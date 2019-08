StB? Agrofert? Od Babiše zaznělo: Je na čase říct pravdu. A novináři...

Úvodem reagoval na tvrzení, že Babiš je trestně stíhaný. „Je obviněný za to, že v roce 2007 státní orgán schválil žádost o dotaci na cca 5 % nákladů zařízení Čapí hnízdo, které dodnes slouží veřejnosti (dotace byla vrácena). Podobných případů byly stovky, ale protože Babiš! Příčina a následek je jasný – vstup do politiky a následně potřeba vyhrabat cokoli z minulosti,“ poznamenal.

A co tvrzení, že Babiš chce ovládnout policii, justici? „Jasně, vládne už druhým rokem a furt nic neovládl. Umíte si představit, že by v minulosti za ministrování (vnitro) korunních princů ODS nebo ČSSD měl nějaký policista tu drzost a stíhal členy vlády? Já tedy ne,“ dodal.

„Babiš je soudně potvrzený agent StB. Kdo si přečetl rozsudek slovenského Ústavního soudu ví, že vůbec nerozhodl ve věci samé. Zamítl žalobu Babiše, protože prý žaloval nesprávný subjekt (ale dvacet let to nikomu nevadilo). Zajímavé je, že se zatím nenašel nikdo, kdo by přišel a prohlásil ‚Babiš mě udal!‘ Nepochybuji, že při hledání oběti novináři prošmejdili Slovensko tam a zpátky! Takže paradoxně StB může slavit úspěch. Nějaký její záznam ovlivňuje politiku ještě 30 let po pádu komunismu,“ zmínil.

Své pak řekl i k Agrofertu. „Agrofertu se po vstupu Babiše do politiky zvýšily dotace: Pokud by si autoři této geniální myšlenky prostudovali dotační pravidla, zjistili by, že výše dotací jsou závislé na obdělávané ploše, počtu chovaných hospodářských zvířat a investicích. Kdo víc investuje, může žádat o více dotací,“ sdělil.

„Audit EK zjistil, že Babiš je ve střetu zájmů. Zatím nezjistil nic, jen auditoři sepsali své pocity. Až to konstatuje nějaká česká právní autorita, potom to pro mne bude relevantní informace. Navíc Ústavní soud stále nerozhodl o stížnosti na Lex Babiš,“ míní Feranec.

A vyjadřuje se i k tomu, že vládu ANO podporují komunisti. „Ano, vládu ANO toleruje KSČM. Za toleranci chce prosadit svoje priority (zvyšování minimální mzdy, důchodů, zdanění církevních restitucí, ochrana přírodního bohatství. Pro ANO je to přijatelná cena. Pokud by vládu tolerovala např. ODS, museli bychom respektovat jejich programové priority. Asi by nebyla zrušená karenční doba, byl by nižší schodek, nižší daně atd...“ zmínil.

„Proč je moje snaha o racionální diskuzi marná? Protože Antibabiš není jenom roztomile různorodý spolek (kavárná, média, Piráti, TOP 09, zneuznaní potentáti ČSSD...). Je to hlavně IDEOLOGIE. A jako každá ideologie je slepá, resp. nechce vidět reálný život. Vidí to, co chce vidět. A i kdyby ANO a Babiš udělali cokoli, vždycinky to bude špatně,“ dodal.

„A proč různí lidé podporují tuto ideologii? Důvody jsou různé: část lidí to dělá z čistě pragmatických důvodů. Chtějí získat zpátky moc. Politickou, ekonomickou, lobbistickou... Chtějí se vrátit do ‚zlatých devadesátek‘. Žel včetně všech negativních jevů, které tuto dobu provázely, část lidí to dělá ze ‚svatého‘ přesvědčení, že zachraňují republiku, svět, vesmír. Prostě musí bojovat za svatou pravdu, i kdyby měl shořet svět, a část lidí, poněvadž jim tuto ideologii vtloukají i veřejnoprávní média denně do hlavy. Pochopitelně, aby bránily DOBRO,“ uzavřel se slovy, že to dopadne dobře, protože rozhodnou voliči, kteří mají vždy pravdu.

