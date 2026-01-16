Štafeta proti Okamurovi. Opozice chce podávat návrhy na jeho odvolání dokola

Vláda Andreje Babiše získala důvěru všech 108 koaličních poslanců z hnutí ANO, SPD a Motoristů. Ale opoziční Piráti, do kterých se během posledních tří dní debat ve sněmovně Babiš pořádně obul, slibují, že premiérovi a jeho koaličním partnerům nedají pokoj. Současně Babišovi slíbili, že v tom nezůstanou sami, takže si on, ani jeho koaliční partneři nevydechnou. Nevydechne si prý především předseda sněmovny Tomio Okamura.

Kabinet Andreje Babiše získal po třech dnech debatování ve sněmovně důvěru všech 108 koaličních poslanců. Během oněch tří dnů. Že tvrdé střety budou probíhat jednak mezi předsedou vlády a Piráty a jednak mezi předsedou sněmovny Tomiem Okamurou a Piráty. Ale vlastně nejen Piráty. Poslanci všech opozičních stran se shodli, že Tomio Okamura nemá v čele sněmovny co dělat. A pokusili se ho odvolat.

Sice neuspěli, ale Piráti už slibují, že Okamuru nenechají vydechnout.

„Vláda se v podstatě pod odporné výroky Tomia Okamury podepsala, když se její poslanci odmítli o celé věci byť jen bavit. Já ale opravdu nechci přistoupit na to, že podobná vyjádření, která ohrožují postavení Česka ve světě a vrhají na nás jako celek špatné světlo, bude někdo chápat jako oficiální názor celé sněmovny. Mým jménem ani jménem Pirátů Tomio Okamura opravdu nemluví. Vedení sněmovny má být symbolem respektu k ústavě, demokratickým pravidlům a všem občanům. Tomio Okamura to očividně nechápe a vládní politici také ne. Proto budeme společně jeho odvolání navrhovat znovu a znovu. Ostatně jsem to zdůraznila i dnes na plénu sněmovny,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová v tiskové zprávě, kterou má server ParlamentníListy.cz k dispozici.

Piráti navíc slibují, že pokud nevyjde pokus o odvolání Tomia Okamury z křesla předsedy dolní parlamentní komory, předají štafetu dalšímu opozičnímu klubu. A pak dalšímu klubu. A pak dalšímu. Takže podle plánu Pirátů vlastně Tomio Okamura nebude mít chvíli klidu.

„Jednotlivé opoziční kluby se v navrhování bodu budou pravidelně střídat. Chtějí tak udržet pozornost u otázky, zda má Tomio Okamura zůstat ve vedení Poslanecké sněmovny. Pro možnost odvolání Tomia Okamury sesbírali všechny opoziční kluby společně 92 podpisů z 80 potřebných a ve snaze o konec Okamury v čele sněmovny opozice postupuje společně,“ uvedli doslova k tématu Piráti.

