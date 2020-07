Svinstvo. Velé svinstvo. Hnus. Fendrych z Karlína se rozzuřil na muže, odsouzeného za psaní na Facebooku

reklama

Úvodem Fendrych připomíná případ 31letého Jiřího Kantora z Kraslic, který dostal tříletý trest s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Důvodem byla Kantorova podpora vraha Brentona Harrisona Taranta, který loni na Novém Zélandu zastřelil 51 lidí a další desítky věřících zranil.

„Svoboda projevu se na podporu a propagaci terorismu nevztahuje. Když sledujete sociální sítě, uvědomíte si, že to asi leckdo neví. Po masakru v Christchurchi se objevilo více lidí oslavujících tu zrůdnost. Ministr vnitra Jan Hamáček pak v tweetu ujistil veřejnost, že se policie ‚věnuje všem aktivitám, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, pečlivě je prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení‘. Šéf policie Jan Švejdar tweetoval: ‚Žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování nenávisti nebude policie tolerovat. Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat…‘," popsal Švejdar s tím, že rozsudek nad Kantorem to dokazuje. Sám Kantor je nyní šťastný, jak to dopadlo a odvolávat se nebude. Dle jeho slov to byla frajeřina.

„Frajeřina? Ne. Bylo to veliké svinstvo. A facebook za to nemůže, facebook to nenapsal, jen nabídl prostor, kde se Kantor mohl vyjádřit,“ míní Fendrych a ptá se, kdo za to tedy může.

„Zdrojů tak nemocného postoje najdeme víc. Obvykle začíná v rodině, v partě, v nejtěsnějším okolí. Vliv má ale celé prostředí, ve kterém žijeme. Škola, kde se zřejmě Kantor neučil, že nesmí schvalovat terorismus, že se lidé nemají vraždit, protože věří po muslimsku,“ uvedl Fendrych se slovy, že klíčovou roli však hrají vzory a politika.

V té souvislosti připomněl větu současné hlavy státu Miloše Zemana, který v roce 2011 prohlásil: ‚Netvrdím, že všichni muslimové jsou teroristé, tvrdím, že všichni teroristé jsou muslimové. Myslím si, že lze koexistovat s buddhismem, hinduismem, šintoismem, konfucianismem, ale nelze koexistovat s islámem‘. „Pokud vám prezident země vykládá blud, že ‚nelze koexistovat s islámem‘, i když máme ústavou danou svobodu vyznání, pak se divte, že někdo podporuje vraždění věřících v mešitách,“ dodal Fendrych a poukázal na to, že prezident Zeman letos opět mimo jiné udělil záštitu Vlasteneckému setkání.

„Žijeme v dost těžko stravitelném paradoxu, na jedné straně hlava státu tvrdí, že ‚všichni teroristé jsou muslimové‘ a podporuje akce, kde se prezentují lidé jako Vandas, Konvička, Okamura a další, na druhé straně policie stíhá podporu terorismu. Stíhaní by se měli u soudu ohánět Zemanem, Okamurou a dalšími,“ dodal Fendrych. Podle něj, pokud berete lidi jako Zeman a Okamura vážně, může ve vás narůstat strach z islámu a nenávist k tomuto světovému náboženství. „Pak už je jen krůček ke schvalování teroru. Nejde jen o Kantora, na začátku června uložil pražský městský soud Renátě Pelikánové dvouletou podmínku rovněž za to, že na facebooku chválila Tarranta. Uznal ji vinnou z podpory a propagace terorismu. Sedmačtyřicetiletá žena na facebooku o Tarrantovi psala: ‚Tak tohle je velký frajer, kéž by nás takových bylo víc, když s těma sviněma muslimskýma vlády nic nedělají a ještě jim ustupují‘, a poděkovala mu za odvahu. Hrůza. Je skvělé, že policie pracuje a tyhle obludnosti stíhá, je skvělé, že je soudy odsuzují. Jenomže je tu i bé, štvaní špičkových politiků (prezident, místopředseda sněmovny a další) proti islámu, uprchlíkům, ‚cizincům‘ atd. Vydávají to za konzervativní myšlenky. Hnus,“ uzavřel.

