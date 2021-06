Strach z moci korporací. Můžou mě vypnout ze dne na den. Známý moderátor promluvil

Youtuber Standa se chce kvůli podmínkám YouTube přesunout na vlastní platformu, která bude svobodnější. „Na platformách ale určitě existuje nějaká forma restrikcí, které popisuje (Daniel) Vávra. Narozdíl od něj si ale nemyslím, že jsou způsobené politicky. Důvody jsou ekonomické,“ myslí si. „Podmínky se navíc můžou měnit kdykoliv. YouTube se ráno může rozhodnout, že politiku už nechce vůbec, a bude na to mít právo. Je to prostě zaměstnavatel, který se k vám nechová úplně férově,“ dodává.

Stanislav Hruška, známý spíše pod přezdívkou Standa natáčí rozhovory s ministry, politiky, ale i s celebritami. Jeho youtubový kanál Standa Show patří mezi nejúspěšnější české kanály s rozhovory. On sám má rekordní počet předplatitelů na tzv. platformě Patreon, kam lidé posílají každý měsíc určitý příspěvek. On sám má těchto pravidelných předplatitelů 3600, což je nejvíce v České republice. Předplatitelé pak mají přístup k nesestříhaným rozhovorům či mají další jiné výhody. V rozhovoru pro server Médiář prozradil, jak to bude s jeho budoucností na YouTube, kde má díky podmínkám velké problémy.

Na úvod dostal dotaz, proč prorazil s rozhovory zrovna on, když podobných kanálů v Česku funguje o něco víc. Prý to bylo primárně kvůli tomu, že byl mezi prvními. „To je vždy výhoda. Podcasty na YouTube dělám přes pět let, Patreon jsem založil před dvěma a půl lety. V té době jsem znal na Patreonu pouze jednoho Čecha, pro lidi to bylo nové. Zároveň jsem nezačínal od nuly, díky YouTube jsem měl svoje pravidelné diváky, kteří mě na začátku vytáhli – a potom už se to rozjelo,“ myslí si.

Skoky v počtu předplatitelů prý přišly vždy, když investoval do studia či do štábu, který mu pomáhá s rozhovory. „Lidé začali vnímat větší produkční kvalitu. Nechat si všechny peníze pro sebe je z krátkodobého hlediska fajn, ale pokud má projekt růst dlouhodobě, musí se neustále posouvat,“ myslí si.

Dále v interview rozebírá svoji kariéru. Pracoval jako projektový manažer Stream.cz. Tato platforma se následně přejmenovala na Televizi Seznam. Před pár dny se opět přejmenovala na Stream. On sám však jednou zjistil, že chce ve Streamu skončit a dělat rozhovory na plný úvazek. „Dal jsem výpověď a prvního ledna jsem se doma probudil a řekl si, co natočím za video. Ve skutečnosti to ale nebylo tak odvážné, protože už půl roku před výpovědí jsem zapnul na svých live streamech možnost takzvaných donates, aby mě lidi mohli posílat peníze. To tehdy hodně fungovalo na herních kanálech a já si řekl, proč by to nemohl zkusit i týpek, co mluví o politice. Ono to zafungovalo, za stream mně přišlo třeba pět tisíc korun. Co kdybych tedy streamoval dvakrát týdně, ne pouze dvakrát měsíčně? Díky tomuhle propočtu jsem došel k tomu, že se tvorbě budu věnovat na plný úvazek,“ popsal.

Na otázku, zda není problém, že je spousta podobných poskytovatelů rozhovorů a zásobárna hostů není neomezená. „Zásobárna hostů mi ale nepřipadá tak malá. Schopných lidí tady máme spoustu a zjišťuju, že nejzajímavější rozhovory mohou být s lidmi, na které narazím docela náhodně. Napadá mě z poslední doby třeba týpek, který má byznys postavený na předprodávání dílků stavebnice Lego. Našel jsem ho na TikToku a máme super povídání, jak funguje byznys kolem Lega. Host tedy nemusí být celebrita, ale někdo zajímavý,“ vysvětluje.

„Máte přes 3700 patronů. Kdybychom počítali, že každý bude posílat čtyři a půl eura, za vaši střední nabídku, v přepočtu to dá přes 400 000 Kč měsíčně. Je to váš jediný příjem?“ zněla další otázka. „Ještě mám něco z reklam na YouTube a sem tam někdo pošle donate. To znamená hlavně placený dotaz na hosta, který má v tu chvíli prioritu. To taky vždy nastřádá nějaké drobné,“ odpověděl. Jeho měsíční náklady však tvoří 2/3 příjmů. Snaží se investovat peníze zpátky.

Dále přišla otázka na to, že buduje vlastní platformu, bude chtít přejít do nového ekosystému. „Lidé na Patreonu o nic nepřijdou. Kdo předplácí tam, bude mít také přístup na novou platformu. Pro ostatní přidáme samostatnou platební bránu. Ve výsledku bude jedno, jestli si člověk platí předplatné na Patreonu, nebo u mě na webu. Já si na Patreon nemůžu stěžovat, oproti šíleným podmínkám na YouTube mně nekecá do toho, co je bezpečný obsah. To YouTube je rok od roku horší a už mě nebaví se hádat, co všechno považuje za vysílatelné,“ popsal.

„Zmínil jste přísná pravidla YouTube, chci se proto zeptat, jak se díváte na současnou debatu o regulaci obsahu na platformách. Když budu schematický, máme tu dvě krajní polohy: Jedna mluví o cenzuře, druhá říká, že mazat se prostě musí. Jak se na to díváte vy?“ zeptal se redaktor.

„Pro mě je to zvláštní. V čele prvního tábora jde herní vývojář Daniel Vávra, se kterým se shoduju na popisu situace, absolutně se ale rozcházíme v představě řešení. Nechci navíc používat slovo cenzura, které mám pořád spojené se státní cenzurou. Na platformách ale určitě existuje nějaká forma restrikcí, které popisuje Vávra. Narozdíl od něj si ale nemyslím, že jsou způsobené politicky. Důvody jsou ekonomické.

Jednoduše řečeno: Disney nechce inzerovat na portálu, kde jsou vtipná videa s Hitlerem. Já mám za to, že jsou taková videa super, ale chápu postoj Disney. Velcí inzerenti tak nutí platformy, aby obsah hlídaly. Všechny navíc mají mainstreamový zásah. YouTube patří mezi nejnavštěvovanější weby v Česku, takže je trochu jako televize Nova. Nemůže vysílat úplně všechno pro všechny. To není politické, ale čistě ekonomické rozhodnutí. Kdybych byl ředitel YouTube, dělám to taky. A myslím, že Dan Vávra taky. Teď co s tím? Podmínky pro člověka natáčejícího o politice jsou totiž fakt šílené,“ odpověděl.

Jako příklad uvedl Standa uživatele Cynická svině. Ten komentuje politické a historické události. „Jednomu videu věnuje několik hodin, vydá ho, přijde YouTube a řekne, že za něj nedostane zaplaceno, protože něco. Představte si, že přijdete do práce, a šéf na konci směny řekne, že to bylo dnes zadarmo. Taky se kanál musel přejmenovat z Cynické svině na Cynické zprávy,“ dodal.

On sám nepatří mezi podpůrce politického řešení problému, jaké navrhuje právě třeba Daniel Vávra. „To by myslím v praxi nefungovalo, ale to je asi na diskusi. Mně se hodnotově každopádně víc líbí cesta, kdy se snažíte vytvořit konkurenci. Pokud mám totiž pravdu a podmínky na YouTube pro některé opravdu nejsou dobré, musí alternativa přece fungovat. I proto zakládám svůj portál.“

„Když nahráváte video, sám musíte zaškrtnout, o jak moc kontroverzní téma jde. Existují tři varianty. První je v pohodě, ve druhé a třetí se nedá vydělávat. Ve druhé máte něco ve smyslu, že se bavíte o tragických událostech, během kterých umřelo mnoho lidí. Teroristický útok, neštěstí. Když ale děláte politické komentáře, je to problém.

Problematičnost podmínek se ukázala i na začátku pandemie, kdy se YouTube rozhodl demonetizovat všechna videa týkající se koronaviru, snad aby se nešířily fake news. Když se ale kanál věnuje pravidelnému informování, nemůže koronavirus přehlížet. Podmínky se navíc můžou měnit kdykoliv. YouTube se ráno může rozhodnout, že politiku už nechce vůbec, a bude na to mít právo. Je to prostě zaměstnavatel, který se k vám nechová úplně férově,“ dodává.

