Tady nejsme v armádě. Jako pitomci. Hašek a pozadí války Pavla s Babišem

09.04.2026 20:00 | Rozhovor
autor: Radek Kotas

„Navenek vypadáme jako pitomci, vypadáme jako banánová republika, kde si musí prezident s premiérem a s vládou posílat dopisy,“ komentuje nynější spor prezidenta o jeho účast v čele delegace na summitu NATO pro ParlamentníListy.cz advokát, bývalý hejtman Jihomoravského kraje a exposlanec Michal Hašek. V pořadu Rozhovory PL připomenul, že se již v minulosti stalo, že jel na summit NATO místo bývalého prezidenta Zemana expremiér Fiala. K situaci připojil komentář z pera Pavla Rychetského a kolektivu.

Tady nejsme v armádě. Jako pitomci. Hašek a pozadí války Pavla s Babišem
Foto: Repro XTV
Popisek: Michal Hašek

K aktuálnímu pokračování sporu mezi vládními představiteli a prezidentem Petrem Pavlem, který premiéra Andreje Babiše (ANO) žádá, aby byl v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře, Hašek v pořadu Rozhovory PL na novém youtubovém kanálu ParlamentkyTV podotkl, že nynější přetahování o to, kdo má na summitu Severoatlantické aliance Česko zastupovat, nedělá Česku dobrou reklamu ani v zahraničí.

„Považuji tu situaci za velmi nešťastnou, a to jak dovnitř České republiky, tak navenek. Navenek vypadáme jako pitomci, vypadáme jako banánová republika, kde si musí prezident s premiérem a s vládou posílat dopisy, a teď v zásadě to málem vypadá tak, že budou organizovat nějaké oddělené zájezdy, možná se tam potkají někde v Ankaře,“ zhodnotil někdejší poslanec a bývalý místopředseda sociálních demokratů s tím, že otázkou je, jaký by měl prezident Pavel status na summitu, pokud by na něj vyrazil nikoliv jako oficiální reprezentant české delegace.

Prezidentovo počínání Hašek hodnotí se slovy, že hlava státu „v některých věcech šlape jako slon v porcelánu“. „Řídit republiku, to není jako řídit vojenský útvar nebo celozávodní výbor KSČ někde v Prostějově, tady neplatí vojenský řád, …, tady platí Ústava České republiky,“ zmínil Hašek s doporučením, aby si „lidé kolem pana prezidenta“ zakoupili komentář k Ústavě České republiky z pera renomovaných ústavních expertů, jako jsou Pavel Rychetský a další jeho autoři.

Právě tento komentář k Ústavě by dle něj měl Pavlovi a jeho okolí pomoci pochopit blíže pravomoci prezidenta. „Ten kolektiv pod vedením Rychetského v tom komentáři jednoznačně říká, že zahraniční politika státu má být jenom jedna. Ten, kdo za ni vrcholově politicky odpovídá, je vláda, která má odpovědnost vůči Poslanecké sněmovně, a my jsme parlamentní republika, nejsme prezidentská republika. Prezident republiky z výkonu funkce je takzvaně neodpovědný v tom našem modelu. Za ni politickou odpovědnost nese vláda a jasně tam Rychetský a spol. konstatují, …, že pokud by došlo ke sporu, tak prostě na konci za delší konec provazu tahá vláda, která nese politickou odpovědnost,“ shrnul advokát a exposlanec.

Sám doufá, že dojde ke zklidnění situace. „Když se někdo pohybuje ve vrcholové politice a zastává vrcholové ústavní funkce, tak to není hospoda páté cenové skupiny. To není něco, kde se řekne ‚oko za oko, zub za zub‘. Má to mít úroveň a sleduje to i zahraničí, nejenom domácí publikum… Když bude vláda přesvědčená, že je třeba, aby na ten summit jel primárně premiér a ministři zahraničí a obrany, aby tam mohli podrobně vysvětlovat vládní pozice, tak nechť jedou oni,“ míní.

Zdůraznil též, že to není poprvé, kdy by Česko na summitu NATO nezastupoval prezident. „Mimochodem na sociálních sítích jsem našel kopii tiskové zprávy z roku 2022, kdy tehdy na summit NATO také nejel tehdejší prezident, ale premiér Petr Fiala, doprovázený ministryní obrany Janou Černochovou, …, takže precedent by tu byl,“ upozornil Hašek. „Není to tak, že tohle je nějaká svévole Babišovy vlády,“ poznamenal.

Odkázal přitom na summit NATO v Madridu, na němž českou delegaci nevedl tehdejší prezident Miloš Zeman, nýbrž expremiér Petr Fiala, doprovázený tehdejší ministryní obrany Janou Černochovou a Janem Lipavským, jenž byl v té době ministrem zahraničí.

A došlo i na slova Petra Pavla, v nichž zmínil, že je připraven znovu kandidovat na prezidentský post, jelikož prý zatím nevidí jiného kandidáta na hlavu státu, kterého by případně sám chtěl volit. „Prezident Pavel by měl méně hovořit o tom, že nevidí nikoho, komu chce nebo nechce předat křeslo. My jsme fakt parlamentní demokratická republika – tady to není za prvé vojenský útvar, ani za druhé jaksi nějaké samoděržaví,“ dodal Hašek v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Co říká Michal Hašek na aktuální stav SOCDEM? Myslí si, že už je ve stavu, kdy „poslední zhasne“?

Lituje toho, že aktuálně nemá politickou funkci? Co říká na sjezd sudetských Němců v Brně a jak bychom měli pohlížet na dění pojící se s druhou světovou válkou?

A vzpomíná si, že by bylo podobné pnutí s Pražským hradem během prezidentských období Václava Klause a Miloše Zemana?

Odpovědi nejen na tyto otázky můžete očekávat v celém rozhovoru s Michalem Haškem, který brzy zveřejníme na youtubovém kanálu serveru ParlamentníListy.cz.

Psali jsme:

Letná v číslech: 2–3 %. Nula mandátů
„Je to naše válka.“ Prezident začal a pak se to rozjelo
Blíží se olympiáda. Tak si ČT pozvala Haška, aby řečnil o Rusku
Michal Hašek: Končím v PRO, ale cíl je jasný. Konec Fialovy vlády

 

Zdroje:

https://mzv.gov.cz/madrid/cz/bilateralni_vztahy/zpravy_a_udalosti/summit_nato_v_madridu.html

https://www.youtube.com/@ParlamentkyTV

Nelegální migrace

Tvrdíte, že dosud byla praxe taková, že v Evropě 4 z 5 nelegálů zůstávali. Jak je to možné? Kdo je za to odpovědný? Proč se pravidla mění až teď, když problém tu je už roky? A taky dost podstatná věc, nastal nějaký pozitivní posun v zárodku problému, a to, že se sem migranti nelegálně vůbec dostanou...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Tady nejsme v armádě. Jako pitomci. Hašek a pozadí války Pavla s Babišem

20:00 Tady nejsme v armádě. Jako pitomci. Hašek a pozadí války Pavla s Babišem

„Navenek vypadáme jako pitomci, vypadáme jako banánová republika, kde si musí prezident s premiérem …