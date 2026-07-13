Kučera (TOP 09): Regulace hlavně neměla být nikdy zavedena

14.07.2026 8:11 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ukončení regulace cen pohonných hmot.

Kučera (TOP 09): Regulace hlavně neměla být nikdy zavedena
Foto: TOP 09
Popisek: Michal Kučera

Alena Schillerová oznámila konec regulace cen pohonných hmot.

Tento socialistický experiment hlavně neměl být nikdy zaveden, takže není co oslavovat. Teď by ministryně měla občanům říct, kolik nás celé tohle dobrodružství stálo. Pokud to pro ni tedy není příliš unavující otázka.

Ing. Michal Kučera

  • TOP 09
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Kučera , TOP 09 , Schillerová

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