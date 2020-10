Takhle teď přežijete. Cyril Höschl na poslední chvíli vystoupil před publikem

reklama

Do říjnového dílu impro talkshow 321jedem! si moderátor Nikola Orozovič pozval známého psychiatra Cyrila Höschla. Originální formát, který propojuje talk show a divadelní improvizaci, se vrátil po prázdninové pauze druhou říjnovou neděli večer do Malostranské besedy jen pár hodin předtím, než se všechna divadla a kulturní zařízení v zemi nuceně uzavřela. „Vždy si pozvu nějakého zajímavého hosta, se kterým se já a mí kolegové z Just!Impro bavíme a z jeho odpovědí si bereme témata na naše improvizované scény. Poté pokládáme další otázku a hrajeme další scénu, a tak to je celé představení. Někdy také hosta lehce do improvizace zapojíme, nebo pokud třeba má co divákům předvést, tak zapojíme i jeho vlastní výstup,“ popisuje formát Orozovič.

Jednu ze scének předznamenalo vyprávění profesora Höschla, jak se do Výzkumného ústavu psychiatrického v Bohnicích, kde s přestávkou v letech 1982–89 působí od roku 1974 až dodnes, vlastně dostal. „Protože nikde jinde nebylo místo. Obeslal jsem všechny možné nemocnice, ale všude mi odpověděli, že nemají místo. To se psal rok 1974. A pak jsem se dozvěděl, že v Bohnicích ve Výzkumném ústavu psychiatrickém přijímají absolventy. Při pohovoru jsem to také přiznal, že se tam hlásím proto, že nikde jinde není místo,“ vzpomínal Cyril Höschl. Čekal, že ho odmítnou, ale místo toho se mu dostalo odpovědi, aby v září nastoupil. Na jeho udivený pohled tehdejší ředitel zareagoval: „Těch, co mají se sebou problémy, je za branou fronta, já potřebuji někoho normálního“.

Kdybych tady chtěl něco dělat, tak bych se sem nehlásil

V následné improvizované scénce Lukáše Venclíka a za covidem nakaženého Martina Vasqueze zaskakujícího Václava Zimmermanna nabídl fiktivní ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích uchazeči o místo „Cyrilu Höschlovi“ nástupní plat 3600 korun československých. „Mně to nedá to okomentovat,“ vzal si po skončení scénky slovo psychiatr. „Bylo to skvělé, ale je třeba to opravit. Scénka byla pravdivá až na ten nástupní plat. Víte, kolik dělal? Tisíc dvě stě. Z toho je vidět, jakou má dnes mladá generace představu o socialismu,“ poznamenal profesor Höschl. Poté pobavil připomenutím, že nebyl sám, kdo se hlásil o místo v léčebně, aniž o něj měl v té době skutečný zájem. Jeden z těch, co se o místo ucházeli krátce před ním, na otázku ředitele, co by tam chtěl dělat, odpověděl: „Kdybych tady chtěl něco dělat, tak bych se sem nehlásil“.

Později ale svému oboru zcela propadl, což potvrdil i tím, jak reagoval na otázku Nikoly Orozoviče, co ho baví na psychiatrii. „Všechno. Ze začátku vás baví ty příběhy. Když zjistíte, že jsou skoro všechny stejné, tak vás začnou bavit jednotlivé diagnózy. A když zjistíte, že i ty jsou skoro stejné, tak vás začnou bavit studenti, protože to začnete reprodukovat, a tak začnete chytat ten zájem a začne vás bavit učit. Ale to, co pak děláte ke konci, že jenom vyplňujete papíry a hlídáte nákupy a výběrová řízení, tak to už vás moc nebaví. Ale do té doby vývoj toho, co vás baví, stojí za to,“ konstatoval psychiatr a vysokoškolský pedagog Cyril Höschl.

Profesor poznal, že funkci prezidenta je lepší se vyhýbat

Krátce došlo i na dotazy diváků. Jeden z nich připomněl, že kdysi dávno uvažoval o prezidentské kandidatuře, a tak tazatele zajímalo, jak se situace vyvinula a jestli je to stále aktuální. „Rozhodně to není aktuální. Od té doby, co jsem o tom uvažoval, se čím dál více utvrzuji v přesvědčení, že to je funkce, které je lepší se vyhýbat,“ vysvětlil svůj aktuální postoj profesor Höschl. Do nynější koronavirové atmosféry zapadla anekdota, kterou rozesmál publikum. „Ve vesmíru se potkají dvě planety. Jedna se ptá: ‚Jak se máš?‘ A druhá: ‚Ani mi nemluv. Chytla jsem lidi‘. A první ji utěšuje: ‚To nic, to přejde‘. Úplně na závěr představení byl Nikolou Orozovičem vyzván, aby lidem poradil, jak si mají v následujících čtrnácti dnech zpřísněných opatření kvůli covidu počínat. „Nekoukat na televizi a nečíst noviny,“ rozloučil se doporučením Cyril Höschl.

