Sýrie: „Rusku zmizela díra na peníze a může i posílit“

Analytik si všímá hned několika poznatků. Jednak toho, že dle Reuters informovali „rebelové“ Turky, že se chystají na velkou ofenzivu vůči Aleppu již šest měsíců zpátky. A věřili, že od nich mají svolení. Souhlasí s teorií Scotta Rittera, totiž že operace původně neměla za cíl svrhnout vedení Sýrie, tato improvizace se objevila později, když se ukázalo, jak slabé jsou syrské ozbrojené složky.

Jak k pádu Asada došlo? Analytik zmiňuje slova Recepa Erdogana, který prozradil, že Assadovi nabízel dohodu, aby si vzal zpět část syrských uprchlíků a také aby využil svůj vliv na Kurdy, aby ti se stáhli od tureckých hranic. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí zase odhalil, že Asssad byl „málo pružný“ během vyjednávání s opozicí v rámci dohod z Astany. Uvedl také, že Asad byl šokován pádem své armády a naznačil, že syrský vůdce měl malé ponětí o tom, v jakém stavu se jeho armáda nacházela.

I syrský velvyslanec v Rusku Bašár al Džafári se nechal slyšet, že pád vlády je důkazem toho, že byla nepopulární jak mezi lidmi, tak v armádě. Analytik připouští, že by se velvyslanec mohl snažit vlísat se novým pánům, ale jeho slova prý souzní s tím, co řekli další představitelé, kteří byli ve spojení s Asadovou vládou. „Ostudný a ponižující útěk hlavy tohoto systému pod rouškou noci, bez jakéhokoli pocitu národní odpovědnosti vůči zemi, potvrzuje nutnost změn, které nastaly,“ uvedl velvyslanec. Džafári také vyzval, aby Syřané spolupracovali na obnovení bezpečnosti.

Deník Washington Post cituje dalšího syrského diplomata Bassama Barandího, podle kterého Asad odmítl nabídku přerušit kontakty s Íránem, za což by Spojené státy postupně zrušily sankce. I podle deníku však větší problémy způsobilo, že Asad odmítl dohodu s Recepem Erdoganem, tedy znormalizovat vztahy za to, že si vezme zpět část utečenců a přitáhne opratě Kudrům.

Jsou zde i alternativní pohledy. Podle íránského zastánce tvrdé linie Sohaila Karímího nový prezident nedovolil íránským silám, aby se účastnily bojů. „V boji proti teroristům jsme v Sýrii obětovali 6000 mučedníků, jejich smrt by neměla být zbytečná...“ uvedl. A bývalý zástupce vedení milic Kuds uvedl, že Turecko a další arabské země podvedly Teherán, který pozoroval pohyby v Idlíbu už dva měsíce zpátky. Dostali prý ujištění, že k žádnému „pohybu“ nedojde. K tomu je možné dohledat hned několik videí, na kterých si vojáci syrské armády stěžují na armádu i na Asada. A nová vláda má údajně i podporu Hamásu.

Analytik upozorňuje ty, kdo říkají, že si za problémy může Asad sám, když mezi lety 2018 a 2020 „nedodělal“ Idlíb, že tehdy Turecko i Spojené státy jasně uvedly, že od Idlíbu má dát ruce pryč. A když Rusové se Syřany zaútočili na konvoj v Idlíbské oblasti, Turci pak zaútočili drony Bayraktar, což prý ochromilo syrskou armádu a způsobilo jí značné ztráty. Proto podle analytika Rusko dospělo k závěru, že je potřeba skončit, dokud mají navrch, a dohodli se s Turky v Astaně.

Izrael

Další otázkou je pak Izrael. Někteří „rebelové“ jsou prý rádi za to, že Izrael bombardoval Hizballáh, protože to pomohlo HTS v obsazení Sýrie. Objevují se také zkazky, že „rebelové“ byli s Izraelci v kontaktu. Analytik ale upozorňuje, že výhru si připsalo především Turecko. A že turecké a izraelské ambice na sebe mohou výhledově narazit.

Izrael si podle analytika sám na sebe upletl bič. „To znamená, že porážkou ‚nezávislé‘, ale v konečném důsledku neškodné Sýrie se Izrael právě odsoudil k osudu horšímu, než je čelit vzdálenému Íránu,“ soudí s tím, že někteří rebelové „opití vítězstvím“ už prohlašují, že dobyjí Al-Kuds, tedy Jeruzalém. „Lze se divit, že Hamás nyní plně podporuje dobytí Sýrie HTS?“ ptá se řečnicky.

A pokračuje: „Místo mírumilovného sekulárního státu na svých hranicích může mít brzy zběsilý chalífát, vedený někým, kdo nemá Asadovu umírněnost, a podporovaný Tureckem, aby znovu dobyl Jeruzalém a Gazu. Izrael si myslí, že odstranil Írán ze šachovnice, ale místo toho si potenciálně přivedl někoho ještě mnohem historicky agresivnějšího,“ pokračuje s tím, že na rozdíl od Íránu budou tito nepřátelé mít „skutečný důvod“ pro nepřátelství s „koloniálním“ Izraelem. Izrael si to možná již uvědomuje, takže začal ničit vojenskou infrastrukturu, než „rebelům“ padne do rukou. Jenže tím ze sebe dělá hlavního nepřítele v regionu, míní analytik. Poukazuje zejména na to, že Abú Muhammad al-Džawlání, vrchní velitel organizace Tahrír aš-Šám, pochází z Golanských výšin, odkud byla jeho rodina vysídlena za šestidenní války v roce 1967.

Rusko

Rozporuje také narativ, prosazovaný například premiérem Fialou, že Rusko a Írán byly poraženy. U Íránu padla podle něho zástupná síla, Írán samotný dotčen nebyl. Íránci mají stále svou nejdůležitější sílu, totiž jemenské Hútíje, kteří stále drží prst na nejdůležitějším strategickém bodu, tj. na Rudém moři. Írán si stále drží vliv v Iráku a navíc normalizuje vztahy s ostatními arabskými zeměmi. A i kdyby se Izraeli podařilo skrz pád Sýrie dosáhnout pádu Hizballáhu, ztratí tím Írán jednu schopnost ohrožovat Izrael, ale Izrael tím žádnou další nezíská. Nemluvě o tom, že je možné, že se v záplavě frakcí v Sýrii Íránci domluví.

Co se týče Ruska, zde analytik poukazuje na to, že rebelové vyjádřili přání navázat diplomatické vztahy s Ruskem a povolili, aby si Rusko nechalo své námořní základny. „Co tedy Rusko ztratilo? Prozatím Rusko ztratilo díru na peníze, kterou bylo investování miliardy dolarů do ochrany Asadovy vlády, čímž se potenciálně uvolnilo obrovské množství vojáků i finančních prostředků pro potřeby zvláštní vojenské operace. Zní to jako ztráta?“ ptá se analytik řečnicky.

„Kritici poukazují na to, že Rusko ztratí své logistické schopnosti v Africe přes Latákii a Tartus: jak je vidět, prozatím to nehrozí. Naopak samotné USA zůstávají na nestabilní půdě vzhledem k tomu, že Irák se snaží se zvýšenou naléhavostí vykopat USA, nemluvě o Trumpových tvrzeních o stažení ze Sýrie. Nemluvě o tom, že Rusko by v budoucnu mohlo získat námořní základnu v Libyi, Alžírsku nebo přístav v Súdánu, jak se o tom hovořilo,“ dodává.

