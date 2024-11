Spory kolem hovoru Trumpa s Putinem: V Kremlu nadšení z volby opadlo, tuší zpravodaj

Ruská strana podle něj není z Trumpova triumfu nadšena, jako tomu bylo při jeho vítězství v roce 2016,“ řekl Just ve vysílání CNN Prima NEWS.

Podle zjištění amerického deníku Washington Post měl Donald Trump telefonát s Vladimirem Putinem ve čtvrtek, hovořit spolu měli o rusko-ukrajinském konfliktu. Ještě před tím měl Trump mluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Dva zdroje deníku sdělily, že Kyjev byl o rozhovoru informován a že proti kontaktu s Putinem neměl výhrady, informovala CNN Prima NEWS.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov nicméně v pondělí popřel, že by k telefonátu došlo. Politolog Jiří Just pro CNN Prima NEWS popsal, jak celou situaci čte: „Peskov to označil doslova za lživou informaci, nicméně je to poněkud zvláštní, protože podle zprávy Washington Post víme, že ještě předtím měl Trump konzultovat telefonní rozhovor s Kyjevem. Pokud tudíž z Ukrajiny zazní, že spolu skutečně hovořili, tak ruská strana lže,“ přemítal rusista.

Uvedl rovněž, že ruská média zatím reagují na Trumpovo znovuzvolení velmi opatrně. „V roce 2016 v zemi panovalo doslova nadšení nejen v médiích, ale přímo v Kremlu, nadšení ale opadlo,“ okomentoval situaci Just.

Rusko podle něj očekává, že je Trump schopný nabídnout Kremlu nějakou dohodu, jak válku na Ukrajině vyřešit. „Rozhodně ale už nevěří jeho slovům, nevěří ani Západu a vlastně nikomu, kdo by vstoupil do Bílého domu,“ dodal Just.

