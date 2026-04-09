Tady nejsme v armádě. Jako pitomci. Hašek a pozadí války Pavla s Babišem

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
„Považuji tu situaci za velmi nešťastnou, a to jak dovnitř České republiky, tak navenek. Navenek vypadáme jako pitomci, vypadáme jako banánová republika, kde si musí prezident s premiérem a s vládou posílat dopisy, a teď v zásadě to málem vypadá tak, že budou organizovat nějaké oddělené zájezdy, možná se tam potkají někde v Ankaře,“ zhodnotil někdejší poslanec a bývalý místopředseda sociálních demokratů s tím, že otázkou je, jaký by měl prezident Pavel status na summitu, pokud by na něj vyrazil nikoliv jako oficiální reprezentant české delegace.
Prezidentovo počínání Hašek hodnotí se slovy, že hlava státu „v některých věcech šlape jako slon v porcelánu“. „Řídit republiku, to není jako řídit vojenský útvar nebo celozávodní výbor KSČ někde v Prostějově, tady neplatí vojenský řád, …, tady platí Ústava České republiky,“ zmínil Hašek s doporučením, aby si „lidé kolem pana prezidenta“ zakoupili komentář k Ústavě České republiky z pera renomovaných ústavních expertů, jako jsou Pavel Rychetský a další jeho autoři.
Právě tento komentář k Ústavě by dle něj měl Pavlovi a jeho okolí pomoci pochopit blíže pravomoci prezidenta. „Ten kolektiv pod vedením Rychetského v tom komentáři jednoznačně říká, že zahraniční politika státu má být jenom jedna. Ten, kdo za ni vrcholově politicky odpovídá, je vláda, která má odpovědnost vůči Poslanecké sněmovně, a my jsme parlamentní republika, nejsme prezidentská republika. Prezident republiky z výkonu funkce je takzvaně neodpovědný v tom našem modelu. Za ni politickou odpovědnost nese vláda a jasně tam Rychetský a spol. konstatují, …, že pokud by došlo ke sporu, tak prostě na konci za delší konec provazu tahá vláda, která nese politickou odpovědnost,“ shrnul advokát a exposlanec.
Sám doufá, že dojde ke zklidnění situace. „Když se někdo pohybuje ve vrcholové politice a zastává vrcholové ústavní funkce, tak to není hospoda páté cenové skupiny. To není něco, kde se řekne ‚oko za oko, zub za zub‘. Má to mít úroveň a sleduje to i zahraničí, nejenom domácí publikum… Když bude vláda přesvědčená, že je třeba, aby na ten summit jel primárně premiér a ministři zahraničí a obrany, aby tam mohli podrobně vysvětlovat vládní pozice, tak nechť jedou oni,“ míní.
Zdůraznil též, že to není poprvé, kdy by Česko na summitu NATO nezastupoval prezident. „Mimochodem na sociálních sítích jsem našel kopii tiskové zprávy z roku 2022, kdy tehdy na summit NATO také nejel tehdejší prezident, ale premiér Petr Fiala, doprovázený ministryní obrany Janou Černochovou, …, takže precedent by tu byl,“ upozornil Hašek. „Není to tak, že tohle je nějaká svévole Babišovy vlády,“ poznamenal.
Odkázal přitom na summit NATO v Madridu, na němž českou delegaci nevedl tehdejší prezident Miloš Zeman, nýbrž expremiér Petr Fiala, doprovázený tehdejší ministryní obrany Janou Černochovou a Janem Lipavským, jenž byl v té době ministrem zahraničí.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
A došlo i na slova Petra Pavla, v nichž zmínil, že je připraven znovu kandidovat na prezidentský post, jelikož prý zatím nevidí jiného kandidáta na hlavu státu, kterého by případně sám chtěl volit. „Prezident Pavel by měl méně hovořit o tom, že nevidí nikoho, komu chce nebo nechce předat křeslo. My jsme fakt parlamentní demokratická republika – tady to není za prvé vojenský útvar, ani za druhé jaksi nějaké samoděržaví,“ dodal Hašek v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
Co říká Michal Hašek na aktuální stav SOCDEM? Myslí si, že už je ve stavu, kdy „poslední zhasne“?
Lituje toho, že aktuálně nemá politickou funkci? Co říká na sjezd sudetských Němců v Brně a jak bychom měli pohlížet na dění pojící se s druhou světovou válkou?
A vzpomíná si, že by bylo podobné pnutí s Pražským hradem během prezidentských období Václava Klause a Miloše Zemana?
Odpovědi nejen na tyto otázky můžete očekávat v celém rozhovoru s Michalem Haškem, který brzy zveřejníme na youtubovém kanálu serveru ParlamentníListy.cz.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku