Svíčková, ufoni a Zelenskyj za půl mega. Čím se také zabývají na Hradě

„Na základě jakých konkrétních vědeckých dat jste se rozhodl jíst nejproblematičtější jídlo z hlediska environmentálního a z hlediska dopadů na klima.“ I taková otázka doputovala na Hrad, když už mu vládl současný prezident Petr Pavel. I na takový dotaz tamní odbor práva a legislativy v rámci zákona odpověděl. Probrali jsme se letem světem seznamem patřičných informací ze začátku Pavlova prezidentování a nestačili se divit.
Svíčková a vývar
Druhá výzva – nesporně od klimatického křižáka bez bázně a hany - byla ještě drsnější. Dožadoval se „poskytnutí analýzy, která Vám vyvrátila hrozbu, že bude mít Váš počin neblahý vliv na děti a na jejich další postoje k nutnosti hájit klima ve smyslu ‚když může prezident, proč bych nemohl já‘“. Šlo o žádost adresovanou prezidentu Pavlovi reagující na společný oběd manželů Zemanových a Pavlových, při kterém se podával vývar a svíčková.
„V daném případě jde o oběd, na který tehdejší prezident republiky Ing. Miloš Zeman s manželkou pozval nově zvoleného prezidenta republiky Ing. Petra Pavla a jeho manželku, hostitelem byl Ing. Miloš Zeman a hosty byli Ing. Petr Pavel a jeho manželka. Oběd se konal před složením slibu nově zvoleného prezidenta republiky a šlo o protokolární záležitost. Za tohoto stavu nezbývá Kanceláři prezidenta republiky (KPR), než žadatele vyzvat, aby pochopil, že Ing. Petr Pavel při příchodu k hostiteli žádnými konkrétními vědeckými daty a analýzou, které by se týkaly oběda, jenž mu jeho hostitel nabídne, nedisponoval,“ píše se v odpovědi.
Někdy hodně zábavné, jako výše uvedené, někdy věcné či rýpavé dotazy dostávají na Hrad neustále. Ten by na ně měl dle zákona 106 z roku 1999 o svobodném přístupu k informacím reagovat a pak je zveřejňuje na svých stránkách. Stará se o to Kancelář prezidenta republiky, potažmo její právní odbor. Zveřejňujeme některé zajímavosti z dobu necelých dvou let funkčního období Petra Pavla, který složil slib 9. března 2023. Ostatně v seznamu informací zveřejněných podle sto šestky se dozvíte, že jeho inaugurace stála 1 431 746 korun.
Návštěva Zelenského
Nejvíce dotazů je samozřejmě na peníze. Kolik co stálo? Jaký má kdo plat či odměny? Na druhém místě jsou žádosti o informace ohledně prezidentských milostí a soudů. Jeden tázající, jemuž bylo také odpovězeno, například nazývá doprovod prezidenta a první dámy bandou.
K pohoštění se vztahuje odpověď: „K výše uvedenému bodu 2 žádosti KPR sděluje, že výdaje KPR spojené s předmětnou návštěvou činily celkem 464 243 korun za stravování a ubytování.“ U částí žádosti ohledně vládního speciálu a policie došlo k jejich odložení. Nutno dodat, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přiletěl šestého a odletěl sedmého července, přičemž s Pavlem se setkal v oba dny. Ostatně první dáma Eva Pavlová si následnou cestu do Kyjeva 10. září podle kanceláře hradila sama.
Chemtrails a ufoni
„Žádám o písemnosti, které by měl podepisovat prezident, které povolují neznámým pachatelům rozprašovat chemtrails (prosím, neplést s contrails, což jsou běžné kondenzační stopy za letadly, které okamžitě mizí) nad Českou republikou,“ píše se v žádosti z konce září 2023. A odpověď z Hradu? „V současné době nejsou prezidentu republiky předloženy k podpisu žádné zákony, které by se týkaly problematiky takzvaných chemtrails či contrails.“
Jako třešnička na dortu těch úsměvných žádostí je dokument z července 2024. Tazatel se nejdřív snaží sjednotit pojmy jako létající disky či talíře, UFO a další podobné, které nakonec shrne pod termín fenomén. ParlamentníListy.cz to zjednodušily na UFO či Ufoni. A pak se ptá, jestli byl prezidentovi od zpravodajských služeb předán záznam vztahující se k fenoménu anebo naopak, jestli předal prezident některé z tajných služeb podnět, aby se zabývala fenoménem? Žádost je strukturovaná a hýří právnickými floskulemi.
Ostatně i odpověď Kanceláře prezidenta republiky je kupodivu delší, ale začíná tím, že nebyly dohledány žádné informace, jejichž autorem by byly zpravodajské služby a adresátem prezident republiky a obsahem jakékoliv informace vztahující se k fenoménu. Ostatně, jak se píše dál, výstupy zpravodajské činnosti jsou utajovanou informací. ParlamentníListy.cz k tomu musí dodat, že nejde o opožděný apríl. Ostatně ten platí jen prvního. A to jsou jen některé výpisky za dobu necelých dvou let prezidentování Petra Pavla.
