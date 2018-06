Státní zástupce Šereda pět let po razii na Úřadu vlády: Odvedli jsme kus dobré práce

V roce 2013 předvedl Robert Šlachta s dnes již neexistujících Útvarem pro odhalovaní organizovaného zločinu (ÚOOZ) monstrózní akci na Úřadu vlády ČR. Na tiskové konferenci po akci oznámil, že policie odhalila organizovanou skupinu. Policie měla poznatky o zlatě, penězích a organizovaném zločinu. Jenže pět let uteklo jako voda, zlato nikde. A co organizovaná skupina? K případu se pět let poté vyjadřuje státní zástupce Petr Šereda.

Před pěti lety zasahovala policie na Úřadu vlády ČR. Za mřížemi skončila např. tehdejší velmi blízká spolupracovnice a dnešní manželka expremiéra Petra Nečase z ODS. Když Šereda na akci vzpomínal, podotkl, že policie před samotným zásahem na Úřadu vlády rok či rok a půl sbírala informace. Osobně ho nezaráží, že ani po pěti letech není kauza uzavřena. Laické veřejnosti se to může zdát zvláštní, ale on z praxe ví, že případy mohou trvat takto dlouhou dobu.

„Už v červnu 2014 byla podána obžaloba ve věci zneužití vojenského zpravodajství,“ připomněl Šereda. „U některých těch větví stále probíhá vyšetřování,“ doplnil. Na další průtahy je prý třeba zeptat se spíše soudů.

Policie prý začala prověřovat jisté osoby z podnikatelského prostředí, jak byl Ivo Rittig a postupně zjistila zajímavou věc.

„Že na ty osoby z podnikatelského prostředí jsou navázány další osoby – např. právě paní Nagyová, dnes Nečasová – a že jejím prostřednictvím a prostřednictvím i dalších osob, se ty osoby z podnikatelského prostředí snaží prosazovat svůj vliv na obsazování pozic v klíčových úřadech, které se podílí na odhalování trestných činů, nebo se jedná o úřady s určitými kontrolními pravomocemi. Jednalo se o pozice na ministerstvu vnitra, ministerstvu spravedlnosti, na klíčových postech u policie i v justici,“ prozradil Šereda.

Existovalo tu prý podezření, že se tato zločinecká skupina snaží chránit. Podle zákona se dopustili hned několika trestných činů včetně možné sabotáže. „Ono to zní hrozně, jakoby z padesátých let. Běžný člověk si pod tímto představí nějaké zločiny v období války nebo možná nějaký puč, ale trestní zákoník to definuje trošku jinak. Je to jednání, které má nějakým způsobem ohrozit nebo ovlivnit fungování ústavního zřízení,“ podotkl Šereda s tím, že k tomu patří i ovlivňování policie či justice. Často vysmívané „kabelky paní Nagyové“ do tohoto obrazu podle Šeredy zapadají.

Státním zástupcům se bohužel nepodařilo vše prokázat natolik, aby pánové Rittig či Roman Janoušek skončili ve vězení. Vyslýchané osoby prý tvrdily, že si nevzpomínaly na své jednání v minulosti, popíraly svá dřívější slova a tak podobně.

Podstatné části ze zmíněných desítek milionů korun a desítek kilogramů zlata jsou prý dodnes zajištěny. Nemohu samozřejmě sdělovat identitu toho majitele. Je to jedna z obviněných osob,“ prozradil Šereda.

Důkazy zajištěné při domovních prohlídkách prý byly využity v různých kauzách. I v kauzách, kde jako obviněný figuroval Ivo Rittig. Šereda má proto za to, že policie a státní zástupci odvedli kus dobré práce. Jen si není jist, kdy vlastně celá kauza skončí. „Radši netipuju, protože se zase můžou vyskytnout různá překvapení,“ upozornil host.

