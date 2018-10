Starosta Kadaně se obrátil na Babiše kvůli zneužívání dávek

Vysoké nájmy, které jsou hrazeny ze sociálních dávek, plynou do kapes spekulantů s byty. Na premiéra se prý rozhodl obrátit, když vyčerpal všechny ostatní možnosti. Řekl to dnes novinářům.

„Já jsem v tom dopise navrhl panu Babišovi řešení. A to v podobě toho, že kdyby se sociální dávka dávala maximálně ve výši, jako je obecní nájem, tak by se ta dávka mohla snížit asi na polovinu. Ušetřily by se stovky milionů a migrace sociálně slabých lidí po celé republice by musela ustat,“ řekl Kulhánek.

Podle něj v případě takového postupu nehrozí, že by chudí lidé skončili na ulici. Spekulantům by se totiž vyplatilo své byty pronajímat i za nižší částku, míní Kulhánek. „Byt v takovém stavu totiž těžko pronajmou někomu jinému,“ doplnil. Kulhánek jako krajský zastupitel už dříve navrhl, aby Ústecký kraj vyvinul v tomto směru zákonodárnou iniciativu, to se ale zatím nepovedlo dotáhnout do konce.

Zatímco v bytech spekulantů. které jsou často v katastrofálním stavu, bydlí podle starosty lidé běžně za 12.000 korun měsíčně, nájmy v kadaňských obecních bytech jsou poloviční. Problém se vyskytuje napříč Ústeckým, ale i Karlovarským krajem, kde takzvaní obchodníci s chudobou byty levně kupují. Sociálně slabí se pak do těchto míst stěhují z celé republiky, což ve městech působí potíže.

