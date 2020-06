Syn Muhammada Aliho: Trump je dobrý prezident. Black lives matter? Ďáblové, teroristé, sejmout je

Muhammad Ali junior, tedy syn legendárního boxera, poskytl deníku New York Post rozhovor k příležitosti čtvrtého výročí jeho otce. „Myslím, že Trump je dobrý prezident. Můj otec by ho podporoval. Trump není rasista, je pro lidi. Demokrati jsou ti, kdo nejsou pro lidi a kdo jsou rasisti,“ pověděl Ali. „Souhlasím s mírovými protesty, ale Antifa potřebuje zabít každého. Black Lives Matter není pokojný protest. Antifa to tak nikdy nechtěla. Všechny bych je sejmul,“ vzkázal k hnutí Black lives matter. Prý se nijak neliší od muslimských teroristů.

Syn legendárního černošského boxera a bojovníka proti rasismu Muhammada Aliho, Muhammad Ali junior, poskytl americkému deníku New York Post rozhovor k příležitosti čtvrtého výročí smrti jeho otce.

Jeho otci by prý bylo z protestů, které se změnily v násilnosti a rabování, špatně. „Můj otec by řekl, že protestující nejsou nic jiného než ďáblové. Můj otec říkal, že na všech životech záleží. Nemyslím si, že by s protesty souhlasil,“ pověděl jediný biologický syn boxera. Sám považuje hnutí za rasistické.

„Není to tak, že pouze na černých životech záleží, na bílých životech záleží, na Číňanech záleží, na všech životech záleží. Bůh miluje každého – nikoho nevyčleňuje. Zabíjení je špatné, nezáleží na tom, kdo to udělal,“ pověděl Ali v rozhovoru. Ohledně policejní brutality zmínil, že se policisté nebudí s myšlenkou, že dnes zabijí černocha či bělocha. „Pouze se snaží dostat zpátky domů ke svým rodinám v jednom kuse.“

Případ policisty, který zaklekl George Floyda v Minneapolis, okomentoval syn boxera slovy: „Policista se mýlil se zabitím člověka, ale lidi si neuvědomují, že bylo více záběrů, než bylo ukázáno. Ten muž se vyhýbal zatčení, policista dělal svou práci, ale použil špatnou taktiku.“

Souhlasil i s názorem Donalda Trumpa, že Antifa během protestů po smrti George Floyda vyvolala násilí a měla by být označena za teroristickou organizaci. „Nijak se neliší od muslimských teroristů. Měli by dostat to, co si zaslouží. Ničí obchody, mlátí nevinné lidi v sousedství, ničí policejní stanice. Jsou to teroristé, terorizují komunitu. Souhlasím s mírovými protesty, ale Antifa potřebuje zabít každého. Black Lives Matter není pokojný protest. Antifa to tak nikdy nechtěla. Všechny bych je sejmul,“ řekl Ali junior.

Dále v rozhovoru pověděl, že ne všichni policisté jsou špatní, prý pouze malá část z nich. „Je tu hrstka policie, která je pokřivena, měli by být zavřeni,“ uznal. „Nikdy jsem neměl problém s policistou,“ dodal. Prý k němu vždy byli hodní a chránili ho.

Ali junior ještě k hnutí Black lives matter dodal, že jde o rozvratné hnutí. „Staví to černé lidi proti všem ostatním. Takhle začínají rasové záležitosti, nesnáším to,“ pověděl.

Ali junior řekl, že by jeho otec podporoval Trumpa, stejně jako on sám. „Myslím, že Trump je dobrý prezident. Můj otec by ho podporoval. Trump není rasista, je pro lidi. Demokrati jsou ti, kdo nejsou pro lidi a kdo jsou rasisti. Tihle demokrati říkající Black lives matter, kdo sakra jste, že to říkáte? Vždyť ani nejste černí,“ naštval se syn slavného otce.

„Demokraté na všechny kašlou, Hillary Clintonovou nikdo nezajímá, stará se jen o to, aby ji nezavřeli. Trump je mnohem lepší než Clinton a Obama… Jediný, kdo udělal, co řekl, že udělá, je Donald Trump,“ zakončil Ali junior.

Odkaz na rozhovor sdílel New York Post na svém Twitteru a příspěvek vyvolal různé reakce, ať souhlasné či silně kritické.

Muhammad Ali’s son says dad would have hated ‘racist’ Black Lives Matter https://t.co/HeCg2RgHqe pic.twitter.com/vuMkFRXkOW — New York Post (@nypost) June 20, 2020

„Více černochů by mělo vystoupit proti BLM (Black lives matter),“ napsal v diskusi David Degnan.

„Neobviňoval bych ho. CO JE BLM? Jako černoch nemám potuchy. Vypadá to, že vzbuzují ho*no. Nepotřebuji vnější organizaci, která bude říkat lidem, že na mém životě záleží. To je moje práce!!!“ pověděl Golden Goose.

„Ten snad nikdy neslyšel jeho otce mluvit o rasismu. Nebo ho jen ignoroval,“ zkritizoval Aliho juniora Monosodium Glutamate.

