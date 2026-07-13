České dráhy: „Béčka“ na konci pravidelného provozu

Zatím však z tratí nezmizely úplně. Stále ještě zůstávají v záloze pro mimořádné posily nebo pro neplánované náhrady běžných, turnusovaných rychlíkových vozů nebo ucelených jednotek. V provozním stavu jich zbývá pár desítek.
„Několik posledních let dostávám pravidelně otázku, kdy skončí staré vozy, kterým se lidově říká ‚béčka‘ nebo ‚koženky‘ pro jejich původní potah sedaček ve 2. třídě. Letos můžu konstatovat, že jsme se významně přiblížili k jejich úplnému vyřazení. Z těch nejznámějších vozů řady B249 a A149 už neplánujeme v každodenním, pravidelném provozu žádný. Zatím však zůstávají jako záloha a výpomoc pro mimořádné posily, nebo jako náhrada plánovaných, moderních nebo modernizovaných klimatizovaných vozů. Druhá etapa jejich vyřazení bude znamenat jejich úplné odstavení z provozu, tedy i z role záložních a výpomocných vozů,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah.
České dráhy spějí poměrně rychle i ke druhému cíli. Z původně 3 500 vyrobených vozů typu UIC-Y/B 70 v různých provedeních zůstává v provozním stavu u našeho největšího dopravce méně než 150 vozů. Z nejrozšířenějšího typu B249 zbývá provozních dokonce jen zhruba 40 vozů. V celém oblastním provozním ředitelství osobní dopravy střed (zahrnuje Prahu a východní část Čech) a také ve druhém největším depu Českých drah v Bohumíně už dokonce vozy typu B249 zcela zrušili. Jen loni bylo sešrotováno více než 50 ‚koženek‘ a tento trend pokračuje i letos.
V pravidelném provozu jsou nyní plánované zhruba jen tři desítky starších rychlíkových vozů umožňující přepravu jízdních kol (Bd, BDs) a menší počet vozů 1. nebo 1 a 2. třídy, které jsou dílem využívané v regionální dopravě na spěšných vlacích.
„Také v regionální dopravě pokračujeme v odstavování a v rušení starších vozů, které spadají do generace ‚koženek‘ a mladších nepopulárních vozů přezdívaných ‚honecker‘. Tam jsme drtivou většinu klasických vozů nahradili jednotkami RegioPanter. Ze skoro 400 osobních vozů Bdt vyrobených pro ČSD ve Studénce u nás zbývá přibližně 30 kusů a z 320 ‚honeckerů‘ vyrobených pro ČSD nám jich zbývá zhruba 120. Ale i ty dnes posíláme postupně do šrotu. Loni jich tam odešlo více než dvacet,“ představuje situaci v regionální dopravě Jiří Ješeta.
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