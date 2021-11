Ta nová vláda je ještě populističtější, než ANO... Expertům po ranní tiskovce došla slova

Na novou vládní koalici se snesla od některých odborníků ostrá kritika za její plán pro boj s epidemií covidu-19. Největší nesouhlas schytává návrh na řízení epidemie covidu-19 podle obsazenosti nemocnic a JIP. Podle experta na modelování Jana Kulveita se strany nové koalice v průběhu pandemie „docela často stavěly do ještě o trochu populističtějších pozic než ANO“ a nyní to může přinášet problémy. Nedělají mu radost ani některá prohlášení kandidáta na ministra zdravotnictví. „Prof. Válek je sice podle všeho slušný člověk, ale…,“ začal jmenovat.

Budoucí kabinet rovněž avizoval, že hlavním ukazatelem pak má nově být místo počtu pozitivně testovaných počet obsazených lůžek v nemocnicích a na JIP.



Oznámená strategie již schytává první kritiku, například od sociologa Daniela Prokopa, podle kterého je totiž obsazenost nemocnic špatným indikátorem. „Řídit epidemii podle aktuální obsazenosti JIP připomíná člověka, co se obléká podle toho, zda zmokl, a na navigaci kouká, když přijede do zácpy. Obsazenost JIP reflektuje epidemii týdny dozadu. Bude vysoká, a to bude více než 200 lidí denně umírat a JIP uvolňovat,“ vyjádřil se Prokop na svém twitterovém účtu.

Kritizuje však i vládu současnou. „Dnes by to podle mne šlo zplošťovat a prediktivně řídit lépe než v minulosti. Kdyby od září platila všechna preventivní opatření a vyšší podpora očkování. Ale my jsme zplošťovali, když jsme měli covid marginalizovat, a zcela to uvolňovali, když se dalo zplošťovat,“ napsal dále.

Kritický je k nastupující vládě i výzkumný pracovník Institutu budoucnosti lidstva na Oxfordské univerzitě Jan Kulveit. „Prof. Válek je sice podle všeho slušný člověk, ale zdá se opět až moc ponořený do zdravotnického vidění problému, kdy ideální experti jsou prostě lékaři a epidemie se řeší v nemocnicích,“ vadí mu.

Za „největší hloupost z dnešní tiskové konference“ pak označil právě nový hlavní indikátor. „Stav na JIP odráží stav epidemie zhruba před třemi týdny. S tím, že nějakou dobu trvá schvalování a implementace, je to zpoždění za epidemií skoro měsíc,“ kritizuje.



Podle Kulveita se přesně takovým již epidemie řídila v rozjezdu druhé i páté vlny, a výsledky tedy známe. „Tím nechci říci, že stav na JIP není důležitý parametr – rozhodování se ale má řídit podle prediktivních modelů (kde predikce hospitalizací jsou jedním z výstupů),“ míní. prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



Válek se podle něj při zhodnocení důležitosti rad směrem k datům „projevil podobně arogantně jako dříve náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková“. Vadí mu zejména slova Válka pro Deník N, kde řekl, že rozumí tomu, že „matematici, filozofové, etici a další mají rozdílný názor na řešení epidemie, než má tento tým odborníků zabývajících se touto problematikou“, ale nezná „jediného odborníka, který by se zabýval virologií, epidemiologií nebo problematikou očkování, který by nebyl součástí týmu kolem profesora Chlíbka“.



Sám Kulveit prý žádné radikální změny po změně vedení resortu zdravotnictví neočekává. „Změny úřadu jsou přitom záležitost spíš na roky než měsíce – neschopní i všehoschopní úředníci jsou chráněni zákonem o státní službě, a je netriviální se jich zbavit,“ poukazuje.



Strany nové koalice se v průběhu pandemie podle jeho názoru navíc „docela často stavěly do ještě o trochu populističtějších pozic než ANO“ a měly prý odmítat nepopulární kroky „bez otevřené komunikace, že by to vedlo k nutnosti udělat něco jiného nepopulárního“. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

„Z toho plyne očekávání části voličů, že přístup nové vlády bude ještě nějak mírnější, s epidemií se bude bojovat ještě laxněji a podobně,“ dodává.



Podle vědce by nyní sice „smrti nízkých tisíc lidí zabránil okamžitý lockdown rakouského typu“, ale to se prý nemusí vyplatit, jelikož by to znamenalo, že „nová vláda by tím zcela popřela svoje předvolební sliby a poslala do háje důvěru mnoha vlastních voličů“.



