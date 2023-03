Stejné boty, stejné mikiny, nové nášivky. Rajchl vytáhl info k Václaváku

„Buďto vláda přistoupí na naše požadavky, anebo podá demisi,“ zopakoval na svém facebooku předseda strany PRO Jindřich Rajchl a poukázal na požadavky, které zazněly během sobotní demonstrace „Česko proti bídě“ na Václavském náměstí. Věří prý, že už tu „vláda do Velikonoc nebude“. Pokud by se tak nestalo, a vláda by setrvala, uveřejnil, že má jasný plán. „Zůstaneme tam tak dlouho, jak bude třeba,“ avizoval blokádu vládních budov. Proběhlou akci Rajchl považuje za zdařilou, měla ji však narušit „provokace“. „Stejné mikiny, stejné boty, úplně čerstvé nášivky,“ poukázal na muže s ruskými symboly. Začít konat by dle něj měl ministr vnitra Rakušan.

Co na akci zaznělo, pak Rajchl vnímá pozitivně. „Věřím, že i ten přesah do hodnot mravnosti a hodnot víry má smysl. Podle mého názoru totiž jde i o tu mravnost a slušnost a morálku v naší společnosti,“ ohradil se vůči výtkám k části obsahu včerejší demonstrace.



Účast prý také splnila jeho očekávání. „Ty tisíce, které uváděl Seznam, to bylo opravdu k smíchu,“ mínil pak a podotknul a označil za „zvláštní“, že dle něj „policie vždycky uvádí počet (účastníků), ale tentokrát jej neuvedla“.



Rajchl dle svých slov také nezaznamenal, že by se v západních zahraničních médiích psalo o tom, že by jeho demonstrace byla „proruská“. „Všichni píší o protivládní demonstraci. A to je to, o co tady šlo,“ zdůraznil. Lidé by dle něj českým novinářům, kteří takto o sobotní demonstraci „Česko proti bídě“ referovali, měli napsat žádost o vysvětlení, proč akci označují coby „proruskou“. „Nebyla tam ani jedna ruská vlajka,“ upozornil.

„Je falešný argument, že ten, kdo není nekriticky proukrajinský, je automaticky proruský. Nic takového není pravda,“ odmítl též argument, že je demonstrace „proruská“, jelikož se příchozí vyjadřovali pro „ukončením dodávek vojenského materiálu“, dodávaných na obranu Ruskem napadené Ukrajině. „Pokud bychom v této válce podporovali Rusko a dodávali mu zbraně, tak budu křičet úplně stejně anebo ještě víc,“ uvedl politik s tím, že je toho názoru, že by Česko nemělo v rámci aktuálního konfliktu dodávat zbraně ani útočící ani napadené zemi.



Ohledně požadavků demonstrujících se předseda PRO vyjádřil, že pokud na ně česká vláda nepřistoupí či nepodá do Velikonoc demisi, pak je odhodlán na 16. dubna svolat další akci, která má odstartovat blokaci určitých vládních budov. „Zůstaneme tam tak dlouho, jak bude třeba. Přes noc i další dny,“ avizoval, co nastane, pokud vláda nepodá demisi.



„Když se s námi vláda nebaví, tak se nedá dělat nic jiného, než ji ukázat, že jsou naše požadavky podepřené obrovským množstvím lidí v této zemi,“ zmínil též šéf strany PRO, podle kterého se prý vláda účastníky demonstrace namísto jednání snaží „umlčet“ a „onálepkovat proruskostí“.

Ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), jenž označil za profesionální zákrok policie, který proběhnul po demonstraci, kdy se část jejích účastníků pokusila sundat z fasády Národního muzea ukrajinskou vlajku, a uvedl, že „pravděpodobně došlo k situacím, které zákrok policie vynucovaly“, Rajchl pak vzkázal, že by měl spíše řešit jednoho ze členů svého koaličního partnera – řeporyjského starostu Pavla Novotného (ODS).

Rakušan dle něj „nekoná, když pan Novotný vyzývá k zavraždění a k podřezání žen a dětí našich spoluobčanů“. „Tam jsem neviděl pane Rakušane, že byste se nějak vyjadřoval,“ poukázal Rajchl na nedávné výroky komunálního politika ODS.



„Ty vole, já bych vás poslal do války, vy k*ndy! Vy se budete omlouvat panu profesorovi Fialovi a panu generálovi Pavlovi. Kde jsou ty povolávací rozkazy, vy mr*ky?“ spustil nedávno Novotný v živém vysílání na sociálních sítích a konstatoval, že by Češi „potřebovali válku“. „Jo prostě. Vás, Čechy, v noci vyhnat z baráku. Zabít dítě. Ženu podříznout, vole. Zapálit vám barák a kopat vás do tý prdele, abyste pochopili, co to je válka,“ konstatoval politik ODS, jak by si představoval „malý“ válečný konflikt pro lidi odmítající pomoc Ukrajině.

K samotnému pokusu o sundání ukrajinské vlajky podotkl, že šlo o zbytečný pokus. „Vysilovat se na nějaké sundávání ukrajinské vlajky… Tyhle symboly mi nic neříkají,“ mínil. Připustil však, že je podle něj podivuhodné, že má existovat jakýsi dvojí metr: „Když se krade prezidentská standarda, to jsou hrdinové, to tam vracíme s velkou ovací… Na druhou stranu, kdy chce někdo sundat ukrajinskou vlajku, tak je to největší zločinec,“ řekl, přičemž připojil, že dění u Národního muzea nikterak neobhajuje.

Přednesl též mínění, že mohlo jít o provokaci. Lidé, kteří na akci přišli se symbolem wagnerovců a symbolem „Z“, by se dle Rajchla měli identifikovat. „Zveřejníme jejich fotky. Ti lidé k nám nepatří a budeme rádi, když nám pomůžete je identifikovat,“ uvedl.



„Mě by zajímalo, kdo to byl. Stejné mikiny, stejné boty, úplně čerstvé nášivky ruské vlajky, úplně čerstvé nášivky písmena ‚Z‘,“ pokračoval Rajchl. Bude prý rád, pokud tyto lidi policie identifikuje. „Podle mého názorů je to trestný čin – propagace těchto znaků,“ varoval. Muži dle něj neměli s podporovateli akce nic společného a pořadatelé se od nich distancují. „Zaslouží odsouzení,“ zaznělo od Rajchla, jenž je přesvědčen, že šlo o „provokaci“.

