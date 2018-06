Štěch: Pojďme skončit jednání o vládě s ANO

Pokud se dohoda poruší, ještě než vstoupí v platnost, mělo by se od ní odstoupit. Novinářům to dnes řekl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) v reakci na odmítavý postoj premiéra Andreje Babiše (ANO) k nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí, píše ČTK.

Babišův přístup kritizují i další představitelé sociální demokracie, která se v referendu vyslovila pro vstup do menšinové vlády s ANO, kterou by ve Sněmovně měla podporovat KSČM.

Babiš se podle Štěcha chová nevyzpytatelně, myslí jen na své zájmy a neuznává partnerství. „Situace je velmi špatná, nesvědčí to o tom, že má Andrej Babiš schopnost dlouhodobě sebevědomě vést naši zemi a je to jenom předzvěst dalších problémů, které přijdou,“ řekl předseda Senátu. „Pokud se ta dohoda poruší, ještě než vstoupí v platnost, tak by se od ní mělo ustoupit. To je začátek, bude ještě hůř,“ uvedl.

„Pokud má takto fungovat spolupráce, nemusí žádná vláda vzniknout,“ sdělil ČTK bývalý ministr zahraničí a někdejší místopředseda strany Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Podle senátora Jiřího Dienstbiera (ČSSD) se potvrzuje, co říkali odpůrci koalice s ANO. „Babiš je nevěrohodný a žádné dohody nectí,“ napsal ČTK. Za jediné rozumné řešení pro ČSSD označil odstoupení od koalice sociálních demokratů s ANO.

Šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha, který stejně jako ostatní senátoři sociální demokracie vystupoval proti vládě s ANO za podpory KSČM, kritizoval především skutečnost, že stažení nominace Pocheho požadují i komunisté. „Je ještě brzy říkat: My jsme to říkali. Myslím, že ani nejde o pana Pocheho, ale komunistům bude v budoucnu dobrá každá záminka,“ napsal ČTK.

Dienstbier se však staví kriticky i ke stranické nominaci na ministra zahraničí. „Poche nikdy neměl být navržen, neb jde o osobu bez morálních zásad patřící k pražským korupčním strukturám. Nesmyslně je Zemanem, Babišem a komunisty odmítán pro svůj humanistický postoj k uprchlíkům,“ uvedl.

„Já jsem pana Pocheho nijak nenavrhoval ani nepodporoval, ale sociální demokracie se tak rozhodla a já to respektuji,“ řekl Štěch k nominaci na ministra zahraničí. Pokud by se vláda měla sestavovat podle přání prezidenta, nebude to podle něj vláda s účastí ČSSD, ale s účastí Hradu. „Tak ať takovou vládu si udělají. Vím, že jejich favority je SPD, komunisti. „Já si myslím, že by to bylo naprosto jasné sdělení veřejnosti, bylo by to naprosto transparentní. A potom bude záležet na veřejnosti, jak se k tomu bude v budoucnu stavět,“ uvedl.

Podle místopředsedy ČSSD Romana Onderky se v referendu nehlasovalo o konkrétních kandidátech na ministry. Přesto by ale podle něj mělo vedení strany na nominaci Pocheho trvat. „Předseda (Jan Hamáček) nemá jinou možnost než navrhnout a navrhovat Pocheho, protože předsednictvo schválilo všechny nominanty. Z tohoto pohledu by si měl trvat na svém,“ řekl ČTK. Vadí mu také, že kandidáty na ministry za ČSSD by měla „kádrovat“ KSČM.

Statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola se nechtěl k záležitosti blíže vyjadřovat. Chce počkat na výsledek schůzky Pocheho s prezidentem Milošem Zemanem, který jeho nominaci odmítá.

