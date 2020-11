Stát pomůže s doučováním slabších žáků, plánuje ministr Plaga

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes nastínil, jak by mohla vypadat výuka žáků a studentů v příštím roce a hovořil o dopadech vzdělávání distančním způsobem. Stát chce prý pomoci s doučováním některých žáků. Již příští týden by mohl být znám přibližný návrat dětí do školních lavic.

Příští týden bychom se podle ministra tedy měli dozvědět termín, kdy by se děti měly vrátit do škol. „Pevně doufám. S prvním návrhem by měla expertní skupina seznámit ministra zdravotnictví v závěru tohoto týdne. Na půdorysu vlády nebo rady pro zdravotní rizika bychom se o tom také měli bavit ještě tento týden,“ přiblížil Plaga.

Výuka na dálku bude mít i podle ministra školství největší dopad na prvňáčky nebo druháky. Rozhodně není ale ve hře, aby děti ročník opakovaly. „Nemyslím si, že je to už v tuto chvíli na opakování ročníků, ale výpadek může být velký, zásadní,“ připustil. Priority ministerstva školství jsou i proto postaveny tak, že napřed do škol nastoupí první a druhé třídy, následně závěrečné ročníky, které mají před sebou nějaké životní zkoušky.

Takto zásadní výpadek ve vzdělávání, se podle ministra dožene doučováním. „Než opakování ročníků je možností spíš doučování. Už toto léto jsme si na více než sto osmdesáti školách vyzkoušeli letní doučovací kempy. Pro příští rok by to mohlo být v masivnějším měřítku,“ uvedl Plaga.

To, co se děti nenaučí kvůli koronakrizi, by tedy měly dohnat během příštích letních prázdnin. „Je to jedna z možností. Prodloužení školního roku nebo dokonce zrušení celých letních prázdnin je plošný nástroj, se kterým zatím nepracujeme. Ale je tady skupina, která už v tuto chvíli významně zaostává, protože není prezenční výuka. A na tuto skupinu bychom se chtěli soustředit,“ vysvětluje ministr školství.

Předpokládá, že by se jednalo o podobnou organizaci, jako o těchto prázdninách. „To byl program tvořen vzdělávacím blokem a žáci dále absolvovali volnočasové aktivity dle možností dané školy, tedy například sportovní kroužek. Lektory jednotlivých bloků byli učitelé, trenéři, cvičitelé či studenti pedagogických škol,“ připomněl.

Do konce listopadu by měla být také známa podoba přijímacích zkoušek na střední školy a také maturit. „V návaznosti na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, respektive na scénáře a upřesnění, jak by se mohla epidemie vyvíjet, nebudu na nic čekat a společně s kolegy oznámíme případné úpravy týkající se jednotné přijímací zkoušky, závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek. Předpokládám, že do konce listopadu bude jasno,“ věří ministr Plaga.

