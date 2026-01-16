Štafeta proti Okamurovi. Opozice chce podávat návrhy na jeho odvolání dokola

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Sice neuspěli, ale Piráti už slibují, že Okamuru nenechají vydechnout.
„Vláda se v podstatě pod odporné výroky Tomia Okamury podepsala, když se její poslanci odmítli o celé věci byť jen bavit. Já ale opravdu nechci přistoupit na to, že podobná vyjádření, která ohrožují postavení Česka ve světě a vrhají na nás jako celek špatné světlo, bude někdo chápat jako oficiální názor celé sněmovny. Mým jménem ani jménem Pirátů Tomio Okamura opravdu nemluví. Vedení sněmovny má být symbolem respektu k ústavě, demokratickým pravidlům a všem občanům. Tomio Okamura to očividně nechápe a vládní politici také ne. Proto budeme společně jeho odvolání navrhovat znovu a znovu. Ostatně jsem to zdůraznila i dnes na plénu sněmovny,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová v tiskové zprávě, kterou má server ParlamentníListy.cz k dispozici.
Tomio Okamura
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Jednotlivé opoziční kluby se v navrhování bodu budou pravidelně střídat. Chtějí tak udržet pozornost u otázky, zda má Tomio Okamura zůstat ve vedení Poslanecké sněmovny. Pro možnost odvolání Tomia Okamury sesbírali všechny opoziční kluby společně 92 podpisů z 80 potřebných a ve snaze o konec Okamury v čele sněmovny opozice postupuje společně,“ uvedli doslova k tématu Piráti.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.