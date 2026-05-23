Zelenskyj tlačí na Brusel: Bojujeme za Evropu, dejte nám plné členství

23.05.2026 22:33 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se zlobí na německého kancléře Friedricha Merze. Kvůli jeho nápadu, jak Ukrajince pozvat/nepozvat do EU. Zelenskyj má za to, že když Viktor Orbán není maďarským premiérem, je na čase provést mnohem jasnější kroky. A mezitím válka pokračuje. Z ukrajinské strany zaznívá, že mezi Ruskem a Ukrajinou za více než 4 roky války neproběhla ani minuta upřímně míněných rozhovorů o míru.

Zelenskyj tlačí na Brusel: Bojujeme za Evropu, dejte nám plné členství
Foto: screen X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Anketa

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?

1%
97%
0%
2%
hlasovalo: 10356 lidí
Německý kancléř Friedrich Merz dal před pár dny najevo, že Ukrajinci musí dostat naději na budoucí členství. V podobě jakéhosi přidruženého členství, kde by Ukrajina sledovala situaci v EU, v Evropském parlamentu i v Evropské radě, ale bez hlasovacích práv.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj teď oznámil, že návrh německého kancléře považuje za neférový. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise vedoucím představitelům EU, z něhož citovala agentura Reuters, doslova uvedl, že německý návrh udělit Ukrajině „přidružené“ členství v Evropské unii je „nespravedlivý“, protože vláda v Kyjevě by sice mohla dění v EU zblízka sledovat a debatovat o něm, ale nemohla by hlasovat o směřování celého bloku.

„Ukrajina bojuje o svůj život, o svou nezávislost a o Evropu, která nejdelší dobu žila v míru, chrání lidi, život a kulturu a která díky této ochraně hraje skutečně globální roli. Bez Ukrajiny nemůže existovat úplný evropský projekt a místo Ukrajiny v Evropské unii musí být také plnohodnotné a rovnocenné,“ doplnil Zelenskyj na videu kolujícím na sociálních sítích.

 

 

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 14853 lidí
Už kvůli tomu, že Viktor Orbán, velký odpůrce členství Ukrajiny v EU, již není maďarským premiérem, se podle Zelenského otevírá příležitost významně pokročit v budoucím plnohodnotném přijetí Ukrajiny do EU.

Ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko mezitím k samotné válce poznamenal, že mezi Ukrajinou a Ruskem dosud neproběhla ani jediná upřímně míněná minuta debat o míru. Ani jedna. A svůj díl viny na tom podle ukrajinského novináře má i 47. prezident USA Donald Trump.

„Během celé této války Rusko a Ukrajina neměly ani minutu skutečných, upřímných mírových rozhovorů. Protože Kreml ani neměl v úmyslu, ani nemá v úmyslu opustit své megalomanické cíle ve válce, kterou není schopen vyhrát, zatímco Ukrajina nemá v úmyslu kapitulovat a zahynout ve válce, ve které nemůže být poražena,“ napsal Ponomarenko na sociální síti X.

Současný nájemník Bílého domu Donald Trump podle Ponomarenka předvádí jen frašku, která Rusku dovoluje dál a dál válčit.

 

 

Psali jsme:

„Ne zda, ale kdy.“ Americký exvelitel mluví o nové válce s Íránem
Stížnosti na Trumpa. Vůbec neposlouchá diplomaty
Lukašenko do USA? Proto začali pošťuchovat Zelenského, tvrdí Minsk
Slavný ukrajinský generál: NATO ztratilo schopnost zaručit bezpečnost

 

Zdroje:

https://t.co/uZ2ENAGa9l

https://twitter.com/IAPonomarenko/status/2057919156238868856?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2058167580896928129?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-zelenskiy-says-proposal-associate-eu-membership-unfair-2026-05-23/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , Německo , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , x , Reuters , válka na Ukrajině , Merz , Uelenskyj , Trump Ponomarenko

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci podobně jako ukrajinský novinář Ponomarenko?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

A proč jste tu valorizaci rodičáku neprosadili dřív?

Za vaší vlády? To podle vás stát na rodiče taky kašlal? Minulá vláda dokonce zrušila dost výhod pro rodiče. Třeba školkovné a vy jste u toho svítili. Jsem pro valorizaci, je potřeba, jen kritizovat jiné za něco, co jste sami neudělali, není to pokrytecké?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jen jeden vztah má největší šanci vydržet celý životJen jeden vztah má největší šanci vydržet celý život Hřebíček mocně podporuje růst vlasůHřebíček mocně podporuje růst vlasů

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Chcete se smířit? Nelezte druhému domů.“ Umělci udeřili na landsmanšaft

20:10 „Chcete se smířit? Nelezte druhému domů.“ Umělci udeřili na landsmanšaft

„Snaha dodatečně smiřovat, co je smířeno, se neodbytně vlamuje do otevřených dveří. Celá tato akce j…