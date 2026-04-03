Svíčková, ufoni a Zelenskyj za půl mega. Čím se také zabývají na Hradě

04.04.2026 18:40 | Analýza
autor: Jan Rychetský

„Žádám o písemnosti, které by měl podepisovat prezident, které povolují neznámým pachatelům rozprašovat chemtrails.“ To není citát z nějaké knihy o konspiračních teoriích, ale ojedinělý dotaz na kancelář prezidenta Petra Pavla v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím. Ostatně tazatel dostal validní odpověď. Nejvíc žádostí o informace se nicméně týká peněz.

Foto: Archiv PLTV
Popisek: Prezident Petr Pavel pojídá kus darovaněho koláče

„Na základě jakých konkrétních vědeckých dat jste se rozhodl jíst nejproblematičtější jídlo z hlediska environmentálního a z hlediska dopadů na klima.“ I taková otázka doputovala na Hrad, když už mu vládl současný prezident Petr Pavel. I na takový dotaz tamní odbor práva a legislativy v rámci zákona odpověděl. Probrali jsme se letem světem seznamem patřičných informací ze začátku Pavlova prezidentování a nestačili se divit.

Svíčková a vývar

Druhá výzva – nesporně od klimatického křižáka bez bázně a hany - byla ještě drsnější. Dožadoval se „poskytnutí analýzy, která Vám vyvrátila hrozbu, že bude mít Váš počin neblahý vliv na děti a na jejich další postoje k nutnosti hájit klima ve smyslu ‚když může prezident, proč bych nemohl já‘“. Šlo o žádost adresovanou prezidentu Pavlovi reagující na společný oběd manželů Zemanových a Pavlových, při kterém se podával vývar a svíčková.

„V daném případě jde o oběd, na který tehdejší prezident republiky Ing. Miloš Zeman s manželkou pozval nově zvoleného prezidenta republiky Ing. Petra Pavla a jeho manželku, hostitelem byl Ing. Miloš Zeman a hosty byli Ing. Petr Pavel a jeho manželka. Oběd se konal před složením slibu nově zvoleného prezidenta republiky a šlo o protokolární záležitost. Za tohoto stavu nezbývá Kanceláři prezidenta republiky (KPR), než žadatele vyzvat, aby pochopil, že Ing. Petr Pavel při příchodu k hostiteli žádnými konkrétními vědeckými daty a analýzou, které by se týkaly oběda, jenž mu jeho hostitel nabídne, nedisponoval,“ píše se v odpovědi.

Někdy hodně zábavné, jako výše uvedené, někdy věcné či rýpavé dotazy dostávají na Hrad neustále. Ten by na ně měl dle zákona 106 z roku 1999 o svobodném přístupu k informacím reagovat a pak je zveřejňuje na svých stránkách. Stará se o to Kancelář prezidenta republiky, potažmo její právní odbor. Zveřejňujeme některé zajímavosti z dobu necelých dvou let funkčního období Petra Pavla, který složil slib 9. března 2023. Ostatně v seznamu informací zveřejněných podle sto šestky se dozvíte, že jeho inaugurace stála 1 431 746 korun.

Návštěva Zelenského

Nejvíce dotazů je samozřejmě na peníze. Kolik co stálo? Jaký má kdo plat či odměny? Na druhém místě jsou žádosti o informace ohledně prezidentských milostí a soudů. Jeden tázající, jemuž bylo také odpovězeno, například nazývá doprovod prezidenta a první dámy bandou.

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

85%
8%
7%
hlasovalo: 3825 lidí
Na začátku července 2023 byl zaregistrován dotaz „Na kolik nás finančně přišla návštěva pana prezidenta Zelenského?“ s doplňujícími dotazy na výdaje za použití vládního speciálu a doprovodných gripenů, jeho bohaté pohoštění, nasazení Policie České republiky a tak dále.

K pohoštění se vztahuje odpověď: „K výše uvedenému bodu 2 žádosti KPR sděluje, že výdaje KPR spojené s předmětnou návštěvou činily celkem 464 243 korun za stravování a ubytování.“ U částí žádosti ohledně vládního speciálu a policie došlo k jejich odložení. Nutno dodat, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přiletěl šestého a odletěl sedmého července, přičemž s Pavlem se setkal v oba dny. Ostatně první dáma Eva Pavlová si následnou cestu do Kyjeva 10. září podle kanceláře hradila sama.

Chemtrails a ufoni

„Žádám o písemnosti, které by měl podepisovat prezident, které povolují neznámým pachatelům rozprašovat chemtrails (prosím, neplést s contrails, což jsou běžné kondenzační stopy za letadly, které okamžitě mizí) nad Českou republikou,“ píše se v žádosti z konce září 2023. A odpověď z Hradu? „V současné době nejsou prezidentu republiky předloženy k podpisu žádné zákony, které by se týkaly problematiky takzvaných chemtrails či contrails.“

Jako třešnička na dortu těch úsměvných žádostí je dokument z července 2024. Tazatel se nejdřív snaží sjednotit pojmy jako létající disky či talíře, UFO a další podobné, které nakonec shrne pod termín fenomén. ParlamentníListy.cz to zjednodušily na UFO či Ufoni. A pak se ptá, jestli byl prezidentovi od zpravodajských služeb předán záznam vztahující se k fenoménu anebo naopak, jestli předal prezident některé z tajných služeb podnět, aby se zabývala fenoménem? Žádost je strukturovaná a hýří právnickými floskulemi.

Ostatně i odpověď Kanceláře prezidenta republiky je kupodivu delší, ale začíná tím, že nebyly dohledány žádné informace, jejichž autorem by byly zpravodajské služby a adresátem prezident republiky a obsahem jakékoliv informace vztahující se k fenoménu. Ostatně, jak se píše dál, výstupy zpravodajské činnosti jsou utajovanou informací. ParlamentníListy.cz k tomu musí dodat, že nejde o opožděný apríl. Ostatně ten platí jen prvního. A to jsou jen některé výpisky za dobu necelých dvou let prezidentování Petra Pavla.

Psali jsme:

Vztek lidí bublá. Podporovatel Pavla usmrtil matku malého dítěte. Vyvázl s podmínkou
Tajné služby a šéfové Petra Pavla. Drulák rozplétá „maďarskou kauzu“
Jiří Paroubek: Prezidentův myšlenkový svět plný nepřátel
Pavel chce omezit vztahy s Maďarskem


 

 

Článek obsahuje štítky

Hrad , Pavel , prezident , Zeman , ufoni

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Odvádí Kancelář prezidenta republiky dobrou práci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Kolik bysme podle vás měli dávat na obranu?

Jste pro navýšení rozpočtu na obranu na 5% HDP? Pokud ano, kde na to vzít? To je totiž podle mě to klíčové.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 24 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

EU tamhle. Tady je hašišácký stát! V zemi, kde Trump sklízí „duchovní fakáče“

18:40 EU tamhle. Tady je hašišácký stát! V zemi, kde Trump sklízí „duchovní fakáče“

„Největší ego chodící po téhle zemi. Všechno musí být podle něj. A když narazí, tak se chová jako gu…