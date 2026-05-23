„Chcete se smířit? Nelezte druhému domů.“ Umělci udeřili na landsmanšaft

Jak vidí Sudetoněmecké dny v Brně? Co říkají na emoce, které tato akce vyvolala? Co říci na to, že záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci do Brna sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení pozvali, udělil prezident Pavel? A jak by okomentovali to, že skupinka aktivistů pomalovala červenou barvou ruce sochy E. Beneše? I tak jsme se ptali zmíněných veřejně známých osobností. Došlo i na přítomnost syna Nicholase Wintona, který spolu s vedením Sudetoněmeckého krajanského sdružení uctil památku holocaustu. „Syn Nicholase Wintona zřejmě nechápe celý kontext a ex post zjistí, že jeho účast byla v podstatě zneužita jako fíkový list, který měl zakrýt určité snahy, které jsou však v intencích toho, proti čemu jeho statečný otec bojoval,“ zaznělo například.
Ivan Vyskočil: Moji maminku z Terezína osvobodil maršál Koněv
„Já budu moderovat tu akci, která se dělá proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, a myslím si, že mám celkem puvoár k tomu mluvit, protože moje maminka si užila „dobrodiní“ našich milých krajanů v koncentračním táboře Terezín. Přičemž tatínek byl totálně nasazený někde v Německu. Vyprávěli o tom,“ vzpomíná herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil.
„Takže mně připadá naprosto nehorázné, aby se tady sjezd těchto lidí, organizace, která vlastně je založená i potomky nácků, konal. Zejména když jsme mnozí slyšeli od svých předků, co ti Němci a ti sudeťáci v těch Sudetech prováděli. Stříleli české četníky, zapalovali jim stanice a potom vyháněli české lidi, kteří i s dětmi na žebřiňácích tažených krávami odjížděli, neměli ani kde bydlet… A co si budeme dál povídat, 360 tisíc mrtvých, které tady po sobě Němci a mezi nimi i naši milí krajani zanechali, tak ti mluví za všechno. Nebýt maršála Koněva, tak já bych možná ani nebyl naživu. Protože maršál Koněv osvobodil moji maminku z Terezína.“
Dostal se i k tomu, že prezident Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno.
„No to je taková hanba, že by měl okamžitě ten prezidentský úřad opustit,“ domnívá se Ivan Vyskočil.
Michal Gulyáš: Skupiny kolaborantů. Služební potkani…
„Osobu v prezidentské funkci již nelze nazývat jen loutkou, ale je třeba jasně říci, že je to osoba, která se nejspíš může veřejně dopouštět skutku zrádného jednání při zastupování českých občanů, jestliže svým podpisem jako patron zastřešuje akci sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se koná v těchto dnech v Brně. To není český prezident, nositel naděje, to je prezident, čaroděj zániku! Neméně odpornou osobou v nejvyšší funkci je i předseda Senátu, člověk, který svým vystupováním reprezentuje protinárodní zájmy, bohužel nejen v tomto případě,“ míní herec.
„Další skupiny kolaborantů, jako ti, kteří malují krev na ruce sochy prezidenta Edvarda Beneše, to jsou lidé, kteří nejsou Češi, možná česky mluví, mají nejspíš česká občanství, ale v duši jsou jako sněť, služební potkani, kteří patří k národu prodejných, názorových prostitutek,“ vzkazuje a na závěr dodává.
„Pojedu do Brna přečíst slova Reinharda Heydricha, aby bylo připomenuto veřejně, co se mělo státi s Čechy, za co Německo po své porážce mělo zaplatit, co dnes opět ústy Posselta bagatelizuje a neguje.“
Bruno Solařík: Co dávné smíření vážně ohrožuje
„Snaha dodatečně smiřovat, co je smířeno, se neodbytně vlamuje do otevřených dveří. Co však to dávné smíření vážně ohrožuje, je rozhodnutí samozvaných aktivistů, podporovaných částí naší politické reprezentace, vybrat si ze všech „těch našich Němců“ zrovna příslušníky organizace, založené a vedené prokazatelně pohrobky henleinovců. Smír ausgerechnet s těmi, kdo nikdy nepochopili, že odsun byl důsledkem, a ne příčinou, si mají samozvaní aktivisté provozovat sami a přirozeně jinde než u nás. Toť vše. A nyní o počasí…,“ zakončuje s určitým „nadhledem“.
Jan Schneider: Celá tato akce je čirou provokací
Vyjádřil se i publicista, emeritní bezpečnostní analytik a někdejší bubeník Plastic People of the Universe, dnes i člen Klubu 2019, Jan Schneider. „Jestliže se chci s někým smířit, necpu se k němu domů, ale slušně mu nabídnu, jestli by mě chtěl navštívit. Avšak SdL a jeho zástupci a příznivci drze říkají, že pokud nebude česká veřejnost akceptovat jejich postupy a požadavky, pak je to prý česká veřejnost, kdo vyvolává nové spory! Celá tato akce je čirou provokací a nelze se vyhnout dojmu, že jednou z mezních variant scénáře této provokace je cílené vyvolání nepokojů a násilných střetů, po nichž se třeba zaktivizuje Milion chvilek, který je již obsahově vyprázdněný a lačný po nových impulzech, a nastane snaha svrhnout tuto vládu,“ uvedl a vyjádřil se i k tomu, že se akce v Brně zúčastnil mimo jiných také syn Nicholase Wintona.
„Syn Nicholase Wintona zřejmě nechápe celý kontext a ex post zjistí, že jeho účast byla v podstatě zneužita jako fíkový list, který měl zakrýt určité snahy, které jsou však v intencích toho, proti čemu jeho statečný otec bojoval,“ říká pro ParlamentníListy.cz. Na adresu prezidenta Petra Pavla pak podotýká.
„Záštita prezidenta republiky této provokaci je zneuctěním této funkce. Další argument pro to, že by měl být odvolán. Je to zase další jeho útok proti vládě, proti Parlamentu, proti Ústavě.“
Nevynechal ani „pomalování“ rukou sochy E. Beneše červenou barvou.
„Zhanobení sochy Edvarda Beneše přesně vystihuje charakter zastánců této provokace, vedené SdL na našem území za cizí peníze. Je to současně i urážka odkazu TGM. Myslím, že nejvyšší státní zástupkyně má nejvyšší čas jednat na nejvyšší úrovni na ochranu nejvyšších státních zájmů. V opačném případě je nejvyšší čas, aby okamžitě v této funkci skončila,“ vzkazuje rázně.
