Švihlíková a rozpad Německa. Češi platí, aby přišel později

Úvodní téma patřilo zbrojení a zbrojnímu průmyslu. Jak se vyvíjí debata v České republice? „Co mě mrzí, tak i ženy, kde bych to úplně nečekala, tak teď podporují zbrojení. A podobné debaty se vedou i v dalších zemích. Já sleduju hodně Německo, tam je také jedna strana extrémně militarizovaná,“ poznamenala Švihlíková a hovořila i o tom, jak je do celé věci zatažen Volkswagen.

„Ale i třeba v Itálii začíná být ta debata poměrně vyhrocená a začíná to být, že polovina národa mává vlaječkami NATO a druhá prostě je vyloženě pacifistická, což je tradice, která je v Itálii také poměrně silně zakořeněná. Debaty se vedou ledaskde, nejsme v tomto ohledu sami. Emoce jsou poměrně velikánské,“ dodala, že to je zčásti pochopitelné. Jde podle ní o téma, které má už i existenční rozměr, nejenom ekonomický. „Když se bavíme o zbrojení, samozřejmě, že se bavíme i o nějakém konfliktu a pravděpodobnosti jeho vypuknutí,“ sdělila, že emoce, které se šponují, tak nic moc dobrého nepřináší.

„U nás je to samozřejmě ještě vyhroceno tou rusofobií, která je velikánská a pěstovala se těch posledních 30 let. Kypří to tu půdu a není hezké to pozorovat. Odstup a chladný rozum tam hodně chybí,“ sdělila.

Další otázka byla jasná a stručná: „Rozpadá se německý ekonomický systém?“ „Myslím, že se skutečně rozpadl německý ekonomický model. Ať už se to týká rozpadu vzdělávací soustavy pod tíhou migrace. Tím, že ty energie nejsou levné, velmi to brzdí a ohrožuje řadu tradičních německých odvětví,“ sdělila. „Čína je mnohem větší konkurent a Německo se ocitlo zejména za té Bidenovy administrativy pod velkým tlakem, aby třeba omezovalo svoje vazby právě na Čínu. Myslím si, že německý model je zhroucený. Ukazuje to dlouhodobý problém průmyslu. Průmyslová výroba v Německu klesá od roku 2017 a teď to tedy nabralo tempo. Vidíme tam problémy, velmi vážné problémy řady těch tzv. vlajkových lodí,“ dodala.

„To, co mě znepokojuje, je, že se objevují signály, že by Němci rádi udělali nějaký jiný model, který zejména teď, když máme 80. let výročí od konce druhé světové války, evokuje ledasco. Když vám šéf Volkswagenu řekne, že by mohli přejít na militarizovanou výrobu, protože koneckonců v minulosti už to tak také dělali. Asi tušíme, jaká minulost to byla. To ve mně úplně nadšení nevyvolává,“ sdělila Švihlíková, že starý model zkrátka skončil a nový se může vytvořit.

„Zdá se, že i ta politická situace, zejména teda vítězství CDU/CSU a Friedricha Merze by bylo těmhle plánům, militarizačním plánům Německa, velmi silně nakloněno,“ dodala ekonomka.

Když pak hovořila o sociální demokracii v Německu, je podle ní vždy nejasné, k čemu se přikloní. „Teoreticky by měli být pro mír, ale vzpomeňte si, jak hlasovali za první světové války," zmínila. „A oni jsou v pozici toho juniorního partnera, který může být rád, že tam bude nějakým způsobem ve vládě zastoupen, takže já si nedělám žádné velké iluze, že by zrovna SPD tyhle snahy nějak brzdila. A je to úplně paradoxní, co se děje v Německu. Například, že Strana zelených, která vznikla z pacifistických kořenů, vlastně z mírového hnutí, tak dneska patří mezi ty největší válečné jestřáby. Když slyšíte paní Baerbockovou, tak se divíte, že ta třetí světová válka ještě není v plném běhu,“ zkonstatovala Švihlíková, kterou podle jejích slov fascinuje, že i v našem prostředí jsou to hodně ženy, které se nechávají fotit s kulometem. „Přijde mi to úplně choré,“ dodala.

Následně hovořila také o AfD. „Strana, která je zejména médii hlavního proudu prezentována jako krajní pravice. Ale ta se spíše hlásí k mírovému řešení, jak ukončovat konflikty diplomatickými cestami. Je to skutečně ledasco naruby a orientovat se v tom možná vždycky není úplně jednoduché. Ale ty posuny, které se v Německu dějí, musíme brát velmi vážně. Koneckonců platí, že dvě světové války vznikly v Německu a to nebude žádná náhoda. Je třeba na tyto věci být velmi opatrný a sledovat to pozorně,“ řekla.

A pokud by opravdu docházelo k nějakému hlubšímu rozpadu německé ekonomiky, jaké mohou být náznaky pro nás? „Ta navázanost se projevuje už teď. Drží Škoda. Protože ona má v rámci toho koncernu velmi dobré výsledky, ona drží ten koncern. Vždy říkám, že ty odlivy zisku od nás jsou značným příspěvkem k sociálnímu smíru v Německu. To si málokdo uvědomuje, že to takhle funguje,“ řekla.

„Už nyní mají české firmy, které byly závislé na dodávkách, to znamená, jsou v té subdodavatelské pozici, problémy a začínají být pod tlakem. To bych řekla, že je dobře, že hledají nové trhy. Tady se nabízí trhy, které dynamicky rostou, to znamená, bavíme se o třeba střední Asii, jihovýchodní Asii," dodala.

Zmínila také to, že když má zkrátka velká ekonomika problémy, tak se začne vnitřně restrukturalizovat a hledat nějaké možnosti. Jedna ta možnost je očividně militarizace, která se spoustě německých průmyslových podniků líbí," dodala a popsala, jak se pozná hroutící se ekonomika. Jde o sociální destabilitu či rostoucí nezaměstnanost.