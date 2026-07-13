Sprostá nadávka Babišovi od známé firmy. A nebyla jediná

14.07.2026 9:17 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Hovado, řekl novinář Tomáš Etzler na adresu premiéra Andreje Babiše za to, že odmítá jednat s prezidentem Pavlem. Babiš nechce být podle svých slov součástí volební kampaně prezidenta. Senátor Pavel Fischer tvrdí, že premiér je povinen s prezidentem jednat.

Sprostá nadávka Babišovi od známé firmy. A nebyla jediná
Foto: FCB Andrej Babiš
Popisek: Andrej Babiš

Prezident Petr Pavel se v reakci na slova Andreje Babiše vyjádřil, že se snaží být nekonfliktní. A také, že usiluje o pravidelná jednání s předsedou vlády. Premiér Andrej Babiš ale dle svého vyjádření v České televizi nevidí důvod pro schůzky s prezidentem. „Proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně,“ prohlásil s tím, že by na schůzky stejně neměl čas.

Za to se do něj dokonce dvakrát pustil předseda STAN, Vít Rakušan. Obvinil Babiše, že řeší jen svoje zájmy, a prohlašuje, že je nutné, aby si Babiš na schůzky s prezidentem čas udělal.

A také lidovecký europoslanec Zdechovský, který Babiše označil za sraba. Jeho styl vyjadřování se v tomto ohledu příliš neliší od novináře Tomáše Etzlera, který premiéra označil za „hovado“. Nebo od Džamily Stehlíkové, která premiéra označila za ubožáka.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
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Ovšem nejdál v obviněních zašla senátorka Miroslava Němcová z ODS. Ta rovnou tvrdí, že odmítnutím konzultací s prezidentem Babiš nerespektuje Ústavu ČR. Konkrétně článek 64, který říká jednak, že prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí a udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. A také, že prezident republiky má právo se účastnit schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Přidal se také senátor Pavel Fischer. „Ústava v čl. 64 dává prezidentovi právo projednávat s vládou otázky, které patří do její působnosti. Není to nabídka, kterou může premiér odmítnout, protože ‚se jejich názory liší‘. Na názor premiéra se tady ústava neptá,“ říká.

 

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Babiš , Fischer , Němcová , Ústava , Rakušan , Zdechovský

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