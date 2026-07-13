Sprostá nadávka Babišovi od známé firmy. A nebyla jediná

Prezident Petr Pavel se v reakci na slova Andreje Babiše vyjádřil, že se snaží být nekonfliktní. A také, že usiluje o pravidelná jednání s předsedou vlády. Premiér Andrej Babiš ale dle svého vyjádření v České televizi nevidí důvod pro schůzky s prezidentem. „Proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně,“ prohlásil s tím, že by na schůzky stejně neměl čas.
Za to se do něj dokonce dvakrát pustil předseda STAN, Vít Rakušan. Obvinil Babiše, že řeší jen svoje zájmy, a prohlašuje, že je nutné, aby si Babiš na schůzky s prezidentem čas udělal.
Nemusíme spolu souhlasit, ale musíme spolu mluvit.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 13, 2026
Pokud má naše země dobře fungovat, zvlášť v dnešní turbulentní době, je nutné, aby si předseda vlády ”našel čas” na dialog s hlavou státu.
A taky je to obyčejná lidská slušnost. pic.twitter.com/EhlR5mgjxa
A také lidovecký europoslanec Zdechovský, který Babiše označil za sraba. Jeho styl vyjadřování se v tomto ohledu příliš neliší od novináře Tomáše Etzlera, který premiéra označil za „hovado“. Nebo od Džamily Stehlíkové, která premiéra označila za ubožáka.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Srábek. pic.twitter.com/kuN8cFZh7G— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) July 12, 2026
Hovado.— Tomas Etzler (@tvtomas) July 12, 2026
„Proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně,“ řekl v neděli Babiš České televizi.https://t.co/O0ZUsSrCCT
Premiér Babiš neodmítá schůzky s prezidentem kvůli „rozdílným názorům“. Názory byly rozdílné vždy. Odmítá je proto, že by musel sedět u stolu s někým, kdo mu připomíná, že není tím hlavním v místnosti.— Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) July 13, 2026
Babiš se nechce dělit o moc a proto se chová jako uražené 3leté děcko. Ubožák. pic.twitter.com/jJIYtzki5Y
Ovšem nejdál v obviněních zašla senátorka Miroslava Němcová z ODS. Ta rovnou tvrdí, že odmítnutím konzultací s prezidentem Babiš nerespektuje Ústavu ČR. Konkrétně článek 64, který říká jednak, že prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí a udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. A také, že prezident republiky má právo se účastnit schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.
Odmítnutím konzultací s prezidentem nerespektuje Babiš Ústavu ČR. Viz článek 64!? pic.twitter.com/CgDxYi5xnp— Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) July 13, 2026
Přidal se také senátor Pavel Fischer. „Ústava v čl. 64 dává prezidentovi právo projednávat s vládou otázky, které patří do její působnosti. Není to nabídka, kterou může premiér odmítnout, protože ‚se jejich názory liší‘. Na názor premiéra se tady ústava neptá,“ říká.
Ústava v čl. 64 dává prezidentovi právo projednávat s vládou otázky, které patří do její působnosti. Není to nabídka, kterou může premiér odmítnout, protože „se jejich názory liší“. Na názor premiéra se tady ústava neptá.@AndrejBabis @prezidentpavel pic.twitter.com/a7kuwixGXy— Pavel Fischer (@PavelFischer) July 13, 2026
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