych jim to přál,“ uvedl. Bělorusové prý sami v revoluci nevěří, byť doufají ve změnu režimu. Fotogalerie: - Běloruská jaderná elektrárna II

Podporovatele opozice prý nyní „namíchlo“, že se premiér Andrej Babiš (ANO) na pátečním summitu premiérů zemí visegrádské čtyřky, zřejmě i v souladu se svými maďarským a slovenským protějškem, odmítl sejít s běloruskou opozicí. Oficiální schůzku naopak navrhlo Polsko. Babiš tvrdí, že nechce udělat unáhlený krok, který by nebyl v souladu s celoevropským postojem a který by přišel vhod běloruské propagandě.



Babišův argument je podle Vlacha „lichý“, jelikož běloruský vůdce Alexandr Lukašenko podobné teze používá neustále i bez důvodu. „Děkujeme, že jste ti loutkáři,“ dělají si prý legraci Vlachem oslovení lidé při narážkách na Lukašenkovo obvinění České republiky z podpory a rozdmýchávání protestů.



Sankce Evropské unie tamní obyvatelé spatřují i s jistou rezervovaností, jelikož se obávají, aby kromě funkcionářů Lukašenkova režimu nezasáhly i ostatní lidi v zemi. Co naopak vítají, je informovanost o dění a publikace represí. Andrej Babiš ANO 2011



Nálada v zemi je podle novináře značně proti aktuálnímu vedení, a to i u starší generace. Ti, co podporují Lukašenkův režim, pak upozorňují, že v 90. letech panovala v zemi taková chudoba, že někteří se museli i uchylovat k pašeráctví, aby se uživili. „Já si to pamatuju, já jsem tam byl. Viděl jsem to v 90. letech na vlastní oči, jak lidé převáželi vodku do Polska a polští celníci jim to brali. To bylo ostudné a ponižující,“ vzpomenul žurnalista.



I přes vzpomínky na toto období to však podle mnohých nyní „Lukašenko přehnal“. „Viděl jsem, jak se volby falšují, ale to, co jsem viděl v Bělorusku, to je naprosto nevídané. To není k vidění vůbec nikde. Ani v Africe,“ řekl novinář, který se podílí i na sledování mnohých voleb po světě v rámci misí OBSE.



Podle jím nasbíraných svědectví došlo k úplnému obrácení výsledků. „Ten výsledek mohl být třeba vyrovnaný, ale nakonec to dopadlo, že měl Lukašenko osmdesát procent,“ podotkl, s tím, že volební lístky opoziční kandidátky Svjatlany Cichanouské se zlikvidovaly a ti z volebních komisí, kteří zmanipulované výsledky odmítli podepsat, tak měli poté problémy. Fotogalerie: - Volby v Luhansku

Vlach nyní přes týden dostává od pozorovatelů informace, že běloruské demonstrace slábnou, velké akce se konají zejména o nedělích. Protesty podle něj ze začátku neměly žádné lídry a lidé se sešli bez vedení. Přítomní často jako svého lídra označují Cichanouskou, která tvrdí, že chce dovést zemi ke svobodným volbám. Psali jsme: Celé jinak. Nadávali Babišovi, Topolánek mluvil o pos*ání. Jde o Bělorusko, nový vývoj Dopis Bruselu - tvrdě na Lukašenka! Podepsáni: Člověk v tísni, chvilkaři, migrační neziskovky. To se vám nezdá Ruská stopa brexitu. Novináři se nevzdávají naděje, že něco najdou Hovado Foldyna! Kopnout do p*dele, urážel politika novinář. A přišla reakce

