Stotisícová demonstrace jako za Kalouska? Může přijít! Šéfodborář předem varuje Fialu. Zde je důvod

„Výsledek voleb vnímám úplně v klidu, protože – řekněme si otevřeně – od toho máme volby, aby se měnila politická situace. Akorát budeme muset nastavit naši práci na jinou dimenzi, protože s pravicí se jedná úplně jinak než s levicí. A bývalá vláda a složení Sněmovny bylo spíše středolevé. Co si občané rozhodli, to budou mít, ono to nějak dopadne, jsem v tomhle optimista,“ řekl redakci.

Obavy, že by mohlo dojít k výrazným škrtům nebo úsporám tak, jako tomu bylo za vlády Petra Nečase (ODS), předseda Asociace samostatných odborů sdílí. „Pokud se podívám, tak vždy, když ODS slibovala, nikdy nic nesplnila a vrcholem byla superhrubá mzda. Tehdy slibovali 15procentní daň a ve finále udělali daň z daně. Slibů bylo hodně, říkali, jak budeme mít perfektní zdravotnictví, přitom zahltili lidi poplatky u lékaře. Vzpomeňte si na důchodovou reformu, kdy nám Kalousek ordinoval akcie. Pokud by k tomu došlo, nastal by velký problém, protože akcie v době koronaviru klesly na nejnižší úroveň. Nemyslím, že to byla správná cesta,“ uvedl Dufek. Podle něj si Češi budou muset ještě nějaké kroky vybojovat. Připomněl, že došlo k poměrně velkým demonstracím, a pokud by vláda nejednala citlivě, mohou se do ulic zase vrátit.

Dufek: Stát má sloužit nám, ne naopak

Bohumír Dufek také už dříve v médiích zmínil, že by se úspory a škrty vlády neměly hledat na nepravých místech. Na dotaz redakce, kde jsou ta pravá místa, odvětil: „Kde je to pravé místo? To vám řeknu. Já si myslím, že Česká republika má obrovské množství státních úředníků, kteří se k nám nechovají slušně. Stát jsme si zřídili, aby sloužil on nám a ne my státu. Co se týká škrtů na nepravém místě, opět se vrátím do minulosti. Velice dobře si pamatuji na moji diskusi s bývalým ministrem financí Miroslavem Kalouskem, kdy utratili 130 miliard z privatizace, které měly být použity na důchodovou reformu. Peníze vylétly komínem a důchodová reforma sebrala úlevu na dítě. To jsou ta nepravá místa. Spousta peněz by měla jít na investice a navíc je ostudou Prahy, že jsme jediný stát v Evropě, který nemá obchvat hlavního města,“ vysvětlil.

Konec levice v Poslanecké sněmovně ve volbách, ve kterých vypadla ČSSD i KSČM, si podle Dufka strany zavinily samy. Jejich výsledek ve volbách ukázal rozhodnutí voličů, navíc může v levicových stranách otevřít oči těm, kdo si mysleli, že vše mají doživotně zajištěno. „I pravicová vláda může mít sociální dimenzi, to se nevylučuje. A pokud má někdo hájit zájmy levicové, tak se nedá nic dělat, občané rozhodli a musejí to strpět, protože se o tuto možnost připravili. Ale jako občané máme i jiné možnosti, jak hájit levicové zájmy,“ řekl s tím, že při pravicovém uskupení se opozice bude snažit využít svého místa na výsluní a hájit levicové myšlenky, i když zůstává otázkou, jak moc budou levicové a jak výhodné to bude pro zaměstnance.

Zelená politika nebude zadarmo

Za blbosti pak označil výroky profesora Vlastimila Válka z TOP 09 na CNN Prima News, který řekl: „Zdravotní péče nikdy nemůže být pro všechny stejně kvalitní. Je to jako chodit na fotbal jen na Barcelonu – můžete, ale zaplatíte si to.“ České zdravotnictví je na tom prý dobře a nevadí mu, že babičky musejí čekat až šest hodin v čekárně. V Anglii by bez objednání čekaly i čtyři dny. Válek ve zmíněném rozhovoru také řekl, že „české nemocnice jsou přehlcené, protože mají všichni pojišťovnami hrazenou nadstandardní péči, zatímco by se dala spousta věcí řešit ambulantně mimo nemocnice“.

Takovou blbost jsem neslyšel

Dufek s takovými slovy zásadně nesouhlasí. „Přiznám se, že ideální je takové blbosti nekomentovat, protože ten člověk neví, která bije. A vrcholem je, že stát by se měl o občany postarat. Z tohoto výroku jasně čiší, že vůbec nemá v úmyslu starat se o občany, protože to je přece přednost, že nemusíme stát dlouho u doktora a čekat. Jsou tu různé služby s různou hodnotou, ale nechtěl bych, když máme všichni jedno plnění ze zdravotního pojištění, abychom diferencovali občany na ty, kteří jsou potřební a na ten zbytek. To v žádném případě a ono se to už dělo. Chodili různí bohatí lidé a dávali sponzorské dary nemocnici, aby měli lepší péči a vybavenější pokoj. Jestli chce poslanec jinou kvalitní službu, ano, pak ale musíme udělat takové pojištění, aby si to občané mohli dovolit,“ popsal šéf samostatných odborů.

Kvalita zdravotnické péče by měla být stejná pro všechny bez rozdílu. „To je vymoženost bohatého státu, který tohle může svým občanům umožnit. Ale jestli chce Válek lepší péči jen proto, že je mu shůry dáno, pak jsem zvědav, jestli on bude stát šest hodin u lékaře. Rád bych si tam s ním počkal těch šest hodin, protože větší blbost jsem v životě neslyšel,“ podotkl Dufek. Systém se podle něj dá napravit a zlepšit, ale vše zabrzdil koronavirus. Odmítl také výroky, že byla zanedbána nějaká péče, doktoři i lékaři prý předváděli skvělé výkony. „To jen hlupáci v Parlamentu všechno bourali a blokovali,“ doplnil.

Emisní povolenky křiví trh

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil i k vyšší ceně energií a končícím firmám. Bohumír Dufek přiznal, že nemá rád, pokud do trhu vstupují věci, jako jsou emisní povolenky, protože křiví celý trh. „Šlo o rozhodnutí mimo Českou republiku. Evropa znečišťuje ovzduší na planetě v úrovni 8–10 procent, takže vyprávět, že bude v roce 2050 neutrální, je totální nesmysl. Napřed bychom měli předělat průmysl a výrobu a pak stanovovat, jak všichni říkají, ambiciózní cíle. Přiznám se, že jsem na to na předminulé tripartitě upozornil premiéra a dali to i do zápisu. Žádal jsem, aby přednesl Evropě návrh, že Evropa zvýší počet povolenek, aby cena klesla. Tehdy byla na úrovni 35 euro, nyní je na úrovni 65 euro a nemůžeme se divit, že nám tato dovezená inflace špatným rozhodnutím v Evropě zvedá cenu kilowatthodin, které draze platíme. Česká republika vyrábí dostatek elektrické energie. Navíc je nesmysl, že se stále kopíruje drážďanská burza elektrické energie. ČEZ se holedbá, že prodává za evropské ceny, ale my nemáme evropské platy. Regulace ceny v určité chvíli by měla pomoci snížit cenu. Za třetí jsem přesvědčen, že by měl regulační úřad u všech přepočítat nejen ceny elektrické energie, ale i cenu plynu tak, aby se reagovalo na podle mne neoprávněně zvyšující se zisk. Myslím, že to vyhovuje bezprecedentnímu Gazpromu, který nechce zvýšit produkci plynu. Ale neuváženou politikou se na tom podílí i Německo, které chce do roka zavřít všechny atomové energetické bloky, a tím zvýšit nedostatek elektrické energie na evropském trhu. Musím říci, že jakákoliv opatření jsou stejně otázkou minimálně půl roku, než se cena začne vracet k původní částce,“ dodal Dufek.

