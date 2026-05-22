„Asi chtějí čtvrtou říši.“ Ševčík zostra ke sjezdu sudeťáků

Hostem Rozhovorů ParlamentníchListů.cz byl poslanec za SPD Miroslav Ševčík. „Užívejte si májové dny, pokud možno bez sudeťáků,“ popřál divákům úvodem. „Lidé, kteří mají zdravý selský rozum a nechtějí návrat velkoněmecké říše, kterou adoruje současný prezident a nějaký pán z Vysočiny, Vystrčil myslím se jmenuje a už by měl být vystrčen někam pryč, přijďte podpořit vlastence, nás Moravany, Slezany a Čechy, abychom se nevraceli někam, kam nechceme. Není to nic proti Němcům, ale proti tomu způsobu, jakým to udělali, zneužili politické moci prezidenta, a jakým způsobem se snaží zpochybnit vývoj, zpochybnit to, co tu ti darebáci udělali. Nezapomeňme, že sudeťáci byli u zrodu toho, že vyhnali napřed Čechy. Moji příbuzní byli vyhnáni sudeťáky velmi sprostým způsobem, byli poškozeni, někteří zraněni, dokonce tam byla i úmrtí. Kdo chcete projevit vlastenectví, přijďte na Dominikánské náměstí v neděli ve dvě hodiny,“ pozval Ševčík.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Hovořil také o reakcích opozičních poslanců. „Z některých se mi dělalo špatně, zvláště z KDU-ČSL. Velmi si vážím Jiřího Čunka. Vážím si i Cyrila Svobody. Ale to, co předvedli poslanci z KDU-ČSL, za to mi bylo stydno. Někteří jsou i z Jihomoravského kraje a to mi vadí, protože z tohoto kraje pocházím a vím, že naprostá většina tamních občanů si nepřeje, aby se to tam konalo, aby se demonstrovala síla. Je to demonstrace síly. Kdyby si tam přišli zatančit v krojích, tak ať si zatančí. Proti tomu nic nemám,“ řekl poslanec.
Jiří Čunek
„Šortky“, v nichž sudetští Němci vystupují, sice podle něj „vypadají blbě“, ale někomu se to může líbit. Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt podle Ševčíka dodnes odmítá přijmout Benešovy dekrety. „Co si o tom mám myslet? Komu to slouží?“ ptá se politik.
Dvanáct vyvražděných vesnic
Uvedl, že landsmanšaft zakládali nacističtí zločinci, kteří se mimo jiné podíleli na střelbě do našich vlastenců v Kobylisích a na vraždění lidí. „Dvanáct vesnic bylo vyhlazeno. Nikde v Evropě nebyl takový počet vesnic vyvražděných fašisty, kteří pocházeli právě z těch sudeťáků. Byli to sudeťáci, kteří ve třicátých letech podpořili ze 75 procent ve volbách Adolfa Hitlera,“ uvedl Ševčík.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Běžní občané podle něj nemohou znát všechny detaily otřesných událostí, politikům se však diví, že se neseznámili s historickými fakty. „Československo chtělo tyto zločince vydat. Nikdy vydáni nebyli. Někteří byli odsouzeni k trestu smrti, ale nebyli vydáni,“ připomněl poslanec.
Politici by podle něj měli znát historii a připomněl spisovatele Milana Uhdeho, který podpořil pozvání sudetských Němců do Brna. „Ten to musí znát. Mimochodem Uhde je autorem oslavné básně na Klementa Gottwalda, abychom si ho neidealizovali,“ zmínil Ševčík.
A moderátor Radim Panenka připomněl název básně Do bitev půjde před řadami. „Málokdo to dnes zná,“ pochválil ho poslanec. K Uhdemu podotkl, že se staví za esesáky. „To mě mrzí. Ale vidíme to i u dalších představitelů,“ řekl poslanec a vyslovil jméno kněze Tomáše Halíka.
„Kněz, a posvěcuje vraždění Židů, které prováděli i tito sudeťáci, přímo i lidé, kteří zakládali landsmanšaft. To je neúcta, poklonkování potomkům Říše. Asi chtějí tady zavést čtvrtou říši nebo kolikátou už,“ zamyslel se politik.
Zdůraznil, že on sám je jednoznačně pro smíření. „Nechci otevírat tyto rány. Ale my je neotevíráme. My se pouze bráníme. Otevřeli je sudeťáci. Otevřeli je neskutečným atakem na naše obyvatelstvo. My tu stále máme žijící, jejichž předkové byli zabiti. Ve druhé světové válce zahynul třeba bratr mé babičky a další lidé z širší rodiny. My si to ještě pamatujeme. My víme, jací darebáci to byli,“ uvedl Ševčík.
Záštita sjezdu od „loutkovodiče“ Pavla
Vyjádřil se také k záštitě prezidenta republiky nad akcí. „Tím veřejnosti řekl, co si myslí. Od Petra Pavla jsem to očekával. On je veden loutkovodiči, kteří jsou jednoznačně pro to. I syn loutkovodiče se teď projevil v rámci svého mandátu v Europarlamentu. Je to něco nehorázného. Já jsem to od prezidenta očekával. Petr Pavel v červenci 2025 pro deník Welt řekl: ‚My potřebujeme hledat vůdcovství. Vůdcovství je schopno dělat Německo.‘ Přímo použil tato slova. Je to citováno v časopise Welt. On se tím jasně projevil. O Donaldu Trumpovi řekl, že je odpudivá lidská bytost, že mu nepodá ruku. Pak o něm řekl, že NATO poškozuje víc než Vladimir Putin. To je až úsměvné. A pak přijde s myšlenkou, že bychom měli mít sjednocenou Evropu pod jedním státním útvarem. Je pro to, aby se zavedlo euro. Je pro to, aby padlo právo veta pro národní státy. To je zrada, něco neskutečného, co provádí na Češích, Moravácích a Slezanech. To je vlastizrádná záležitost,“ řekl poslanec.
Tyto kroky prezidenta podle svých slov očekával. „Nikdy bych ho nevolil. Je to člověk, který je veden. Historické souvislosti nezná. Mezi lidmi se o něm říká, že je guma. Možná uměl střílet ze samopalu po lidech, ale k urovnání nepřispívá,“ zhodnotil současného prezidenta.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku