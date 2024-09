Systém je průchozí, ale není komfortní, uznává Bartoš. Rezignovat není jeho styl

„Ten systém je průchozí, co do počtu podaných žádostí, těch je zhruba 20 tisíc v rozpracování. Je pravda, že to, co jsme měli podat k 1. 7. díky jistým omezením není pro lidi na úřadě komfortní, byť ty výstupy z toho jdou – jsou zde kolaudace, povolené rodinné domky… Je vidět, že se to s tím systémem nakonec odpracovat dá. Ale ten komfort není prostě dobrý,“ vystihl Ivan Bartoš hlavní problém digitalizace stavebního řízení.

Moderátoři pořadu Nový den na CNN Prima News se však dožadovali přesného data, kdy ten systém tedy „dobrým“ bude. „My jsme slíbili dodávku jisté funkcionality do konce srpna,“ řekl Bartoš. Konkrétní datum, kdy bude systém použivatelný neuvedl, lepší by to však dle jeho názoru mohlo být v září.

„Rezignovat na cokoli není můj styl,“ zdůraznil a dodal, že projekt digitalizace stavebního řízení je jedním z největších porevolučních projektů. „Ta agenda je složitá. Že to nebude lehké jsem věděl. To datum bylo skutečně šibeniční, ale vyžadoval to Národní plán obnovy,“ připustil Bartoš.

„Naší ambicí je zrychlit stavební řízení, a to v tom starém systému nešlo,“ dodal Bartoš. „Šťouchance“ i z řad koaličních kolegů vnímá jako něco přirozeného. „Čutnutí z opozičních, ale i z koaličních řad je součástí politiky,“ podotkl.

„Na vládě pravidelně reportuji, jak se systém vyvíjí,“ zmínil šéf resortu. Ministerstvo má sněmovnímu výboru pro veřejnou správu předložit detailní plán nápravy všech nedostatků na schůzi 26. září.

