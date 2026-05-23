Nová maďarská "ministryně z Kolína": Vysvětlila, jak porazili Orbána

Čtvrtek byl na konferenci GLOBSEC ve znamení vystoupení prezidenta Petra Pavla a předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsolové. V pátek byla hlavní hvězdou prezidentka Moldavska Maia Sanduová.
Závěrečný den bezpečnostní konference v pražském hotelu Hilton měl hlavní bod hned od čtvrt na deset ráno v podobě vystoupení Anity Orbán, ministryně zahraničí v nové maďarské vládě Petera Magyara.
Debatu na téma „velký maďarský comeback“ s ní vedl Nicholas Vinocur, dopisovatel bruselského webu Politico. Zajímalo jej, jak to bude s těmi surovinami z Ruska a zda se bude vyšetřovat korupce z orbánovských časů.
„Země musí být suverénní a silná,“ vysvětlovala návštěva z Budapešti, ale připustila, že hlavní prioritou prvních měsíců bude odblokování zadržených prostředků z Bruselu, které mohou být jednorázovým bonusem ve výši 8% maďarského HDP.
Účast Anity Orbánové na GLOBSEC byla potvrzena až několik dní před konferencí, ovšem mnozí ji očekávali. K pořadatelům středoevropského setkání měla poměrně blízko.
Think tank GLOBSEC zakládal v roce 2005 čerstvý absolvent politologie Róbert Vass a postupně se z něj stalo celkem vlivné středoevropské centrum. V roce 2024 se každoroční konference přesunula z Bratislavy do Prahy, kde mu poskytl záštitu prezident Petr Pavel.
Od prvního pražského ročníku za akcí stáli lidé z „Pavlova Hradu“, v orgánech společnosti byl prezidentův poradce Petr Kolář, mezi organizátory patřil i poradce Michael Žantovský.
Tisková konference před GLOBSEC 2024
Jak v roce 2024 rozkryla investigativa redaktora MF DNES Petra Koláře (s „přítelem na telefonu“ má pouze nepříbuzenskou shodu jmen), kolem prezidenta se ale pohybují přinejmenším dvě „podnikatelsko-lobbistické“ skupiny. Kromě Petra Koláře je to i Jan Dobrovský z obchodní skupiny Bpd Partners. Dobrovský se zná sz Pavlem od devadesátých let, kdy prezident dělal asistenta tehdejšímu šéfovi vojenské rozvědky Procházkovi a Dobrovského otec Luboš působil jako ministr obrany a poté kancléř prezidenta Havla.
Podle Kolářových zjištění bylo v prvním roce Pavlova mandátu dění na Hradě významně ovlivňováno přetlačováním těchto dvou skupin, které se projevilo třeba při výměně kancléřky Vohralíkové za Milana Vašinu.
GLOBSEC byl od příchodu do Prahy doménou hlavně pro Kolářovu skupinu. Ale lidé kolem Dobrovského se už od roku 2024 na jeho činnosti podíleli také. Při prvním ročníku Petr Pavel představoval euro-americké výzkumné centrum GeoTech, „institut zaměřený na technické a geopolitické výzvy“. Při jeho prezentaci stál před novináři s Petrem Pavlem nejen americký generál John Allen, ale také Petr Pudil, jeden z Dobrovského společníků. Podnikatel budující si image filantropa a technologického experta začal s GLOBSEC spolupracovat intenzivněji, letos už je členem osmičlenného představenstva.
Jejich skupina Bpd Partners (ze jmen Bobela, Pudil, Dobrovský) vznikla kolem Mostecké uhelné společnosti, kterou získala od skupiny privatizátorů, odsouzených ve Švýcarsku. Když těžební gigant prodali Pavlu Tykačovi, pokračovali společně v dalších byznysových aktivitách. Věnují se energetice, developerským aktivitám a v roce 2013 vstoupili jako akcionáři do chemičky Draslovka v Kolíně. Její nákup měl pomáhat zprostředkovat tehdejší starosta Kolína Vít Rakušan.
V představenstvu kolínské chemičky v posledních třech letech figurovala právě Anita Orbánová. Bývalá zaměstnankyně ministerstva zahraničí, která se zaměřovala především na mezinárodní energetiku, odešla v roce 2015 do soukromého byznysu. Působila nejprve v několika společnostech v Londýně, poté se v rámci struktur společnosti Vodafone vrátila do střední Evropy. V Draslovce byla členkou představenstva od roku 2023.
Draslovka ujišťuje, že v Maďarsku žádné aktivity nemá, nehrozí tedy žádný střet zájmů. Holding Bpd Partners a jeho členové ale mají i další obchodní či „vlivové“ aktivity, pro které může ministerstvo zahraničních věcí v Budapešti být zcela nepochybně zajímavou destinací.
Anita Orbánová byla jedním z prvních členů Magyarova odborného týmu, jako „budoucí ministryni zahraničí“ ji představoval už několik měsíců před volbami. Zajímavostí je, že jedním z prvních médií, které jí takto představily světu, byla Česká televize.
Operace volby
Vystoupení se konalo v sále pojmenovaném pro účely konference po Václavu Havlovi, kde měly vystupovat především inspirující osobnosti ze světa politiky i neziskového sektoru. V případě maďarské vicepremiérky měl být touto inspirací hlavně způsob, jakým strana TISZA dosáhla svého vítězství nad Viktorem Orbánem.
A v tomto směru zaplněný Stage Havel nezklamala, moderátor její výklad okomentoval, že „političtí marketéři si určitě udělali spoustu poznámek“.
Maďarské parlamentní volby podle paní Orbánové byly multidisciplinární „dvouletou operací“, která dokázala proniknout do každodenního života země a změnit zažité tradice.
Stranu TIZSA založil bývalý manažer státních podniků a pracovník kanceláří vládnoucí strany FIDESZ Peter Magyar na začátku roku 2024. V té době se dramaticky rozváděl s ministryní spravedlnosti Judith Vargovou, která jej do FIDESZ přivedla, a vystoupil s kritikou korupčních struktur kolem Orbána, k čemuž využíval i nahrávky své ženy, které si pořizoval kvůli rozvodu.
Připojením k jedné z kandidátek stihl volby do europarlamentu, čímž získal zázemí bruselských kanceláří a od června 2024 se mohl naplno věnovat přípravě na letošní jaro. Anita Orbán byla jedna z prvních, kteří se k němu přidali.
Základem systému strany, budované v podstatě na zelené louce, se stala síť dobrovolnických skupin, nazvaná „TIZSA ostrovy“ (vtip vycházející ze shody názvu strany s druhou největší maďarskou řekou). Strukturu pro Magyara původně budoval ekonom a akciový analytik Deszö Farkas, v roce 2025 se ale rozešli a koordinaci sítě převzal Péter Tóth, veřejnosti prakticky neznámý manažer bez sociálních sítí, považovaný ale za „šedou eminenci“.
„Základem je převést občanskou náladu a entuziasmus do voličské disciplíny,“ začala v Praze vysvětlovat Anita Orbánová.
Základní poznatek v tomto směru je, že „potřesení rukou není závěr, ale začátek práce s voličem“. S potenciálním voličem, který projeví o politika zájem, musí být dále pracováno, musí být zásobován informacemi a udržován v náladě potřebné pro volební rozhodnutí. Orbánová dodala konkrétní čísla ze sociálních sítí a jejich transformace ve volební hlasy.
„Základem této komunikace je kredibilita, důvěra a konsistentnost sdělení,“ vysvětlovala. Pokud je volební systém jako v Maďarsku, kde část parlamentu tvoří více než 100 jednomandátových okrsků, je potřeba pro každý z těchto okrsků stvořit na míru zvláštní volební příběh a ten dostat dostupnými kanály mezi voliče.
Velké finále pak nastává ve volební den. TIZSA podle ní v rámci dobrovolnických skupin aktivizovala více než sto tisíc dobrovolníků a pracovala i s datovou analytikou.
Volební úspěch podle ní může být návodem, jak lze přepisovat zvyklosti i v zemi, která se zdá velmi pevně ukotvená.
+ ParlamentníListy.cz
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku