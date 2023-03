Švýcarská banka – akcie zase padaly. Saúdové už dali ruce pryč

reklama

„Na jaře 2022 jsem psal, že sankce dle mého nejsou dobrý nápad... což o to, fungují, ale trochu jinak, než bylo plánováno,“ píše Šik na svém Facebooku a tento názor vysvětluje v analýze aktuální formy západních ekonomik a finančního sektoru.

„Naše inflace se pohybuje úplně v jiných dimenzích než v západní Evropě. Nejsme sice jako Moldavsko, kde je inflace kolem 30 procent, ale nejsme ani Francie, kde se začíná šílet z únorových rekordních 7,3 procent, což je více než bylo předpokládáno,“ pokračuje ekonom s tím, že ve Francii se inflace stala velkou politickou výzvou pro prezidenta Emmanuela Macrona, který prosazuje spornou revizi důchodů.

Macron minulý týden vyjednal s maloobchodníky dohodu o vyrovnání marží na základní zboží, protože domácnosti bojují s rychle rostoucími cenami potravin. „Česká vláda nemá na podobné populistické dohody čas a její revize důchodů prý není ústavně sporná a vůbec držme pusu, teď musí vláda chránit ukrajinské vlajky,“ komentuje sarkasticky nedávné události v Česku.

Situace je podle něj podobná i ve Spojených státech, ačkoliv tam by se podle nominálních dat mohlo zdát, že inflace stagnuje nebo dokonce klesá. „V USA inflace již několikátý měsíc v pořadí nominálně klesá, reálně minimálně nestoupá. Co to znamená? Inflace se měří vždy k minulému roku, takže je vždy lepší se koukat na více let zpět. Když například v Německu nyní inflace v únoru nominálně vůči lednu nestoupla (leden i únor 8,7%), tak vlastně ceny v delším horizontu dál stouply, protože minulý rok byla inflace v lednu menší než v únoru. To samé platí pro Česko, kde inflace v únoru nominálně klesla, ale vlastně vůči lednu ceny stouply, pokud bychom ceny například měřili vůči hodnotě v únoru roku 2020,“ vysvětluje Šik s tím, že podobné to je třeba v Itálii a dalších zemích.

Jeden z nejmocnějších mužů ve světovém byznysu Laurence Fink, výkonný ředitel společnosti BlackRock, ve středu předpověděl růst americké inflace a zvyšování úrokových sazeb a mluvil o ohrožení bankovního sektoru v USA. Americká centrální banka podle Šika kvůli tomu nejspíše pozastaví růst úrokových sazeb a inflace se dále rozjede.

Rekordní inflace ve Francii zase vyvolává tlak na Evropskou centrální banku, která měla v plánu zvýšit sazbu o 50 bodů. To ale bude podle Šika poté, co se dělo s malými americkými bankami a kvůli situaci s Credit Suisse velmi náročné rozhodnutí. „V Itálii se začínají otřásat banky UniCredit, Finecobank a Monte Dei Paschi, ale i akcie francouzské BNP Paribas, Societe General nebo německé Commerzbank padají. V Británii padlou SVB převzala HSBC za jednu libru a nyní snížila platy bankéřům o 25 procent. Sice se vymlouvá na to, že Británie chce zrušit maximální sazby bonusů bankéřům, ale myslím, že se jí to nyní náramně hodí,“ vyjmenovává ekonom problémy dalších západních ekonomik.

Nejhorší situace panuje ve druhé největší švýcarské bance Credit Suisse, která zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 výběry od klientů v hodnotě více než 110 miliard franků a nyní probíhají spekulace na její pád. „Saúdská národní banka jako jeden z velkých vlastníků (další jsou už zase BlackRock, Inc. nebo Qatar Holding LLC ) prohlásila, že nemůže bance poskytnout žádnou další finanční pomoc (podíl by se navýšil nad 10 procent) a Deutsche Bank si brousí zuby, že by některé části převzala, ale nemyslím si, že by si přála její pád,“ uzavírá Šik, kterého prý znervózňuje, že předseda představenstva Credit Suisse Axel Lehmann říká, že žádnou státní pomoc banka zatím nepotřebuje. „Kdy jsem to už jenom slyšel? 2008?“ ptá se ekonom v narážce na poslední velkou ekonomickou krizi.

Právě situace Credit Suisse znepokojuje investory v celé Evropě. Akcie Credit Suisse se totiž propadly o více než 30 % poté, co Saudi National Bank, největší sponzor ohrožené švýcarské banky, uvedl, že kvůli regulačním omezením nebude moci poskytnout další hotovost.

„Nemůžeme, protože bychom se dostali nad 10 %. Je to regulační záležitost," prohlásil podle informací CNBC předseda představenstva Saudi National Bank Ammar Al Khudairy. Dodal však, že SNB je spokojena s transformačním plánem Credit Suisse, a naznačil, že banka pravděpodobně nebude potřebovat další peníze.

Akcie Credit Suisse klesly za poslední dny o 30 % a obchodování s prudce klesajícími akciemi banky bylo během dopoledne dokonce několikrát zastaveno, když poprvé klesly pod 2 švýcarské franky (2,17 USD).

Propad ceny akcií zneklidnil i další evropské věřitele, kteří již čelili značným tržním otřesům v důsledku pádu banky Silicon Valley. Několik italských bank ve středu rovněž podléhalo automatickému zastavení obchodování, včetně UniCredit, FinecoBank a Monte dei Paschi

Mezitím předseda představenstva Credit Suisse Axel Lehmann odmítl komentovat, zda bude banka potřebovat nějakou vládní pomoc. „To není téma. Jsme regulováni, máme silné kapitálové poměry, velmi silnou rozvahu. Všichni pilně pracují, Takže to vůbec není téma,“ uvedl Lehmann.

