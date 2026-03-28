Stálo to miliony. „Vy jste idi*ti.“ Minářova akce ošklivě sečtena

„Pro vládu to neznamená v podstatě vůbec nic,“ uvedl Kulidakis s tím, že na Letnou tak jako tak dorazil jen zlomek voličů. I zlomek voličů opozice. „Oni tam brali i děti a já nevím, jestli bych tam bral děti. … Nikdo nikoho nevyhnal, všichni tam šli dobrovolně. Pět až sedm milionů to prej stálo,“ nechal se slyšet Kulidakis.
„To mohlo stát ještě víc. To bylo v podstatě jako nějaký koncert americké kapely,“ podotkla Kubovičová. Jedním dechem dodala, že když Mikuláš Minář pořádal velkou demonstraci v roce 2019, tak za Minářem podle jejího názoru stály špičky v oboru religionistiky. „To je strašně důležitý si tohle říct,“ zdůraznila. „To není žádnej naštvanej občan, který tady jako přišel a začal s dalšíma pěti naštvanejma občanama dělat demonstraci na koleně. To je velmi dobře a sofistikovaně odvedená profesionální práce za hodně peněz.“
Konstatovala, že nechce tu demonstraci shazovat a nechce lidem upírat právo být naštvaní na vládu za to, co koalice ANO, SPD a Motoristů dělá.
První polovina demonstrace podle Kubovičové působila rozpačitě. Ivan Trojan podle ní měl předstoupit před lidi a zakřičet „Jste tady!“ a oni by mu odpověděli. Ale Ivan Trojan říkal něco jiného. A ještě to četl z papírů.
Naproti tomu závěr demonstrace se podle jejího názoru Minářovi povedl. „Já nevím, jestli to vymyslel sám. Stáli za ním lidi z filozofické fakulty, ale bylo to dobrý,“ nechala se slyšet s tím, že on vyčinil opozici, že víc nekomunikuje s lidmi, případně že lídři opozice nesepsali nějakou knihu o svých vizích, jak to ostatně udělal opakovaně i Babiš.
„Ta opozice nechápe, že ten Minář jí vlastně škodí, protože on vytváří druhou opozici a té první říká: ‚vy jste úplní idioti, podívejte se, co vy děláte,‘“ poznamenal Michal Půr.
Připomínal, že před volbami Minář varoval dnešní opoziční strany, aby nespolupracovaly s Babišem. A když někdo jen naznačil, že by to zkusil, tak dostal přes ruce. A teď říká opak. „Ale proč by to ty opoziční strany dělaly?“ ptal se Půr.
„To je vlastně otočka,“ popsala Minářův myšlenkový obrat šéfa Milionu chvilek pro demokracii.
„A hlavně proč by to dělal Babiš? On by tím vlastně zradil svoje voliče. Oni ho volili, protože nechtěli toho Fialu. Takže proč by to dělal?“ ptal se dál Půr.
Zdá se mu, že někteří lidé by nadále chtěli mít vliv na vládu, ale nemají. A Babiš to ještě opozičním politikům otlouká o hlavu.
Michal Půr podotkl, že vládní strany jsou v průzkumech plus minus na hladinách důvěry z časů před volbami. Přesuny, resp. oslabování Půr vidí u opoziční ODS, kterou oslabuje Martin Kuba se svým novým hnutím.
„Já si myslím, že ten test teprve teď přijde s krizí, která se rozjíždí. Se zdražováním pohonných hmot, zdražováním stavebních materiálů a řady dalších věcí. To se samozřejmě promítne do inflace, promítne se to do příjmů státu. Promítne se to do ekonomiky. Všichni asi chceme, aby ta válka co nejdřív skončila. A ten test teď teprve přijde,“ uvedl Půr.
„Já jsem teď tankovala plnou a normálně to bylo za trojku. Já jsem docela čuměla. Normálně to bylo za 2300,“ ozvala se v jednu chvíli Kubovičová.
„Já jsem před třemi týdny tankoval plnou ještě za 1600,“ doplnil Kulidakis.
A rozpovídal se o válce.
„Já to říkám, protože je to otázka mé etiky a morálky křesťana a humanisty. Já si myslím, že útočná válka, kde se hážou bomby na lidi, je v principu špatně, ať ji vede kdokoliv,“ zdůraznil Kulidakis.
Pokud jde o Babišovu vládu, tak ta si podle Kulidakise plní své programové prohlášení. „A všichni se tomu diví,“ pousmál se Kulidakis.
„To nás čeká hodně demonstrací. A co je vlastně pro vládní voliče lepší než koukat na Letnou,“ pousmál se znovu Kulidakis.
Kubovičová doplnila, že z pohledu ČT nejde o návrat před rok 2024, ale totální rozpočtovou likvidaci a posun o dvacet let zpět. A předseda Sněmovny a šéf SPD o poplatcích novinářům popsal situaci dřív, než bylo všechno dojednáno definitivně. To se podle Kubovičové děje této vládě častěji. „Je to fakt guláš. … A získává na tom body ta polomrtvá a neschopná opozice?“ poznamenala. „Ta koalice si začíná škodit sama sobě těma nekoordinovanýma výstřelama,“ doplnila.
