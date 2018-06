Stát musel platit desetiticíce kvůli hradní kanceláři. Úřad Schillerové žádá jména úředníků a bude to vymáhat od nich

Nesprávný postup státních úředníků na vrub státu a právě ministerstvo financí za něj v těchto případech pak musí jednat. To, že má sumu platit koncem dubna, pravomocně potvrdil podle sevreru Aktuálně.cz i Městský soud v Praze. Ministerstvo písemný verdikt dostalo minulý týden a bezprostředně poté zaplatilo. Maděrovi poslalo 47 250 korun jako morální satisfakci a dalších více než 26 tisíc na náklady řízení jeho advokátce.

„Na základě pravomocného rozsudku ministerstvo splnilo uloženou povinnost uhradit náhradu škody a náklady řízení," sdělil mluvčí resortu Filip Běhal. Na řadu prichází pátrání po tom, od koho bude nakonec ministerstvo uvedenou částku dál vymáhat, aby ji platil konkrétní viník, a ne občané ze svých daní. „V současné době se připravuje výzva ve věci poskytnutí součinnosti při uplatnění regresního nároku na Kancelář prezidenta republiky," upřesnil Běhal.

Zákon říká, že regresní náhrada škody nemůže být požadována po instituci, ale po konkrétním člověku,kterému musí být zároveň způsobení škody prokázáno. Jeho jméno prý zatím ministerstvo nezná. Nelze proto v tuto chvíli předjímat, zda a na kom bude v konečném důsledku regresní náhrada vymáhána.

Mohlo by ministerstvo ukázat při hledání viníka na Mynáře? Rozhodnutí sice původně s odmítavým stanoviskem podepsal ředitel právního odboru Kanceláře prezidenta republiky Václav Pelikán, jenže Maděra se odvolal a zamítnutí odvolání podepsal hradní kancléř Vratislav Mynář. „Mynář mohl rozhodnutí Pelikána zrušit a vrátit mu to k novému projednání," míní Maděra, který je přesvědčen, že by tedy měl jít účet za hradním kancléřem.

Ministerstvo financí nechce nyní zveřejňovat obsah budoucí komunikace. Ani specifikovat možné postupy v této věci, dokud se neseznámilo s příslušným stanoviskem Kanceláře prezidenta republiky. Hrad se k případu vyjadřovat nechce. „Záležitost nebudu komentovat," řekl mluvčí Jiří Ovčáček, který už dříve odmítl, že by ze strany Hradu šlo o obstrukční postup. „Nevím, proč by prezidentská kancelář měla hledat viníka,“ uzavřel.

