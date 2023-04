Svoboda popraven za výrok a tihle nic?! „Rozčílilo mě to k nepříčetnosti.“ Zle kolem zbraní

Filozof Daniel Kroupa upozorňuje, že státy Evropské unie si byly tak jisté svojí mírotvornou činností, že zcela podkopaly vlastní zbrojařský průmysl. Ten se nyní více než rok po vypuknutí války na Ukrajině nedaří nastartovat kvůli přísným regulím, které byly na zbrojaře v rámci tzv. společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti dříve uvaleny. Podle novináře Martina Weisse by všichni lobbisté a zodpovědní lidé měli nyní za trest jet za ukrajinskými vojáky.

Kroupa ve svém komentáři pro Český rozhlas Radiožurnál upozorňuje, že ani ve světle rok trvající války zatím nedokážou země Evropské unie adekvátně navýšit kapacity zbrojařského průmyslu, protože jim v tom brání dříve přijaté regule. Ty byly vystavěny na představě o trvalém míru a ve shodě s ideologií ekologické udržitelnosti.

Kroupa nechápe, že ani rok po vypuknutí války se toto uvažování v Bruselu příliš nezměnilo. „Člověk by řekl, že po více než roce války, kterou rozpoutalo Rusko nejen proti Ukrajině, ale jak deklarují jeho propagandisté, i proti Evropské unii a Západu, si lidé a jejich politici uvědomují, že další agresi zabrání jen posílení naší obranyschopnosti. Ale není tomu tak,“ nechápe Kroupa a přidává příklad.

„Ve zprávách České televize 25. března jsme mohli slyšet nářky představitelů zbrojařských firem, že nemohou rozšiřovat výrobu, protože jim banky odmítají poskytovat provozní úvěry a znemožňují platby do zahraničí v rámci EU a NATO,“ informuje Kroupa s tím, že dotázaní zástupci bank to pak potvrdili s tím, že jim etický kodex limituje financování zbrojního průmyslu. Což je důsledek tzv. taxonomie ESG, kterou Evropská komise zařazuje zbrojní průmysl spolu s tabákovým a hazardním do sociálně neudržitelného průmyslu.

Evropská komise se nechala slyšet, že chystá změny, ale to je podle Kroupy zoufale pomalá reakce. „Tato komise prý již chystá změny, které nějak jejich financování přece jen umožní, což ale znamená, že je budou muset schválit zástupci vlád všech členských států a Evropský parlament. Zda to stihnou dříve, než budou ruské tanky vjíždět do Bruselu, si odhadnout netroufám,“ říká sarkasticky Kroupa.

Všechny takové regule a obecně smýšlení lidí v Bruselu je podle Kroupy dáno iluzí o trvalém míru. „Musíme si připomenout, jak o Evropě politicky sjednocované do Evropské unie uvažovali vůdčí politici a intelektuálové, kteří udávali tón veřejného mínění. Po strašných zkušenostech ze dvou světových válek, které vznikly z evropských konfliktů, bylo vůdčí myšlenkou takové uspořádání států, aby zajistilo trvalý mír,“ vysvětluje Kroupa.

„Evropská smlouva o uhlí a oceli zavedla proto společnou kontrolu nad komoditami, bez nichž se nedalo válčit. Cílem však od počátku bylo politické sjednocení. Integrace nemohla probíhat stejně, jako se formovaly národní státy, protože měla sestávat z mnoha národů. Sjednocujícím principem proto musely být určité hodnoty, jako jsou demokracie, právní stát, lidská práva, solidarita a podobně,“ pokračuje filozof.

Jenže i Spojené státy byly postaveny na těchto hodnotách, a tak si Evropané podle Kroupy usmysleli, že naše Unie bude humánnější a mírumilovnější, než je ta americká, která vede neustálé války. „Tato představa o sobě pomohla Evropanům zapomenout na své viny, na války, které rozpoutali a z nichž je museli zachraňovat Američané, i na to, že evropský kontinent svými armádami po desetiletí chránili před totalitní říší na východě,“ říká Kroupa.

Tato nová mírumilovná Evropa pak oslabila své obranné schopnosti a přidusila svůj vojenský průmysl natolik, že se Vladimir Putin nebál rozpoutat další válku na kontinentu. „Probudí-li pan Putin Evropany z blouznivého snění k tomu, aby vnímali skutečnost, jaká je, a sebe, jací jsou, bude mít alespoň jednu zásluhu, s níž odejde do historie. Mír v Evropě se udrží jenom tehdy, budou-li mít Evropané vůli a prostředky jej bránit,“ dodává Kroupa, že se snad již lidé v Bruselu probudili.

Kroupův komentář souhlasně sdílel například novinář Matyáš Zrno, který v březnu pobýval mezi ukrajinskými vojáky u Bachmutu. „Komentář jednoho z největších fandů evropské integrace, jakého znám – Daniela Kroupy. Přesto dokáže kriticky zhodnotit do nebe volající absurditu, kdy evropské předpisy ještě rok po útoku na Ukrajinu znemožňují rozjezd zbrojní výroby. Protože zbraně jsou fuj a jejich výroba je moc CO2,“ souhlasí s Kroupou Zrno.

Komentář jednoho z největších fandů evropské integrace, jakého znám - Daniela Kroupy.



Přesto dokáže kriticky zhodnotit do nebe volající absurditu, kdy ???? předpisy ještě rok po útoku na ???? znemožňují rozjezd zbrojní výroby.



Protože zbraně jsou fuj a jejich výroba je moc CO2 pic.twitter.com/gpVRbDeUTO — Matyas Zrno (@MatyasZrno) April 5, 2023

A přidal se i publicista Martin Weiss, podle kterého by dokonce všichni, kdo prosazovali ESG, měli být posláni na frontu a jejich lobbing za zelené regule by jim měl být vyúčtován. „Tady se koná rituální společenská poprava jednoho vymaštěného sportovce – za výrok. Kdy budou veřejně zostouzeni všichni influenceři, analytici, bankéři, NGOs, kteří fedrovali ESG a měli z toho užitek? Jejich podíl na neobranyschopnosti Evropy by jim měl být jasně vyúčtován,“ tvrdí Weiss v narážce na slova moderního pětibojaře Davida Svobody.

Tady se koná rituální společenská poprava jednoho vymaštěného sportovce - za výrok. Kdy budou veřejně zostouzeni všichni influenceři, analytici, bankéři, NGOs, kteří fedrovali ESG a měli z toho užitek? Jejich podíl na neobranyschopnosti Evropy by jim měl být jasně vyúčtován. https://t.co/nS7H3OyFEf — Martin Weiss (@no_amount) April 5, 2023

„Co kdyby si spolu s Davidem Svobodou jeli za ukrajinskými vojáky na Libavou ‚vyslechnout jejich příběhy‘, třeba ta husa, co nás poučovala, že nemáme jíst vánočního kapra, ale hlavně ti z Komerční banky, co ji platili? Za účasti televizních kamer?“ přemítá Weiss.

Ten prý dříve absolvoval nějaké diskuse o ESG s lidmi z byznysu a dodnes ho to rozčiluje. „Sorry, rozčílilo mě to k nepříčetnosti. Svého času jsem diskuse s nějakými byznyskami o ESG absolvoval. Jejich obrněnost vůči diskusi o tom, že ta kritéria jsou svévolná, okecatelná a ideologická, byla dokonalá. Pro ně to byl prostě způsob, jak získat výhody pro svou firmu,“ má jasno Weiss.

Sorry ročílilo mě to k nepříčetnosti. Svého času jsem diskuse s nějakými byznyskami o ESG absolvoval. Jejich obrněnost vůči diskusi o tom, že ta kritéria jsou svévolná, okecatelná a ideologická, byla dokonalá. Pro ně to byl prostě způsob, jak získat výhody pro svou firmu. — Martin Weiss (@no_amount) April 5, 2023

