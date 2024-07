Sponzoři se obrací k Trumpovi. Biden je na tom čím dál hůře

Prezidentu Bidenovi také značně uškodilo to, jak pohořel v první televizní debatě s Donaldem Trumpem. Sílí obavy o Bidenovy mentální a fyzické schopnosti. Množí se výzvy, i od demokratů, aby Biden boj o Bílý dům vzdal a aby odstoupil. Snižují se sázky na Bidena i ohledně toho, zda skutečně nastoupí jako demokratický kandidát – sázky na Kamalu Harrisovou jsou aktuálně vyšší.

Že se Trump dostává jasně do vedení, to naznačuje i skutečnost, že Bidena sponzoři opouštějí, zatímco Trump se těší čím dál větší finanční podpoře ze strany dárců. Nyní se do kampaně přidávají další finančníci z Wall Street a také vizionáři ze Silicon Valley. K dosud největšímu dárci kampaně, jímž je Jeff Yass, mimochodem investor TikToku.

Mezi další zvučná jména patří lidé kolem známých fondů Sequoia, které prosluly úspěšnými investicemi do řady technologických firem, či bratři Winklevossové, kryptoměnoví miliardáři, kteří se soudili s Markem Zuckerbergem, že jim ukradl původní myšlenku pro jeho Facebook. V Trumpově kampani se objevily také peníze spoluzakladatele high-tech zbrojařské firmy Palantir Joea Londsdalea, připomněla česká analytička Tereza Zavadilová.

Elon Musk se k Trumpovi hlásí zatím spíše nepřímo, různými vyjádřeními na jeho podporu, ale podle médií jeho kampani přislíbil 45 milionů dolarů (víc než miliardu korun) a slovně podpořil výběr nově oznámeného viceprezidenta J. D. Vanceho.

„Pro Joea Bidena a nyní i pro demokraty to vypadá bledě. Svět jde tam, kam peníze, a obráceně. Jenže v současné době není o překvapení nouzi. Bude to každopádně napínavé nejen pro ty, co si na vítěze amerických voleb sami vsadili,“ dodává server.

Donald Trump v noci na pátek středoevropského času vystoupí na pódiu republikánského národního sjezdu a znovu přijme nominaci své strany. Bude to jeho první projev od chvíle, kdy byl na shromáždění v Pensylvánii přerušen střelbou při pokusu o atentát. Trump se v prvních dnech sjezdu objevil s bílým obvazem na uchu, který zakrýval zranění, jež utrpěl při sobotní střelbě, sdělila agentura AP.